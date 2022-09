Starostka Štramberka Andrea Hlávková již dříve uvedla pro Deník, že odchází nejen z funkce starostky, ale také z městského úřadu ve Štramberku, kam by se v opačném případě mohla vrátit na svou dřívější pozici vedoucí finančního oddělení.

To, že již nebude kandidovat, sdělil pro Deník rovněž starosta Mošnova Radomil Bodzsar, jenž byl ve funkci starosty Mošnova od roku 2013. „Stačilo. Ať to teď dělají jiní,“ zdůvodnil své rozhodnutí Radomil Bodzsar.

Dlouhých čtyřiadvacet let působila ve funkci starostky Bartošovic Kateřina Křenková. „Myslím si, že šest volebních období už stačilo, dáme prostor mladším. Mám pocit, že už nastal ten správný čas odejít,“ řekla Kateřina Křenková.

Dvacet let byla starostkou Kunína Dagmar Novosadová, která ale už předtím působila čtyři roky jako místostarostka a ještě předtím byla v Kuníně jako ekonomka obce. „Myslím, že už nastal čas, abych začala žít trochu jinak, než jsem žila v podstatě uplynulých dvacet sedm let. Teď ještě mám šanci pro nějakou změnu, později už to tak nemusí být,“ sdělila Dagmar Novosadová a zdůraznila, že starostování s sebou nese přizpůsobení osobního života obecním akcím i potřebám obce a ona tak činila již dlouho.

Další ženou, která končí ve funkci starostky a nebude již ani kandidovat je Petra Vojkůvková.

Po třech volebních obdobích ve funkci starostky Kujav již nechce kandidovat Petra Vojkůvková. „Myslím, že dvanáct let stačilo. Ti, co byli se mnou, už nechtěli pokračovat a já bych bez nich nešla. A taky administrativy už je nějak moc, takže cítím potřebu změny,“ zmínila se Petra Vojkůvková.

Po jednom „starostovském“ období v Závišicích končí ve funkci také Ladislav Lipový, který rovněž nekandiduje ani do zastupitelstva. „Dvě volební období jsem byl místostarostou. Pozice starosty vyžaduje účast na mnoha různých akcích a já už jsme ucítil potřebu trochu si odpočinout a nechat si nějaký prostor, třeba jedno volební období,“ vysvětlil důvod Ladislav Lípový a dodal, že letos jsou v Závišicích čtyři kandidátky, což dlouho nebylo. „To svědčí o chuti lidí něco pro obec dělat. Takže z toho mám radost,“ poznamenal Ladislav Lípový.

Zatímco ve zmíněných obcích se dá na starostovském postu očekávat nová tvář, v osmi obcích je vysoká pravděpodobnost, že by tam, co se týče pozice starosty či starostky mohlo zůstat vše při starém. V Albrechtičkách, Heřmánkách, Jistebníku, Libhošti, ve Skotnici, Slatině, v Trnávce a ve Vrchách mají pouze po jedné kandidátce, na níž se jméno starostky či starosty objevuje.