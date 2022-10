Všechny tři ženy držely v rukou obálky. Na dotaz, zda budou volit jen do zastupitelstva nebo i do senátu, svorně odpověděly, že budou volit i nového senátora. „Tam bylo, myslím, sedm lístků,“ říká jedna ze seniorek a vzápětí dodala, že do budovy chodívá volit už hodně dlouho.

Komunálky na Novojičínsku 2022: Zvítězí sliby, slušnost nebo popularita?

V tu chvíli už stálo v chodbě zhruba deset lidí, vzápětí se uzavřené dveře otevřely dokořán a ozvalo se: „Pojďte!“ Přesně ve 14 hodin letošní volby začaly. V devíti městech a pětačtyřiceti obcích v okrese Nový Jičín lidé budou volit své zastupitele, v osmi městech a čtyřiatřiceti obcích Novojičínská voliči ještě budou vybírat nového senátora pro volební obvod číslo 67 – Nový Jičín.

S výběrem svých favoritů do zastupitelstva to někteří voliči neměli snadné. To přiznal například pan Jiří, jenž je již nějaký čas v důchodovém věku. „Přemýšlel jsme nad tím, jestli mám zaškrtnout jen několik kandidátů, o nichž si myslím, že by mohli být slušní. Nakonec jsem to udělal a k tomu jsem ještě zaškrtnul jednu kandidátku, která se mi zdála nejsympatičtější,“ uvedl Jiří.

Volební místnosti se otevřely v pátek 23. září ve 14 hodin, zavřou se ve 22 hodin. V sobotu budou mít lidé možnost odvolit v době od 8 do 14 hodin. Několik hodin poté už by měly být známé výsledky.