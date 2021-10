Průzkum: Volby by vyhrálo hnutí ANO. ČSSD hrozí odchod ze sněmovny

ČTK





Sněmovní volby podle průzkumů opět vyhraje vládní hnutí ANO před koalicemi Spolu a Piráty se STAN. Poslanci zůstanou SPD i KSČM. ČSSD naopak hrozí odchod z dolní komory, v níž by tak zůstalo osm stran a hnutí místo původních devíti. Z neparlamentních uskupení má nejblíže k překonání hranice pro vstup do Sněmovny hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty. Vyplývá to ze srovnání průzkumů, které agentury provedly od letošního května.

Volby - Ilustrační foto | Foto: Deník/Stulír Drahomír