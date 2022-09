Kdo chce vést obce na Novojičínsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Objekt bývalé školy na náměstí dlouhodobě chátrá a jak se zdá, konečně se v Kopřivnici dospělo k tomu, že by se s ním něco mělo dělat, hovoří se o bytech, které by mohly vzniknout v přístavbě a také o knihovně, která by měla mít místo ve staré budově. Podle oslovených zastupitelů Kopřivnice ještě není tak jednoznačné, že v případě historické budovy projde právě tento záměr.

Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný uvádí, že už je v běhu výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace k rekonstrukci přístavby na byty. To potvrzuje rovněž místostarosta Kopřivnice Dušan Krompolc a stejně tak zastupitelé Stanislav Šimíček a Adam Hanus. „Objekt bývalé základní školy Náměstí je skutečně jeden z hlavních úkolů každé nové garnitury, která na radnici bude,“ zdůrazňuje Adam Hanus a k otázce rekonstrukce přístavby na bytové bydlení dodává, že by se mělo jednat o moderní nové byty o různých velkostech jak pokojů, tak i celkové rozlohy. „Nedílnou součástí bude úprava dvora a přilehlého parku, aby změna ovlivnila celkový ráz daného místa,“ upozorňuje Adam Hanus.

S knihovnou každý nesouhlasí

Stejná jednota už ale mezi oslovenými zastupiteli nepanuje v případě využití historické budovy jako knihovny. Adam Hanus nepopírá, že ve městě jsou i odpůrci této varianty. „Je důležité si uvědomit, že knihovna v dnešní době není jen o vypůjčení knih, nýbrž jde o zážitkovou návštěvu s edukativním zaměřením. Plánuje se několik místností určených pro různé typy čtenářů, tvořivé dílny, sály pro přednášky a podobně. Budova vždy sloužila ke vzdělávání a to by mělo zůstat zachováno,“ uvádí Adam Hanus.

Stanislav Šimíček napřímo říká, že ZŠ Náměstí by měla být zachována ke školským účelům. „V Kopřivnici velmi chybí středoškolské vzdělání a mladí nám utíkají pryč. Nejsou zde prakticky žádné obory pro děvčata. Tímto směrem bychom měli napnout veškeré síly,“ myslí si Stanislav Šimíček.

Kopřivnický starosta Kopečný jen potvrzuje, že s umístěním městské knihovny, která je v současné době v kulturním domě, počítají. Dušan Krompolc k této problematice dodává, že by v budově měly být rovněž prostory pro volnočasové aktivity. Konečné využití Základní školy Náměstí by se mohlo stát jedním z volebních témat.

Bude v centru dost zeleně?

Obyvatele Kopřivnice v současné době asi nejvíce trápí přestavba centra města a omezení s ním spojená. Někteří se ale na nové centrum města těší, jsou ale i takoví, kteří mají obavy, že v novém centru bude málo zeleně nebo třeba laviček na sezení. Kopřivnický starosta Miroslav Kopečný uklidňuje, když uvádí, že probíhá úprava projektu zeleně s cílem upravit rozsah zelených ploch včetně zvýšení počtu stromů a keřů které budou vytvářet stín. Dušan Krompolc upozorňuje, že současná koalice tento projekt zdědila ve stavu, kdy už bylo výběrové řízení na zhotovitele v běhu. „Máme za to, že pro město bude revitalizace centra přínosem,“ podotýká Dušan Krompolc.

Adam Hanus dodává, že konečná vizuální podoba centra města po rekonstrukci je známa již několik let a občané měli několik možností se vyjádřit k návrhům. „Kopřivnice není historické město, které by disponovalo historickým náměstím, proto nemůžeme očekávat, že se budeme moci vyrovnat městům jako je například Příbor nebo Nový Jičín. Návrh z ateliéru pana architekta Mrvy odpovídá době, potřebám města i současným trendům. Nebude chybět architektonický prvek v podobě Lašské brány nebo skleněný pavilon, kde budou vystaveny například historické vozy automobilky TATRA. Co se týče zeleně, tak dle plánu dojde k navýšení zeleně v centru oproti původnímu stavu, Navíc se ponechalo i dostatek vzrostlých stromů, se kterými se původně v novém projektu nepočítalo. Nebudou chybět ani vodní prvky a odpočinkové zóny,“ vyzdvihuje Adam Hanus.

Stanislav Šimíček připomíná, že straně, za kterou je v zastupitelstvu, se podařilo ovlivnit hotovou projektovou dokumentaci ve prospěch zeleně. Bude vysázeno dvojnásobné množství stromů oproti původnímu schválenému plánu a také trávník bude použit kvalitnější. „Největší úkol budoucího vedení města bude , aby právě toto revitalizované centrum města bylo místem, které bude plné aktivit a setkávání lidí,“ myslí si Stanislav Šimíček.

ANKETA

Nevnímáte jako jeden z velkých problémů města dlouhá léta chátrající objekty bývalé školy na náměstí?

Miroslav Kopečný.Zdroj: Deník/Ivan PavelekMiroslav Kopečný, starosta (ODS):

Ve staré budově školy plánujeme umístění městské knihovny, která je dnes umístěna v kulturním domě. Městská knihovna by měla sloužit jako komunitní centrum. Rovněž probíhá příprava příprava lokality pro bytovou výstavbu - v současné době probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty. K tomu je hotova studie a připravuje se výběr projektanta. K realizaci stavby plánujeme využít dotaci z IROP.

Dušan Krompolc.Zdroj: Deník/Ivan PavelekDušan Krompolc, místostarosta (ANO):

Ano jednoznačně. Máme připravenu studii a pokud zastupitelstvo schválí příslušné finanční krytí, pak je na místě bezodkladně vyhlásit soutěž na výběr projektanta. Jedná se o jeden ze tří velkých rozvojových záměrů revitalizace nemovitostí, kterými jsou budova ZŠ Náměstí, kde bude umístěna nová knihovna a prostory pro volnočasové aktivity, přístavba u této budovy určená pro byty a velká rekonstrukce koupaliště.

Adam Hanus.Zdroj: Deník/Ivan PavelekAdam Hanus, zastupitel (Krásná Kopřivnice):

Objekt bývalé základní školy Náměstí je skutečně jeden z hlavních úkolů každé nové garnitury, která na radnici bude. Je zpracovaná studie, která do budovy počítá s přestěhováním knihovny a využitím prostor pro další vzdělávací aktivity. Ve městě je i několik odpůrců této varianty, avšak je důležité si uvědomit, že knihovna v dnešní době není jen o vypůjčení knih, nýbrž jde o zážitkovou návštěvu s edukativním zaměřením. V přístavbě školy se již projektují nové byty, čímž vyhovíme i poptávce po bydlení.

Stanislav Šimíček.Zdroj: Deník/Ivan PavelekStanislav Šimíček, zastupitel (KDU-ČSL):

Nová část budovy už našla využití. Budou v ní tolik potřebné byty. Zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci na rekonstrukci této budovy s využitím pro městskou knihovnu. Osobně s tímto záměrem nesouhlasím. Budova je příliš velká, tak velké prostory knihovna nepotřebuje a náklady na rekonstrukci a provoz budou obrovské. A pak je tu fakt, že centrum města je už tak liduprázdné a my ještě přestěhujeme i to málo co v centru funguje – knihovnu. ZŠ Náměstí by měla být zachována ke školským účelům.

Slovo reportéra - Proč Kopřivnice?



Ivan PavelekZdroj: Jiří ZerzoňDruhé největší město na Novojičínsku je městem teprve 74 let. Sázka na výrobu nákladních automobilů v minulosti zapříčinila překotnou výstavbu, jejíž důsledky si město nese doposud a jen tak je neodstraní, a to i přes skutečnost, že se současné vedení města s většinovou podporou zastupitelstva pustilo do rekonstrukce centra.



Ne všichni obyvatelé města jsou vzhledem, který má rekonstrukce přinést, nadšení, navíc nevzhledné stavby lemující rekonstruovaný prostor, stejně jako architektonické „skvosty“ v blízkém okolí zůstanou. Tématem k diskuzi je také objekt Základní školy náměstí a jeho přístavba. Navenek krásná historická budova chátrá již čtrnáct let, podobně jako ve své době moderní přístavba.



V ní mají vzniknout byty, v historické budově knihovna, která je v současné době v kulturním domě. Ani touto myšlenkou nejsou někteří obyvatelé Kopřivnice nadšení a tvrzení, že se bude jednat o moderní komunitní centrum, kde budu různé besedy, workshopy a podobně, je zatím neukonejší. A pak je tady ještě jeden důvod proč bude zajímavé sledovat Před a povolební dění v Kopřivnici. V letošním volebním období se tam totiž až na starostu vyměnili zbylí členové rady. Ti co byli rádoby v koalici se ocitli v opozici a naopak. Takže dění ve městě automobilů bude určitě zajímavé.



Ivan Pavelek, šéfredaktor Novojičínského deníku

Pohled do historie

Základní škola Náměstí zahájila první školní rok v roce 1909. Tehdejší ředitel školy Jan Vincent zapsal do kroniky, že Měšťanská škola chlapecká v Kopřivnici zřízena byla na oslavu jubilea šedesáti let šťastné vlády Jeho Veličenstva Císaře Krále Františka Josefa I v roce 1909. První školní rok tehdy končil 14. července 1910 a ředitel Vincent k tomu zapsal, že žáci šli nejprve do kostela na bohoslužbu a chvalozpěv TeDeum, po mši zazpívali rakouskou hymnu. „Potom se žáci odebrali do své třídy, kde jim po rozmluvě třídního o tom, jak chovati se jest žákům o prázdninách, byla rozdána vysvědčení. Žáky ze školy vystupující přiměřeně oslovil ředitel,“ napsal Jan Vincent 15. srpna. Škola byla v té době dominantou obce. Tak jako jiných škol, i této se v průběhu let po druhé světové válce dotkly různé organizační změny. Kvůli pozdějšímu stavebnímu rozmachu se v Kopřivnici rozšiřovalo i školství a počátkem 70. let měla ZŠ Náměstí tři objekty. V 80 letech došlo k rekonstrukci původní budovy a k přístavbě – škola tak měla třináct tříd, družinu, jídelnu a odborné učebny. Koncem 90. let působila v objektu také Základní škola sv. Zdislavy, v roce 2004 kvůli úbytku dětí došlo ke sloučení ZŠ Náměstí a ZŠ Dr. Milady Horákové. Úbytek dětí pokračoval, a tak v roce 2008 město rozhodlo o uzavření ZŠ Náměstí.