NOVOJIČÍNSKO



Skrytý středověk – prohlídky expozice na zámku Bílovec

KDY: 29. a 30. června (10.30-15.30)

KDE: Muzeum Bílovec

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V letošní sezoně vás čekají opět pravidelné komentované prohlídky expozice Skrytý středověk. Muzeum Bílovec zve návštěvníky na pravidelné prohlídky v soboty a neděle a také ve svátky, a to v časech od 10:30 do 15:30 hodin.

Den s oživlou historií – návrat do 9. století

KDY: sobota 29. června (9 – 16 h)

KDE: Centrum tradičních technologií Příbor

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Reálný návrat do období 9. a 10. století v Evropě. Jako hlavní host vystoupí lovecká skupina Jagāri. K vidění budou ukázky způsobu lovu ryb a zvířat, textilní techniky, předení na vřetenech a vůbec ukázka, jak lidé v Evropě v raném středověku žili. Návštěvníci jej zažijí všemi smysly – připravena bude i prezentace středověkých nápojů vyráběných dle původních receptur. V nabídce budou medoviny různých druhů, ale také slovanský kvas či norský kveik – vikingský nápoj.

Vyhlídkový let v Beskydech

KDY: 29. června (9-17 hodin)

KDE: letiště Mošnov

ZA KOLIK: 5800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Náš kraj jako na dlani. Vyhlídková let moderními letadly Cessna. Z letadla uvidíte Mošnov, Ostravu, Kunčice, Žermanickou přehradu, Beskydy, Lysou horu, Frýdlant nad Ostravicí, Čeladnou, Hukvaldy a Štramberk.

Novojičínské léto

KDY: víkend 29. a 30. 6.

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novojičínské léto zahrnuje koncerty, divadelní vystoupení, akce pro děti, festivaly, dechové orchestry a další typy akcí, které se již staly pevnou kostrou programu. Postupem času se k těmto událostem přidaly další, např. sportovní události a také další pořadatelé. Akce nejsou už jen na Masarykově náměstí, ale také na dalších místech, na území města (Amfiteátr Skalky, Kamenné divadlo, Zahrada Nové Slunce, a další).

OPAVSKO

Burger Street Festival Opava

KDY: 28. až 30. června

KDE: OC Breda & Weinstein

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Burger Street Festival – největší český street food festival, zavítá do Opavy, konkrétně do OC Breda & Weinstein. Užijte si skvělou atmosféru a především ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě.

Rozloučení s muzikálem

KDY: pátek 28. června v 18 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Muzikál Za zvuků hudby těšil příznivce tohoto žánru pd května loňského roku a nyní přišel čas na rozloučení. Jeho kvalitu potvrzuje fakt, že na broadwayské divadelní scéně patřil k nejlepším dílům svého druhu a v roce 1965 byl též filmově zpracovaný. Jeho děj je inspirovaný životním příběhem postulantky Nonnberského klášter Marie a kapitána rakousko – uherského námořnictva barona von Trappa. Oba protagonisty svedla v první polovině 20. století dohromady nepředvídatelnost osudu. Slezské divadlo připravilo v derniéře tomuto muzikálu důstojné rozloučení s opavskou scénou i diváky.

Obecní slavnost s vůní piva

KDY: sobota 29. června od 14.30 hodin

KDE: areál Baumšula, Šilheřovice

PROČ PŘIJÍT: Slavnost bude zahájena vystoupením dechové hudby Hlučíňanka a následně ji vystřídá Slza. Animační program pro pobavení dětí přijde na řadu od 17.45 hodin a potom už budou vyhrávat hudební skupiny Dneska, a Kabát Tribute, který celý slavnostní program uzavře. Součástí slavnosti bude bohaté občerstvení i dětské zábavné atrakce.

Zámecké pivní slavnosti

KDY: sobota 29. června od 14 hodin

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Zámecké pivní slavnosti přilákají nejenom milovníky oblíbeného moku, ale též příznivce dobré zábavy. Vyhrávat jim budou skupin Golden Hits, Masjzlík, Naboonand a Nagauč, ke kterým se připojí DJ Baluu. Pro děti budou připravené různé zábavné atrakce a Chill zóna nabídne zájemcům vodní dýmky.

Proslulá Kravařská pouť

KDY: sobota 29. června od 13 hodin

KDE: hřiště TJ Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Přijede pouť a přiveze dětem nafukovací atrakce, kartičkovou hru, tvořivé dílny, loutkové divadlo a další zábavné programy včetně Heidi janků, která dětem zazpívá oblíbené písničky. Dospělí návštěvníci si od 15 hodin vychutnají vystoupení bubenické skupiny Boris, skupiny Worthlesse, místní dechové hudby a Terezy Maškové. Hudebním doprovodem se k programu do půlnoci připojí též DJ Marek Šico.

Obec bude mít svůj odpust

KDY: sobota 29. června od 15 hodin

KDE: areál Na Kučakovci, Rohov

PROČ PŘIJÍT: Odpustový program zahájí bohoslužba pod širým nebem a po ní pozdraví návštěvníky místní kapela Rohovanka. Od 18 hodin mohou účastníci poslouchat vystoupení hudebníka a zpěváka Zdeňka Krásného. Od 20 hodin nastoupí kapela Kakaczech a odpustový program se rozloučí ohňovým vstoupením skupiny Spiritus Draconis. Děti rovněž nepřijdou zkrátka. Pobaví se na kolotoči i střelnici, jízdou na velké skluzavce, v sedle poníka, při zábavné show i návštěvou Klaunů u Balónkova.

Výstava Metamorfózy v neplachovickém zámku

KDY: vernisáž neděle 30. června od 15 hodin

KDE: zámek Neplachovice

PROČ PŘIJÍT: V zámeckých prostorách se zabydlí obrazy opavské výtvarnice Ireny Stanislavové, jejíž tvorba je známá z pětaosmdesáti samostatných výstav v Česku, Dánsku, Itálii, Německu, Rakousku, Brazílii a Jižní Koreji. Impulzem pro tuto komorní výstavu je snaha přispět k zájmu o zdevastované prostory zámeckého objektu. Vystavený soubor obrazů je zhotovený převážně kombinovanou technikou a zaměřený je na metamorfózy přírody. Výtvarnice se zabývá olejomalbou, grafikou, akvarelem, malbou na hedvábí a příležiostně též smalty, návrhy šperků a na ilustrace pro děti.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

FM City Fest 2024

KDY: 28. a 29. června

KDE: areál Marlenky, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 1099 Kč

PROČ PŘIJÍT: FM City Fest je festival plný svěží hudby a nabitý těmi největšími hvězdami české i zahraniční scény se zajímavým doprovodným programem pro celou rodinu. Roztančete s námi už pošesté celé město. Kdo všechno vystoupí? Ofenbach a Alle Farben, Kryštof, Divokej Bill, Mirai, Čechomor, Richard Müller, Ben Cristovao, Sima a spousta dalších.

Festival od Srdce

KDY: sobota 29. června, 14 hodin

KDE: Jablunkov, Městský les

ZA KOLIK: 480 - 790 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na akci vystoupí Duo Jamaha či Kollárovci, ale také Michal Nesvadba či Tlapková patrola. Součástí bude i soutěž o nejlepší guláš.

Sokolníci na Hukvaldech

KDY: 29. června (10-17.30 hodin)

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve středověku bylo sokolnictví výsadou šlechty a samotných králů, ale i dnes nás krása dravců fascinuje. Mistři sokolníci představí své umění vycvičit opeřené svěřence, kteří mají dokonalý zrak a neuvěřitelnou rychlost v letu.

Entomologická exkurze ve Frýdku-Místku

KDY: 29. června (9.30-12 hodin)

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Entomologická exkurze je zaměřena na hmyz, případně na jiné bezobratlé, kteří se vyskytují kolem řeky Ostravice. Na úvod exkurze budou účastníci seznámeni s metodami lovu a sběru hmyzu a s entomologickými pomůckami. Sraz je v 9.30 hodin na Modré lávce přes řeku Ostravici, trasa povede až k Válcovenskému jezu na řece Ostravici, délka exkurze cca 4 hodiny.

KARVINSKO

Lodičky Summer Open Air

KDY: pátek 28. června, 20 hodin

KDE: Karviná, areál Lodičky

ZA KOLIK: 290 Kč přeprodej/390 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Sergei Barracuda, Gleb, DJ Roxtar a další.

Tři mušketýři v Karviné

KDY: 29. června (10-17 hodin)

KDE: zámek Fryštát

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Při tradiční akci Léto na zámku se opět setkáme se slavnými mušketýry v pokračování příběhu nazvaném Tři mušketýři po dvaceti letech. Hlavní sezonu zahájili na zámku v centru Karviné v březnu 1. dílem této trilogie a celý příběh ukončí letos o Vánocích na zámku představením Tři mušketýři ještě po deseti letech. Akce Léto na zámku Fryštát v Karviné zahrnuje i divadelní představení v komnatách zámku „Tři mušketýři po 20 letech“ a jízdy kočárem zámeckým parkem.

La Musique

KDY: sobota 29. června, 20 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oslavit začátek prázdnin ve velkém stylu. Představí se hned pět ostřílených havířovských DJs, kteří vás provedou tou nejlepší klubovou taneční hudbou.

Orlovský jarmark od císaře pána

KDY: 29. června (13-20 hodin)

KDE: Náměstí 28. října, Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jarmark na téma „Od císaře pána po novou republiku“ nabídne stylový dobový kolotoč, starou vojenskou techniku, dětský koutek se zvířátky a další. Těšit se můžete i na slavnostní ceremonii, koncert žesťového kvintetu, oblíbený sbor Olšinu a Olšinku, Tyršové Létající Atlety, Swing Shower, přehlídku módy časů nové republiky a kapelu Stanley Dixie Band.

BRUNTÁLSKO

Přízrak temné věže aneb Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce

KDY: sobota 29. a neděle 30. června, vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zazvonil zvonec, školy je konec, ale prázdniny jsou už tady a začínají tak dva měsíce volna! Tak co třeba někam vyrazit? Pro poslední červnový víkend proto na Sovinci na rozehřátí přichystali tradiční akci s názvem Přízrak temné věže aneb Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce. S kým si tedy můžeme zpříjemnit začátek prázdnin? Až z Prahy dorazí Divadelní a šermířská skupina Fuente Ovechuna s jejich pověstí O Golemovi a pohádkou Jak se pozná princ. Z Malenovic u Zlína na hrad zavítá skupina historického šermu Malberk a zahraje premiéru šermířského příběhu Turnaj na pernštejnském hradě. Tradičně si na nádvořích budete moci prohlédnout různé stánky a prodejní místečka. Uvidíte výrobky dřevěné, keramické, umělecké a kožené. Také slané, sladké, horké i studené. A ti šikovní si třeba i vyrazí vlastní sovineckou minci.

Z galerie ven a zpátky – vernisáž v Rýmařově

KDY: sobota 29 června, od 16 hod.

KDE: Galerie Octopus, Rýmařov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První letní vernisáž v rýmařovské galerii Octopus nabídne výstavu kreseb a soch významného českého sochaře Čestmíra Sušky s názvem Z galerie ven a zpátky, která za účasti autora proběhne v sobotu 29. června v 16 hodin. Výstavu zahájí historička umění Daniela Kramerová. Výstava potrvá do 30. srpna. Při té příležitosti bude na náměstí Míru v Rýmařově dočasně nainstalována autorova socha Hvězda naděje.

Festival Holčovice 16

KDY: sobota 29. června, od 14 hod.

KDE: Areál TJ Tatran Holčovice

ZA KOLIK: v předstihu 450 Kč, na místě 500 Kč, děti do 12 let zdarma s doprovodem rodiče

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník Festivalu Holčovice nabídne hvězdy, jako jsou David Koller, Slza, Poetika, Kateřina Marie Tichá, Vojtaano a mnoho dalších. Bohaté občerstvení pro návštěvníky zajištěno během celé akce a pro děti je připraven dětský koutek.

Feel the Vibe /house & techno & rnb music/

KDY: pátek 28. června, od 17 hod.

KDE: zahrada Střediska volného času, Krnov

ZA KOLIK: v předstihu 450 Kč, na místě 500 Kč, děti do 12 let zdarma s doprovodem rodiče

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný hudební zážitek pod širým nebem. Připravte se na festival plný skvělé hudby, tance a zábavy. Hudební program: těšit se můžete na 13 talentovaných DJs, kteří vám zahrají ty nejlepší sety z house, techno a drum and bass. Novinkou jsou dvě stage. Hlavní Vibe Stage, kde vás čekají skvělé house a techno sety. Druhá Dark Stage, kde se ponoříte do hlubin drum and bass. Nenechte si ujít ani bohatou nabídku stánků s jídlem a pitím, které pro vás budou po celý den k dispozici. Čeká vás pestrý výběr dobrot, které uspokojí každého návštěvníka. Přijďte si užít skvělou atmosféru, setkat se s přáteli a protančit celou noc na čerstvém vzduchu.

OSTRAVSKO

První republika v roce 1924

Ostravská zahradní slavnost v kabaretním stylu

KDY: sobota 29. června (14.00 – 22.30)

KDE: zahrada Radniční restaurace, Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chantal Poullain se šansony, Sunny Swing Orchestra s nestárnoucími prvorepublikovými hity, Aleš Cibulka se svým pořadem, Prague Burlesque Show, jízdy bryčkou s třemi spřeženími starokladrubských koní, prvorepublikoví strážníci dohlížející na pořádek, autoveteráni, měchový fotoaparát s focením černobílých siluetových obrázků… To vše a ještě mnohem více nabídne ostravská zahradní slavnost První republika v roce 1924.

Poznávací jízdy báňským spěšným vlakem

KDY: sobota 29. 6. a neděle 30. 6. (vždy od 12.35)

KDE: nádraží Ostrava střed

ZA KOLIK: 280 Kč (140 Kč – zlevněná)

PROČ PŘIJÍT: Okružní jízdy po starých důlních vlečkách mezi jednotlivými šachtami. Z Ostravy a Havířova přes Orlovou do Darkova a Karviné. Komentované jízdy vás vezmou do míst, kam obyčejné vlaky nejezdí a kde je běžným smrtelníkům vstup přísně zakázán. Podíváme se například i pod třídírnu Dolu Michal a prohlédneme si zblízka těžní věž vodní jámy Žofie.

Výstava masožravých rostlin

KDY: sobota 29. 6. a neděle 30. 6.

KDE: botanická zahrada Přírodovědecké fakulty OSU

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava masožravých rostlin v areálu Botanické zahrady PřF OSU. K vidění je více než 100 taxonů masožravek z celého světa, včetně naší domácí nejznámější rosnatky okrouhlolisté.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

KDY: 29. a 30. června

KDE: MS kraj

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: MHFLJ je jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby s přesahem do dalších žánrů v České republice. Je to dáno nejen jeho rozsahem, ale především jeho kvalitou. Svým zaměřením patří festival k unikátním akcím nejen města Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje (Hukvaldy, Opavsko). V Ostravě proběhne na několika místech, a to Kostel sv. Václava, Vítkovický zámek, Hornické muzeum Landek Park, Dům kultury města Ostravy, Divadlo Petra Bezruče, Janáčkova konzervatoř, evangelický Kristův kostel, Centrum Pant a BrickHouse DOV. Zazní stěžejní díla české a světové hudby od 17. století po současnost a samozřejmě skladby Leoše Janáčka a jeho současníků.