NOVOJIČÍNSKO



Kurs interpretace staré hudby

KDY: pátek 9. srpna od 17:00 hodin

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V Kuníně si dají opět dostaveníčko špičkoví evropští interpreti staré hudby s profesionály, studenty a zájemci o zdokonalení v poučené interpretaci hudby. Vyučovat se bude ve všech evropských jazycích. Pátek 9. 8. v 17h Zámecký park park (v případě deště kuželna zámku). Závěrečný výstup workshopu "Za starými hudebními nástroji z Beskyd" pod vedením Mariana Friedla.

Ve znamení tří pštrosích per

KDY: pátek 9. srpna – neděle 11. srpna, vždy od 16 hodin

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava Krkonošského muzea Jilemnice v kuželně zámku přibližuje jednotlivé osobnosti rodu Harrachů a jejich rodová sídla. Od jejich příchodu do Kunína letos uplyne 300 let.

Skrytý středověk na zámku v Bílovci

KDY: sobota 10. srpna, neděle 11. srpna vždy od 15:30 hodin

KDE: Zámek Bílovec

ZA KOLIK: 80 Kč (snížená cena 40 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Pravidelné komentované prohlídky expozice Skrytý středověk.

Sobota pěknota v Hodslavicích

KDY: sobota 10. srpna od 10 hodin

KDE: Hodslavice, dům Františka Palackého

ZA KOLIK: 50 Kč (snížená cena 30 Kč, rodinná cena 100 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Všech 6 uměleckých fotopointů zažijete pěkně najednou jen v sobotu! Objevte krásu Hodslavic z perspektivy Uměleckých vyhlídek Františka Palackého a získejte ty nejhezčí fotky. Prohlídky se zažitkovým programem "Co právě vy osobně máte společného s geniálním Františkem Palackým?" se dějí v rodném domě Františka Palackého pouze v sobotu. Objevíte tam, co přesně znamená slovo "pěknota". Pátý fotopoint – Hodslavský kroj je součástí této interaktivní prohlídky. Můžete si ho obléci a zjistit, jak vám sluší nebo jak se mu točí sukně.

OSTRAVSKO

Letní kino v Zoo Ostrava

KDY: sobota 10. srpna od 21 hodin

KDE: Amfiteátr Zoo Ostrava

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Filmová promítání mezi výběhy divokých zvířat, slonů a za asistence pávů. Prostory zoologické zahrady se změní v letní kino. Tentokrát je na programu poutavý a atraktivně zpracovaný dokumentární film Kukang Movie. Účastnit se budou i jeho tvůrci.

Letní opékačka

KDY: pátek 9. srpna od 18 hodin

KDE: Lesní škola Bělský les

ZA KOLIK: 65 Kč (děti do 3 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si zavzpomínat na trampské časy, opéct si výborný špekáček a klidně i zabrnkat na kytaru pár těch táborákových odrhovaček. Atmosféru dokreslí hudebně Libor Žíla. Špekáčky i nápoje je možné si zakoupit také na místě.

Workshop zahradní keramika

KDY: sobota 10. srpna od 9 hodin

KDE: Ateliér umění – Klubárna Ostrava

ZA KOLIK: 1 550 Kč (snížená cena 1 150 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Během sobotního dopoledne nebo odpoledne si pod dohledem zkušené lektory můžete vytvořit – pítko pro ptáčky, lucernu na svíčku, keramické koule, zvonkohru, zkrátka vše, co si na své vlastní zahradě, nebo balkoně přejete mít.

KARVINSKO

Tribute festival Woodstock 99

KDY: sobota 10. srpna, 17 hodin

KDE: Karviná, Lodičky Dokořán

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Festival revival a tribute kapel chce navázat na Woodstock 99. Zahrají Alanis Morissette tribute band, Limp Bizkit revival, RHCP Ostrava, Metallicaczechband a KoRn SK.

Truck sraz Orlová

KDY: 9. a 10. srpna

KDE: Orlová, Staré Náměstí

ZA KOLIK: 150 Kč oba dny, jednodenní vstupné 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka trucků, adrenalin, soutěže, hudba.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Šermířské legendy na Hukvaldech

KDY: sobota 10. srpna od 9 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: běžná cena vstupu do areálu hradu

PROČ PŘIJÍT: Představení plné humoru, šermu a akčních scén inspirovaných historickými událostmi v podání šermířů Adorea z Olomouce.

Jarek Nohavica a hosté na Hukvaldech

KDY: sobota 10. srpna od 20 hodin

KDE: Amfiteátr v hukvaldské oboře

ZA KOLIK: 700 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slezský bard Jarek Nohavica a jeho přátelé Robert Kuśmierski a Pavel Plánka v přírodních kulisách obory na Hukvaldech. Příjemný i zábavný letní koncert s řadou známých a oblíbených melodií a písní. Nevhodné pro děti do 15 let.

Svět kostek

KDY: pátek 9. srpna až neděle 11. srpna, od 9 hodin

KDE: Muzeum trojmezí Jablunkov

ZA KOLIK: 160 Kč (snížená cena 80 Kč, rodinná cena 40 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Akce určena pro všechny, kteří mají rádi lego. Stavba vlastních výrobků z dřevěných a lego kostek. Výrobky vystavíme a na konci měsíce nejlepší oceníme.

OPAVSKO

Pivo a guláš u jezera

KDY: pátek 9. a sobota 10. srpna

KDE: jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Pátek ocení na Pivních slavnostech všichni milovníci napěněných sklenic. Program bude zahájený v 16 hodin a o patnáct minut později vystoupí se svým koncertem skupina Michal Tučný revival. Po ní bude následovat skupina Cactus a od 21 hodin přijde na řadu diskotéka s Honzou Gavelčíkem. V sobotu začíná od 9 hodin neméně oblíbený Gulášfest. V 11 hodin začíná Vaření s Jirkou Babicou a po vyhlášení nejchutnějšího guláše přijde v 15 hodin Klaun Hopsalín. V 16.30 hodin zahraje kapela Fopa a od 18 hodin vystoupí zpěváci z muzikálu Michala Davida. V 19.30 hodin se k programu připojí Kakaczech.

Srpnový Ptačák plný zábavy

KDY: sobota 10.srpna od 13 do 23 hodin

KDE: Ptačí vrch, Opava

PROČ PŘIJÍT: Ativity se na známé části parku ponesou ponese v duchu našeho století. Děti uvítají pohádkové představením a pořadatelé myslí i na mladší i starší návštěvníky. Kromě různých doprovodných aktivit pro ně připravili malý kabaret a večerní koncert.

Se srpnem přichází oblíbené Eldorado

KDY: sobota 10. srpna od 14 hodin

KDE: letní areál, Sosnová

ZA KOLIK: dospělí 200 korun včetně country bálu, děti od 10 let 30 korun a jen country bál 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přehlídka trampské a country písně bude jako každoročně plná zábavy, nesoucí se v country duchu s losováním Trampského štěstí. V průběhu odpoledne bude vyhodnocený nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Od 20 hodin začíná ten pravý country bál s ostravskou kapelou Šviháci, která bude přítomným až do 02 hodin k ránu vyhrávat k tanci i k poslechu.

Nad městem se zatočí Country širák

KDY: sobota 10. srpna od 13 hodin

KDE: Sokolovna, Opava - Vávrovice

PROČ PŘIJÍT: Příznivci tohoto tradičního festivalu budou mít znovu možnost strávit odpoledne plné nejenom county, ale i folkem a dalšími spřízněnými žánry. Program bude velmi pestrý a chybět v něm nebudou ani hodně známí interpreti. Vystoupí opavský 3+1 Band a už legendární Karavana, Kelt Grass Band z Břidličné, pardubická kapela Marien, oblíbený dodavatel zhudebněných soudních případů Ivo Jahelka, Petr Kocman s PK Bandem a kapela Gentlemani s Daliborem Gondíkem.

Čtyřdenní Odpust Fest

KDY: pátek 9. až pondělí 12. srpna

KDE: u obecního úřadu, Píšť

PROČ PŘIJÍT: S letošním odpustem si obec dala záležet. V pátek ho zahájí od 17 hodin skupina Proč ne? A po jejím vystoupení budou následoat soutěže, dílničky a malování na dlažbě. Zakončení prvního odpustového dne zajistí od 20.30 hodin zábava s valašskou skupinou Tož vitaj. Sobota přivítá v 16 hodin klauna Fidlu, po něm budou následovat soutěže a v 18.30 hodin show Vladimíra Hrona. Po skončení přijde na řadu soutěž v pojídání koláčů a koncert pražské skupiny The Rockset – Roxette revival, Program od 22 hodin ukončí ohňostroj. Neděle přivítá v 15.30 hodin znovu klauna Fidlu a po něm přijde na řadu soutěž O píšťský smeták. Od 17 hodin zahrají Horvátovci a po nich bude další soutěž, tentokrát klobásková. Pak nastoupí skupiny Pool Dance, Elán revival a program završí od 21.30 hodin diskotéka. Odpust Fest bude trvat ještě v pondělí, kdy od 16.30 hodin začíná poslechová diskotéka , po ní nastoupí malá hasičská dechovka a soutěž. Celý letošní odpustový program ukončí od 20 hodin skupina Dio Mistrál.

BRUNSTÁLSKO A KRNOVSKO

Hodokvas rytíře Kobylky

KDY: sobota 10. a neděle 11. srpna vždy od 9:00 do 18:00

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte se podívat na hrad Sovinec na tradiční historicko-řemeslný jarmark. Těšit se můžete na ukázky zručnosti starodávných řemeslníků. V sobotu 10. srpna se navíc můžete od 17:30 do 22:30 těšit také na večerní program - Ďábel přichází - hororový příběh plný soubojů a ohnivých efektů. Nenechte si ujít vystoupení šermířských skupin GRÁL, ALLEGROS, VALMONT či Malberk. Chybět nebude ani divadelní a šermířská společnost FUENTE O. Děti se mohou přijít podívat také na loutkové pohádky.

MORD - slavnostní premiéra

KDY: pátek 9. srpna od 19:00

KDE: kino Mír 70

ZA KOLIK: vstupné 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se podívat na slavnostní premiéru filmu od krnovských filmařů. Film byl oceněn Zvláštní cenou poroty Hlavní soutěže KVIFF 58. Nenechte si ujít rodinné drama, kde se otestuje odolnost vzájemných pout odhalující pevnost a křehkost vztahů utvářených tradicemi, láskou i křivdami.

Pojez fest

KDY: sobota 10. srpna od 10:00 do 20:00

KDE: Karlova Studánka

ZA KOLIK: vstupné zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít chuťovou explozi a zábavu pro celou rodinu. Přijeďte si užít jedinečný Pojez fest do malebného lázeňského města. Čeká vás bohatý celodenní program plný kulinářských zážitků, živých cooking show a hudebních vystoupení. Mezi hlavní hvězdy patří Ben Cristovao a Jaroslav Uhlíř. Pro děti je připravena speciální zóna s technotrasou a interaktivními hrami. Festival nabídne desítky stánků s vynikajícím jídlem a pitím.