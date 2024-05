Město Kopřivnice opět nabízí bezplatné rodinné vstupy na dvě oblíbená sportoviště a do Lašského muzea. Kdy to bude?

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Muzea regionu Valašsko

Akce je součástí celorepublikové kampaně Týden pro rodinu a jejím cílem je zpřístupnit rodinám nabídku volnočasových aktivit, při nichž mohou strávit příjemný společný čas.

V úterý 14. května mezi 13. a 17. hodinou budou mít rodiny volný vstup do muzejní Expozice Dany a Emila Zátopkových v Lašském muzeu.

Ve středu 15. května od 9 do 15 hodin nebudou muset platit vstupné na zimní stadion, kde si budou moci užít inline bruslení, a ve čtvrtek 16. května si budou moci zdarma zaplavat na krytém bazénu – v časech plavání veřejnosti, tedy od 6 do 14:30 a večer od 19 do 21 hodin.

Rodinami se rozumí minimálně jeden rodič, prarodič, strýc, teta nebo jiný příbuzný s dětmi všeho věku. Přehled dalších aktivit, které město a jeho partneři pořádají u příležitosti Týdne pro rodinu, najdete na webu města ZDE.