NOVOJIČÍNSKO

Gulášové slavnosti ve Frenštátu pod Radhoštěm

KDY: 27. července (9.30 - 22 hodin)

KDE: Amfiteátr Na Horečkách

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník tradičních Gulášových slavností je tu! Nezapomenutelný den plný zábavy, dobrého jídla a skvělé hudby v malebném prostředí Amfiteátru na Horečkách v Trojanovicích startuje v sobotu v 9.30 hodin. Své síly zde poměří amatérští i profesionální kuchaři. Během doby, kdy se bude vařit guláš, je pro návštěvníky připraven pestrý doprovodný program. Celým dnem bude návštěvníky bavit hned několik hudebních skupin. Kromě guláše v kotlíku budou k dispozici další lahůdky, na místě můžete také ochutnat míchané nápoje či různé druhy piva. Lanovka bude v provozu od 9 do 21 hodin.

Ve znamení tří pštrosích per

KDY: víkend 27. a 28. července (9 -16 hodin)

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava Krkonošského muzea Jilemnice v kuželně zámku Kunín přibližuje jednotlivé osobnosti rodu Harrachů a jejich rodová sídla. Od jejich příchodu do Kunína letos uplyne 300 let.

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Postavili barokní zámek v Kuníně, zaváděli šlechtění skotu, který dal jméno celé oblasti Kravařska. Ikona zámku hraběnka Walburga byla nazývána První dámou Moravy.

Pískosvět na Pustevnách

KDY: víkend 27. a 28. července

KDE: běžkařský areál, Pustevny

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už popáté na Pustevnách vyrostly obří sochy z písku v rámci každoroční dobročinné výstavy pískových soch pod širým nebem. Letos dostala výstava název Pískosvět. Tentokrát se totiž vydáme do světa pod mořskou hladinu. Z písku vznikly opět sochy, které figurují na Červeném seznamu IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody). V Pískosvětě se letos objevilo sousoší lachtanů, obří korálový útes, leguán mořský nebo delfíni. Jako každým rokem k vytvoření soch posloužilo 90 tun ekologicky nezávadného písku z vápenky Vítošov. Největší sochy mají výšku okolo tří metrů.

Tajemství mumie – baron Trenck

KDY: víkend 27. a 28. července (9 - 17 hodin)

KDE: Muzeum Bílovec

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejslavnější špilberský vězeň, velitel pandurů baron František Trenck, zemřel 4. října 1749. Nechal se pohřbít v hrobce kapucínského kláštera v Brně, kde se jeho tělo přirozeně mumifikovalo. Výstava shrnuje výsledky bádání týmu specialistů nejmodernějšími metodami forenzní vědy.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jazz ve městě

KDY: pátek 26. až sobota 27. července

KDE: Areál frýdeckého zámku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Těšte se na opravdovou hudební slavnost zabalenou do všech barev jazzu. Přijďte ochutnat zajímavou pohodovou muziku. Kromě jiných vystoupí Point of Few ft. Allison Wheeler, The BladderStones, Undo Redo, Nika, Václav Pálka a Jakub Dworak a Szymon Mika ft. Robert Wypasek, Hot Brew a další.

Slavnosti Jablunkov

KDY: pátek 26. až sobota 27. července

KDE: Městský les Jablunkov

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival v Jablunkově, regionální i světová kuchyně, oslava hudby, přátelství a dobré nálady. Vystoupí: Pokáč, Desmod, IneKafe, Doga, Mňága a Žďorp.

Fešná Olešná – zážitková prohlídka

KDY: pátek 26. července

KDE: přehrada Olešná

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Novinkou sezony jsou komentované prohlídky přehrady Olešná s průvodcem ~ Fešná Olešná přináší 4,5 km dlouhou zážitkovou procházku kolem tohoto významného vodního díla v Povodí Odry. V pátek je akce určena koloběžkářům.

OSTRAVSKO

SoldOut festival

Největší studentská party v ČR

KDY: čtvrtek 25. až sobota 27. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: 790 Kč (jednodenní) / 1290 Kč (třídenní)

PROČ PŘIJÍT: Velký hudební i influencerský svátek nejen pro studenty je po roce zpět. Na hudební scéně vystoupí desítky interpretů, vzpomeňme za všechny například tyto: Ektor, Hard Rico, Robin Zoot, Jan Bendig, Nik Tendo, PTK, Dorian, Adam Mišík, Yambro, Brezz, Lazzar, Rajty Diamond a mnozí další. Nebude chybět ani populární fighterské klání mezi influencery/blogery/youtubery Clash Of The Stars!

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava

KDY: pátek 26. až neděle 28. července

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejslavnější díla Wiliama Shakespeareho v podání českých umělců ve skvělém prostředí Slezskoostravského hradu. Poslední červencový víkend je na programu v pátek a v sobotu hra Marná lásky snaha, v neděli pak Jak se vám líbí.

Letní opékačka

KDY: pátek 26. července (18 h.)

KDE: Areál Lesní školky Bělský les, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 65 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte zavzpomínat na trampské časy, opéct si (či spálit) výborný špekáček a klidně i zabrnkat na kytaru pár těch táborákových odrhovaček. Atmosféru správného trampského večera hudebně dokreslí Lubor Žíla. K ohni si můžete přinést i své vlastní špekáčky, ale pokud zapomenete, tak se nic neděje, špekáčky a nápoje si můžete zakoupit také na místě.

Whiskey Before Breakfast

KDY: sobota 27. července (18.30 h.)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na letní scéně Barráku, kterou najdete na zahradě klubu, přivítáme bluegrassovou skupinu Whiskey Before Breakfast z Ostravy! Tato kapela hraje moderní, progresivní bluegrassovou muziku s důrazem na vícehlasné vokály, proložené instrumentálními sóly. Repertoár je složen jednak ze skladeb zpívaných v anglickém jazyce, dále pak i z českých písniček tohoto žánru, nedílnou součást pak tvoří i instrumentální skladby.

Prázdninové jízdy k Zoo Ostrava

Projížďky historickým autobusem z Poruby nebo trolejbusem z Hlavního nádraží

KDY: sobota 27. července (9.20 – 17.15 h.)

KDE: Alšovo náměstí, Ostrava-Poruba / Hlavní nádraží / Zoo Ostrava

ZA KOLIK: 40 – 60 Kč (dospělí) / 20 – 30 Kč (děti)

PROČ PŘIJÍT: O sobotách 27. července (a také 24. srpna) 2024 zve DPO na již tradiční Prázdninové jízdy historickými vozidly. Do zoo, kde bude konečná zastávka, vás z porubského Alšova náměstí sveze autobusem. Do Zoo Ostrava pojedou i trolejbusy, které budou vyjíždět z obratiště u Hlavního vlakového nádraží v Přívoze.

Hurá k rybníkům

KDY: sobota 27. července (14 h.)

KDE: Ostrava-Výškovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky je v areálu Rybníků pod Hurou, které se nacházejí ve Výškovicích poblíž ulice Drůbeží, od 14 do 21 hodin zajištěn pestrý program. Pod dohledem hastrmana jsou od 14 do 18 hodin připraveny herní aktivity a soutěže. Od 16 hodin bude k poslechu i tanci hrát kapela Neprak. V místě bude rovněž k zakoupení občerstvení.

FC Baník Ostrava vs FK Jablonec

KDY: neděle 28. července (17 h.)

KDE: Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 210 – 320 Kč (podle tribun)

PROČ PŘIJÍT: Druhý zápas letošní Chance ligy. Podaří se Baníku po prohře s Bohemkou napravit na domácí půdě reputaci proti Jablonci?

OPAVSKO

Festival Štěrkovna Open Music 2024

KDY: čtvrtek 25. až sobota 27. července

KDE: jezero Štěrkovna, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Známý festival Štěrkovna Open Music pokračuje i letos s laťkou nasazenou pořádně vysoko. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na skupiny Divokej Bill, Rybičky 48, kapely Tři sestry, J.A.R., Olympic nebo No Name, Zazpívají jim například Ewa Farna, Aneta Langerová i Pam Rabbit. Představí se také kytarový génius Michal Pavlíček s projektem Faces, který oživí především skladby legendární kapely Stromboli, dále operní pěvec Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers potěší příznivce Voskovce, Wericha a Ježka výběrem jejich největších hitů.

Holba Rock na Grilu

KDY: pátek 26. až sobota 27. července

KDE: Letiště Opava-Kylešovice

ZA KOLIK: 899 Kč (v předprodeji)

PROČ PŘIJÍT: Další rockový mejdan a oslava narozenin Radia Čas Rock. V bohatém programu vystoupí hvězdy české a slovenské rockové scény - Desmod, Citron, Doga, Harlej, Alkehol, Protheus, Cocotte Minute, Bijouterrier, Lautr, Vilém Čok & Bypass, Rockopera, Forrest Gump, Bastard, Legendy se vrací, Penzistor a Rock&Roll Band Marcela Woodmana. Kromě nabitého programu nebudou chybět stánky s rockovým oblečením, samozřejmostí je skvělá gastro zóna, relaxační zóny a atrakce pro malé i velké.

Hudební návrat zpátky

KDY: pátek 26 července od 18 hodin

KDE: restaurace U Tří kohoutů, Opava

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci, kterým není cizí éra „květinových dětí“ z 60 let minulého století, zažijí koncert tří opavských kapel - Avenie, Levaross a Dobrý Pokus, patřících k progresivním formacím se zřetelnými otisky rocku, punku a grunge. Těmto začínajícím kapelám rozhodně nechybí energie, elán, dravost a nadšení pro hudbu. Celý večer se ponese ve stylu hippie, lásky dětí květin a radosti ze života ve vesmírné harmonii. Návštěvníci v hippie oblečení budou mít nižší vstupné. dostanou vstupenku za nižší cenu.

Zahrada bude plná chutí

KDY: sobota 27. července od 10 do 19 hodin

KDE: Vila Vančurova, Opava

PROČ PŘIJÍT: V areálu Vily Vančurova (bývalá porodnice) se letos znovu uskuteční festival Zahrada plná chutí. Pro obyvatele Vily i další návštěvníky z řad veřejnosti ho pořádá známé bistro. V nabídce občerstvení jsou domácí limonády, letní drinky a Pivotéka 13° nabídne zahraniční i lokální piva.

Odpolední čaj se spisovatelkou

KDY: sobota 27. července od 15 do 18 hodin

KDE: zámecká oranžerie, Raduň

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si vychutnají odpolední šálek čaje, který v tomto atraktivním prostředí, plném rostlin a pestrých květin bude rozhodně chutnat. Příjemné setkání v romantickém duchu umocní hudba. Odpolední čaj je fenomén, propojený s literaturou, historií a kulturou jako takovou. Letos přijala pozvání k návštěvě, autorskému čtení ze závěrečného dílu její trilogie Šikmý kostel, mapující osudy lidí, spojených se zaniklým městem. V následné debatě odhalí spisovatelka svůj tvůrčí proces a ráda zodpoví případné dotazy. K poslechu zahraje Jiří Foltýn & his Variable Band.

Krásný svět miniaturních hraček

KDY: víkend 26. a 27. července od 9 hodin

KDE: Muzeum Hlučínska, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Návštěva výstavy Hravý svět Kinder vajíčka vrátí zájemce zpátky do dětských let. Drobné exponáty, získané ze známých čokoládových vajíček Kinder Surprise, pocházejí ze sbírky hlučínské sběratelky Lydie Holinkové, která jich zatím nasbírala více než jedenáct tisíc. Část figurek Šmoulů, Sponge Bobů, Simpsonů, Včelky Máji a dalších postaviček nyní zapůjčila Muzeu Hlučínska k výstavě. Nejstarší figurky pocházejí z roku 1981. Víkendový vstup do říše dětství je dopoledne možný od 9 do 11.30 a odpoledne od 17 do 17 hodin. Výstava bude veřejnosti přístupná do 8. září.

Tradiční Anenské slavnosti

KDY: sobota 27. a neděle 28. července

KDE: prostranství za KD, Bohuslavice

PROČ PŘIJÍT: Program slavností zahájí v sobotu od 16 hodin Klaunská show a program bude pokračovat sérií koncertů hudebních kapel, kterou uzavře od 23.30 hodin kapela Cactus. Neděle návštěvníkům nabídne od 15 hodin vystoupení místní skupiny mažoretek, kterou od 16 hodin vystřídá zpěvák Marcel Zmožek. V 17.15 hodin začíná Balónková klaunská show a od 18.30 hodin ji vystřídá Věra Špinarová revival. Program Anenských slavností uzavře od 20 hodin kapela Majzlík. Vstup je zdarma.

KARVINSKO

Nostalgické jízdy kočárem v Karviné

KDY: sobota 26. července (15-18 hodin)

KDE: Zámek Fryštát v Karviné

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nostalgická jízda městem v historickém kočáře. Poznejte Karvinou jinak a v jiném tempu, než jste běžně zvyklí. Obzvláště romantici ocení jízdu kočárem taženým nádherným koňským spřežením. Pohodlně se usaďte a zaposlouchejte se do klapotu kopyt.

Poznávací jízdy Báňským spěšným vlakem

KDY: sobota 27. a neděle 28. července (12.35 hodin)

KDE: nádraží Havířov (popř. Ostrava)

ZA KOLIK: 280 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nikoliv z Bradavic, ale v sobotu z Ostravy a v neděli z Havířova vyjíždí spěšný vlak naším uhelným (bývalým) regionem. Poznávací jízdy Báňským spěšným vlakem po uhelných vlečkách mezi doly jsou atraktivním poznávacím zážitkem po černouhelném revíru kolem Ostravsko-Karvinských dolů a i letos budou tyto okružní jízdy komentované. Podíváme se například pod třídírnu dolu Michal a prohlédneme si zblízka těžní věž vodní jámy Žofie. Představíme vám monumentální komplex dolu Darkov z netypické perspektivy a navštívíme i poslední činnou šachtu v České republice- severní závod dolu ČSM. Jízda trvá dvě a půl hodiny.

Špinavé prádlo

KDY: 27. července (10-16 hodin)

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si k nám vyprat špinavé prádlo dobovými pracími prostředky, vyrobit si jednoduchý kolíček na prádlo nebo zjistit, jak se Slované umývali.

BRUNTÁLSKO

Za čest krále aneb dobývání hradu Sovinec

KDY: sobota 27. a neděle 28. července (vždy od 9 hod.)

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hrad Sovinec v temné době třicetileté války. XXVI. ročník nejoblíbenější návštěvnické akce. Obléhání hradu se středověkou bitvou. Záruka vysoké kvality celodenního programu. Kaskadérské grotesky a přestřelky při obléhání hradu, ukázky řemesel v dobývaném hradě. Obléhání a ostřelování hradu Sovinec. Středověké souboje a šarvátky. Představí se souboje a šermířské zápletky v nejvěrohodnější podobě. Loutkové pohádky pro celou rodinu, sokolníci a další.

Jazzový festival 2024 v Bruntále)

KDY: sobota 27. července (od 15 hod.)

KDE: městský park, Bruntál

ZA KOLIK: volný vstup

PROČ PŘIJÍT: V městském parku připravuje oddělení kultury bruntálské radnice letos 14. ročník jazzového festivalu. Akci slavnostně zahájí kapela V. Band z Velkých Losin, pokračovat bude kapela Jamair, Marta Kloučková Quintet, 2G band Mirka Schuberta a Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet. Celou akcí bude doprovázet moderátor Richard Pogoda.

Fajne léto na Kosárně v Karlovicích

KDY: sobota 27. července (od 14 hod.)

KDE: Kosárna Karlovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Kosárně v Karlovicích se koná tradiční prázdninová akce na jedné ze zastávek Technotrasy. Připraven je bohatý program v podobě her a soutěží, hudebního doprovodu a ochutnávání regionálních potravin. Nebude chybět ani oblíbená koza Líza a soutěž v zatloukání hřebíků. Na Kosárně se skvěle zabaví malí i velcí návštěvníci.

Náš pááááteček v Krnově představí Praktik people

KDY: pátek 26. července (od 18 hod.)

KDE: u Bauerova památníku, Krnov

ZA KOLIK: volný vstup

PROČ PŘIJÍT: Kapela praktických lékařů bude ordinovat od 18 hodin u Bauerova památníku. Praktik people si pro vás připravili hudební lék, který obsahuje skvělé české pop hity a příbalový leták upozorňuje na silné vedlejší účinky: dobrá nálada, úsměv od ucha k uchu a broukání si ještě druhý den. Těšit se můžete také na malé překvapení: hosta z Polska.