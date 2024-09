NOVOJIČÍNSKO

Hňupové budou k vidění ve Vlčovicích

KDY: sobota 14. září (14-19 hodin)

KDE: Vlčovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vskutku originální název má soutěž O nejlepšího vlčovjanského hňupa. Účastníci zde budou soutěžit o nejlepší bramborový placek. Spolek Vlčovjané pořádají již 3. ročník této akce a do smažení bramborových placků se může přihlásit opravdu kdokoliv. Kdo soutěžit nechce a chce jen ochutnávat a hodnotit, může. V průběhu akce je otevřen i bar a zajištěno další občerstvení. Atmosféru zpříjemní hudební kapela Duo meteor a děti zabaví skákací hrad.

Pískosvět na Pustevnách

KDY: víkend 14. a 15. září

KDE: běžkařský areál, Pustevny

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už popáté na Pustevnách vyrostly obří sochy z písku v rámci každoroční dobročinné výstavy pískových soch pod širým nebem. Letos dostala výstava název Pískosvět. Tentokrát se totiž vydáme do světa pod mořskou hladinu. Z písku vznikly opět sochy, které figurují na Červeném seznamu IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody). V Pískosvětě se letos objevilo sousoší lachtanů, obří korálový útes, leguán mořský nebo delfíni. Jako každým rokem k vytvoření soch posloužilo 90 tun ekologicky nezávadného písku z vápenky Vítošov. Největší sochy mají výšku okolo tří metrů.

Poslední víkend s Novojičínským létem

KDY: víkend 14. a 15. září

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novojičínské léto zahrnuje koncerty, divadelní vystoupení, akce pro děti, festivaly, dechové orchestry a další typy akcí, které se již staly pevnou kostrou programu. Postupem času se k těmto událostem přidaly další, např. sportovní události a také další pořadatelé. Akce nejsou už jen na Masarykově náměstí, ale také na dalších místech, na území města (Amfiteátr Skalky, Kamenné divadlo, Zahrada Nové Slunce, a další).

Dřevorubecká soutěž Stihl Timbersports

KDY: 14. září (10-17 hodin)

KDE: Na Horečkách, Frenštát p. R.

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pod názvem Stihl Timbersports Series je od roku 1985 rozšířena po celém světě moderní podoba dřevorubeckých soutěží, do kterých je oficiálně zapojeno více než 20 států a tisíce sportovců. Sportovní klání plné adrenalinových disciplín můžete vidět i za Frenštátem v Trojanovicích, v amfiteátru Na Horečkách, kde proběhne Mistrovství ČR juniorů, žen i mužů.

Ve znamení tří pštrosích per

KDY: víkend 14. a 15. září (9 -16 hodin)

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava Krkonošského muzea Jilemnice v kuželně zámku Kunín přibližuje jednotlivé osobnosti rodu Harrachů a jejich rodová sídla. Od jejich příchodu do Kunína letos uplyne 300 let. Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Postavili barokní zámek v Kuníně, zaváděli šlechtění skotu, který dal jméno celé oblasti Kravařska. Ikona zámku hraběnka Walburga byla nazývána První dámou Moravy.

Sobota pěknota v Hodslavicích

KDY: sobota 14. září (10-17 hodin)

KDE: Hodslavice, dům Františka Palackého

ZA KOLIK: od 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Všech 6 uměleckých fotopointů zažijete pěkně najednou jen v sobotu! Objevte krásu Hodslavic z perspektivy Uměleckých vyhlídek Františka Palackého a získejte ty nejhezčí fotky. Prohlídky se zažitkovým programem "Co právě vy osobně máte společného s geniálním Františkem Palackým?" se dějí v rodném domě Františka Palackého pouze v sobotu. Objevíte tam, co přesně znamená slovo "pěknota". Pátý fotopoint – Hodslavský kroj je součástí této interaktivní prohlídky. Můžete si ho obléci a zjistit, jak vám sluší nebo jak se mu točí sukně.

Trofeo Niké na počest Karla Lopraise

KDY: pátek 13. září (9.30-10.30 hodin)

KDE: start Pustevny

PROČ PŘIJÍT: Druhý zářijový víkend se můžete těšit na setkání historických veteránů a jejich milovníků, koná se již 24. ročník Podhorské jízdy veteránů. Mottem akce je Zpomal a rozhlédni se. Letos se jede z Pusteven do Vrbna pod Pradědem, lázní Jeseník, na Praděd, do Malé Morávky a Karlovy Studánky. Letošní jízda se pojede na počest Karla Lopraise a jeho 75. narozenin In memoriam. Jízda plná pohody, absolutního relaxu a samozřejmě toulání kouzelnou krajinou Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, to je oblíbená veteránská akce Trofeo Niké. Kolona více než 30 historických vozidel, vyrobených mezi lety 1917–1986, mj. vyjede po vlastní ose k Horskému hotelu Tanečnica na Pustevnách nebo k hotelu Ovčárna na Pradědu.

Umělecký zážitek v Příboře – Suk, Bella, Dvořák

KDY: sobota 14. září (15-16.30 hodin)

KDE: Refektář piaristického kláštera Příbor

ZA KOLIK: 200-300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svatováclavský hudební festival – Slovenský komorní orchestr – představí Ensemble Castelkorn – Zahradní labyrint. Nepropásněte koncerty 21. ročníku SHF na kterém mj. vystoupí: anglický vokální soubor VOCES8, Filippo Mineccia – kontratenor, PKF – Prague Philharmonia se sólistou Janem Mráčkem – housle, Collegium 1704, Ensemble Castelkorn, The Trio: Jiří Vodička – housle, Václav Petr – violoncello, Martin Kasík – klavír, Machina Mundi, Koncertní sbor Permoník, VUS Ondráš – Vojenský umělecký soubor a mnoho dalších

KARVINSKO

Dny evropského dědictví 2024 na zámku Fryštát

KDY: víkend 14. a 15. září (od 10 hodin)

KDE: zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: 100-200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zámek Fryštát v Karviné se stejně jako mnohé další pamětihodnosti v Česku připojují ke Dnům Evropského dědictví, a tak se můžete těšit na program pro pobavení, poznání i zamyšlení. V sobotu to budou Prohlídky s divadlem – Divadlo bez střechy, Speciální společné prohlídky zámku a kostela Povýšení sv. Kříže, dále Kočárové projížďky památkovou zónou – Dvůr Olšiny a pan Broda, průvodkyně vás provedou v dobových kostýmech, kastelán přidá svou přednášku, na programu je i Retrocesta za historií města. Akce mimo zámek: komentované prohlídky kostela sv. Marka, prohlídky radnice (10-17 h), prohlídky staré Karvinné. V sobotu i neděli je možno vyzkoušet prohlídky šikmého kostela v Karviné-Dolech.

Orlovský sraz auto–moto veteránů

KDY: neděle 15. září (9-14 hodin)

KDE: Staré náměstí v Orlové

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spolek Václavka zve na 13. orlovský sraz auto-moto veteránů. Na programu je prohlídka historických vozidel, okružní jízda retro autobusem, vykládání o cestovatelských zážitcích s veteránskými vozidly, okružní jízda z Orlové do Dolní Lutyně a mnoho dalšího. Chybět nebude ani doprovodný program a občerstvení.

Umělecký zážitek v Dětmarovicích – Suk, Bella, Dvořák

KDY: neděle 15. září (15-16.30 hodin)

KDE: Kostel sv. Máří Magdalény Dětmarovice

ZA KOLIK: 200-300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svatováclavský hudební festival – Slovenský komorní orchestr – představí díla z pera Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignaze Bibere a Heinricha Döbela, sonáty IV. pro housle a basso continuo.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Oceláři opět v Lize mistrů

KDY: čtvrtek 12 a sobota 14. září (oba 17 hodin)

KDE: Werk Arena Třinec

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třinečtí hokejisté po úspěších ve Švýcarsku a Francii se v rámci Ligy mistrů představí tentokrát doma, soupeři jim budou ve čtvrtek švédské Växjö, v sobotu pak jiný švýcarský celek z Fribourgu. Oceláři mají doma jasný cíl – plně bodovat, nebo aspoň bodovat, pochopitelně v obou zápasech.

OPSO ve Frýdku-Místku

KDY: sobota 14. září (20 hodin)

KDE: Klub Stolárna, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Originální pražský synkopický orchestr vstupuje do jubilejní padesáté sezony a svůj průřez dosavadní tvorbou nabídne i jazzovým fanouškům z Frýdku-Místku a okolí. Soubor má ve svém repertoáru více než 250 melodií z 20. a 30. let minulého století. Aktuálně hraje v komorním obsazení sedmi až osmi interpretů.

Umělecký zážitek v Třinci – Suk, Bella, Dvořák

KDY: neděle 15. září (18-19.30 hodin)

KDE: Evangelický kostel Třinec

ZA KOLIK: 200-300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svatováclavský hudební festival – Slovenský komorní orchestr – představí díla z pera slavných kompozistů Josefa Suka, Jána Levoslava Belly a Antonína Dvořáka. Dvě smyčcová kvinteta Belly a Dvořáka, přenesená do znění komorního smyčcového orchestru v úpravě uměleckého vedoucího SKO Ewalda Danela, se poprvé ocitnou spolu na programu jednoho koncertu.

Burger Street Festival ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 13. až neděle 15. září (10-20 hodin)

KDE: obchodní centrum Frýda, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival představuje skvělou možnost ochutnat nejlepší burgery všem, kteří žijí v podhůří Beskyd. Burger Festival je jediný originální festival, na kterém ochutnáte hamburgery od kuchařů z celé republiky. Na grilech různých typů se budou připravovat odlišné druhy burgerů – klasické, šťavnaté, pálivé, veganské. Na festivalu budou opět probíhat testovací jízdy s Peugeot 3008.

Házenkáři SKP mají chuť na dalšího favorita

KDY: sobota 14. září (17.30 hodin)

KDE: hala 6. ZŠ Frýdek-Místek (ul. Pionýrů)

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Handbalisté Frýdku-Místku skočili do nového ročníku extraligy na výbornou a na úvod si připsali skalp vicemistrů z Plzně. Je nabíledni, že zálusk na dva body si dělají i proti dalšímu přednímu týmu soutěže z Lovosic. Uspějí i napodruhé?

OSTRAVSKO

Třebovický koláč

KDY: 13.-15. září

KDE: Třebovický park, Ostrava

ZA KOLIK: 500 Kč pátek / 300 Kč sobota a neděle

PROČ PŘIJÍT: Třebovický koláč je multižánrový festival, jenž nabízí divákům širokou paletu účinkujících. Celá akce se nese v duchu tradičního, historického a folklorního rázu a nabízí, krom čistě hudebních a tanečních složek, také dramatická, akční a jiná vystoupení. V programu festivalu mj. vystoupí: Spirituál kvartet, Divadlo Víti Marčíka, cimbálová muzika Grajcar, Tygrasz, Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska, Pacifik, AG Flek, Jiří Pavlica s Hradišťanem & Hana a Petr Ulrychovi s kapelou Javory Beat i mnozí další. V areálu parku budou po celou dobu slavnosti prodejní stánky, atrakce, historický šerm, zvířecí farma, divadla pro děti, dětské koutky a nebude chybět ani prodej koláčů.

Den pro seniory v Zoo Ostrava

KDY: 14. září

KDE: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Senioři nad 60 let budou mít tento den vstup do zoo zdarma. Prokázat se musejí platným dokladem totožnosti. Připraven bude i speciální program.

FC Baník Ostrava vs SK Slavia Praha

KDY: 14. září (16 hodin)

KDE: Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 340 Kč/ 390 Kč/ 460 Kč, 50% sleva na dítě 7 až 14 let včetně, senioři 65+, ZTP

PROČ PŘIJÍT: Fotbalisté Baníku budou po reprezentační přestávce hostit (16 hodin) pražskou Slavii, kterou nečekají jednoduché podmínky. Městský stadion ve Vítkovicích se postupně plní, vydáno bylo přes jedenáct tisíc vstupenek.

Festival dřeva v Bělském lese

KDY: 14. září (10 hodin)

KDE: Bělský les, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ať jste malí nebo velcí, neměli byste si nechat ujít návštěvu lesoparku Bělský les, kde proběhne už 19. ročník Festivalu dřeva! Vstup na festival je zdarma, návštěvníky čeká nabitý program. Jarmark tradičních řemesel, ukázky těžby a zpracování dřeva, pro malé dobrodruhy je připravena lesní stezka s odměnami. Bude i Dřevěná akademie, kde se představí střední odborné školy zaměřené na lesnictví, zpracování dřeva a stavebnictví z našeho regionu i odjinud. Hlavním tahákem je soutěž borců z týmu Eurojack, kteří v rychlosti opracovávají dřevo sekyrami, a pilami, jde o adrenalinovou podívanou.

Klimkovický jarmark

KDY: 14. září (od 8 hodin)

KDE: Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 14.9.2024 od 8 do 24 hodin proběhne tradiční Klimkovický jarmark. Od rána bude možné si nakoupit a občerstvit se a až do večera bude na náměstí probíhat bohatý kulturní program. Vystoupí např. skupiny Nanovo, Tanja s kapelou a Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Nebudou chybět kolotoče a atrakce pro děti.

Silent Stream Of Godless Elegy, Lunatic Gods, Thalarion

KDY: 14. září (20 hodin)

KDE: Barrák Music Club

ZA KOLIK: 290 Kč v předprodeji

PROČ PŘIJÍT: Po akustické desce „Jiná“ se moravští ethno-doom metalisté Silent Stream of Godless Elegy vrací na metalová klubová pódia. Jako hosté vystoupí slovenští Lunatic Gods a Thalarion, kteří se rádi pochlubí také materiálem ze svých nových alb „Vresovrenie“, resp. „Cryopreservation“.

BambiFest 2024

KDY: 14.-15. září

KDE: Trojhalí Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostravský BambiFest má tyto části:

• aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží

• ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací

• ukázky činnosti divadelních, tanečních, sportovních a pěveckých spolků na pódiu

OPAVSKO

V hlavní roli bude zelí

KDY: sobota 14. září od 11 do 21 hodin

KDE: louka u pekárny, případně kulturní dům, Otice

PROČ PŘIJÍT: Obec je široko daleko proslulá svým kysaným zelím, které mohou zájemci ce Slavnosti otického zelí ochutnat v různých pokrmech, například v zelňačce nebo u kachny s knedlíkem. Kromě těchto nakyslých dobrot bude v nabídce i domácí koláče i krajová piva. Po slavnostním zahájení v 11 hodin vystoupí místní Ženský pěvecký sbor, následovaný hostujícími soubor z Ratiboře a od 15 hodin bude hrát opavský Michal David revival. Po něm nastoupí Maxim Turbulenc a program uzavře ve 21 hodin ohňostroj. Součástí této tradiční akce budou tematické výstavy, soutěže, jarmark regionálních produktů a výstavy.

Soubory obsadí chodníčky k domovu

KDY: pátek 13. a sobota 14. září

KDE: Ptačí vrch v Sadech Svobody, Opava

PROČ PŘIJÍT: Regionální folklorní festival s mezinárodní účastí nabízí každoročně pod názvem Chodníčky k domovu spoustu hudby i zpěvu. V pátek programový maraton odstartuje v 16 hodin vystoupení folklorních souborů a lidových muzik, program bude pokračovat tanečním workshopem s posezením u cimbálu. Sobotní část začíná od 10 hodin tanečním workshopem s dětskými folklorními soubory a lidovým jarmarkem a od 14 hodin začíná pořad dětských folklorních souborů s lidovým jarmarkem, který od 16 hodin vystřídá pořad dospělých folklorních souborů. Od 19 hdoin začíná Repríza výročního koncertu opavských folklorních souborů pod názvem Bo je to tak.

Kylešovický hasičský sbor slaví

KDY: víkend 14. a 15. září

KDE: Opava-Kylešovice

PROČ PŘIJÍT: Sobotní část oslav 140. výročí svého založení se uskuteční od 13.30 hodin u nové hasičárny soutěží pro všech deset jednotek sborů dobrovolných hasičů města Opavy pod názvem O putovní pohár primátora města Opavy. Letos se soutěž po dvaceti letech objeví v úplně novém formátu. Nedělní program zahájí v 8.45 hodin slavnostní mšr v kostele sv. Jana Nepomuckého a po ní bude následovat slavnostní průvod s historickými prapory a hasičskou technikou k památníku založení prvního českého hasičského sboru ve Slezsku. Přítomní uctí památku zakladatele sboru Rudolfa Gudricha a připomenou si i své další významné osobnosti. Následně průvod přejde do nové hasičské zbrojnice, kde se zhruba v 11 hodin uskuteční slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Floriána, která bude zdobit novou hasičskou zbrojnici. Součástí programu budou divákům předvedeny ukázky činnosti mladých hasičů a dorostenců, vyproštění osoby z havarovaného vozidla a lezecké dovednosti. K vidění budou dobové fotografie a historická technika a pro děti bude připraven skákací hrad.

Výstava v parku propojí světlo s uměním

KDY: pátek 13. září od 20 hodin

KDE: v Sadech U Muzea a Smetanových sadech, Opava

PROČ PŘIJÍT: Páteční vernisáži bude oficiálně zahájena jedna z hlavních událostí oslav 800 let města, kterou bude Zahrada světla. Fascinující výstava audiovizuálních instalací, vhodná pro všechny věkové kategorie, se bude rozprostírat v Sadech U Muzea a Smetanových sadech do 22. září. Vyjímat se bude hlavně večer, vždy od 19 do 23 hodin. Výstava proplouvá celou historií Opavy a představí deset děl, tvořených elementy pro všechny smysly. Návštěvníci se mohou naladit na audiovizuální poezií Nely Bártové, imerzivní instalaci německého designera Patricka Palcice, tepající sochy Matěje Franka reprodukují paměť stromů jako svědků staletí. Zvuková instalace Mikuláše Odehnala zprostředkuje neobvyklý zážitek ve formě kompozice tvořené z terénních nahrávek na území města a nový pohled na svět kolemjdoucí dostanou při „osprchování“ světlem instalace Tomáše Skalíka.

Samosběr nabídne hudbu i besedu o sektách

KDY: v sobotu 14. září od 14 hodin

KDE: Slezanka, Horní náměstí, Opava

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Bývalé nákupní středisko ožije netradiční akcí Samosběr. Chybět v ní nebude hudba, křest nové desky, zástupci mladé opavské poezie, prodejci rukodělných výrobků nebo beseda s religionistkou Jitkou Schlichtsovou, moderovaná spisovatelem Leošem Kyšou alias Františkem Kotletou. Od 15 hodin se návštěvníkům představí mladí a zatím neokoukaní opavští básníci Radek Touš, Filip Müller, Dan Kašpárek, Prokop Závorka a Dominika Musilová. V 16 hodin začáná beseda o sektách a od 18 hodin vystoupí dvojice neotřelých muzikantů. proslulých pod názvem Lament. Publikum si podmaní svým pokusným experimentálním rapem. Zlatým hřebem bude křest nové desky a vystoupení grunge-punkové opavské kapely Dobrý Pokus! Součástí programu budou výstavy obrazů, soch a fotografií. Během celého odpoledne až večera předvede návštěvníkům své umění též plejáda rukodělců s výrobky od pletených přes keramiku až po přírodní mýdla.

Dosečný věnec láká pestrým programem

KDY: v sobotu 14. září od 10 hodin

KDE: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční rodinný festival Dosečný věnec, který se uskuteční v areálu školy, nabídne bohatý program pro všechny generace. Děti uvítají zábavné hrátky s přírodou, skákací hrad, kouzelný fotokoutek nebo kreativní výstavu starých řemesel. Pro milovníky chemie je připravena tradiční kouzelná chemie, ti odvážnější se mohou vydat na tajemnou výpravu do minulosti, zájemce si najde básnický workshop v rámci Básnické soutěže Davida Stypky pod názvem Čaruj! Hudební atmosféru zajistí školní sbor, kapela Žádný ostych, Anima Band i Bea Dostálová a návštěvníky potěší bohatá gastro zóna Na pozemcích Školního statku festival nabídne i druhý ročník soutěže ve sportovní orbě středních škol.

BRUNTÁLSKO

Kašpárek na skalním hradě na Sovinci

KDY: sobota 14. září a neděle 15. září vždy od 9 hod,

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prázdniny jsou sice za námi a školní rok se již rozběhl naplno, ale co kdyby jste si s námi připomněli právě čas volna? Proto o nadcházejícím víkendu pro všechny návštěvníky připravili na hradě Sovinec tradiční pohádkovou vzpomínkovou akci s názvem Kašpárek na skladním hradě aneb Loutkářská a divadelní pouť. Celý víkend věnují pořadatelé dětem všeho věku, abychom jim začátek školního roku trochu zpříjemnili. Kdo s tím v prostorách hradu pomůže? Opět sem zavítá skvělá pražská Divadelní a šermířská společnost Fuente Ovechuna s pohádkou Kocour a také s humornou skečí Žižka. Divadelní a šermířská společnost Allegros se vrací i s Loupežnickou pohádkou a příběhem O Popelákovi. Ale kde je schovává Kašpárek? Toho najdete v loutkových pohádkách divadla Kašpárkův svět. A kdo bude mít odvahu, může se sám stát hercem v nějaké malé Pohádce z kufru.

Máte rádi řízky? Přijeďte na festival do Malé Morávky

KDY: sobota 14. září a 15. září

KDE: Malá Morávka a Karlov pod Pradědem

PROČ PŘIJÍT: Gastronomická akce v údolí Malé Morávky a Karlova pod Pradědem, do které se již tradičně zapojuje většina místních restauračních zařízení, a která stejně tradičně přivábí stovky návštěvníků, se koná na samotném sklonku léta. Ochutnat můžete také pečenou kančí kýtu na šípkové omáčce s karlovarským knedlíkem a samozřejmě řízky z různých druhů mas (kuřecí, vepřové, krůtí, telecí nebo srnčí) přírodní i v trojobalu. Akce probíhá v restauracích v Malé Morávce, Karlově pod Pradědem a v přilehlém okolí.

Burčákobraní u Flemmichovy vily v Krnově

KDY: sobota 14. září od 13 hod.

KDE: zahrada Flemmichovy vily Krnov

ZA KOLIK: vstup 70 Kč a senioři nad 65 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ke konci léta patří již tradičně Burčákobraní. Podeváté se milovníci tohoto zkvašeného nápoje potkají v zahradě Flemmichovy vily, kde pro vás bude nachystána nabídka vinařů z jihu Moravy, grilované speciality, slovenské sýry, folklosacrní vystoupení a o zpříjemnění odpoledne se postarají krnovští muzikanti Lovci Nedvědů a kapela Luciáni, která nám připomene největší hity kapely Lucie.