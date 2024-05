Jak si užít nastávající víkend? Novojičínsko ovládnou sportovní podniky. Na své si přijdou turisté, běžci i cyklisté, k tomu ochutnávači pálenek. Je tu ale i Ženklavská muzejní noc, otevírání Poodří v Bartošovicích či škvaření vaječiny v Trnávce. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

NOVOJIČÍNSKO

Závišický Pedál

KDY: sobota 18. května (8-20 hodin)

KDE: TJ Závišice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Závišický Pedál je cyklovýlet pro náročné bikery i rodiče s dětmi. Pro účastníky jsou připraveny cyklotrasy různých délek a obtížnosti od 15 do 90 km v okolí obce. Každý účastník si může zvolit trasu podle svých schopností. V cíli čeká na účastníky bohaté občerstvení. Odpoledne si lze užít s živou hudbou a sportovně laděnou tombolou. Hlavní slosovatelnou výhrou je závodní kolo.

Ženklavská Muzejní noc v rodném domku Kristiána Davida

Turistický pochod Palackého stezka

KDY: sobota 18. května (7-14 hodin)

KDE: KČT Hodslavice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub českých turistů z Hodslavic pořádá turistický pochod Palackého stezka, tento rok proběhne už 53. ročník. Trasa povede po hřebenech předhůří Beskyd z Hodslavic na Velký Javorník. Start je mezi 7. a 9. hodinou u pomníku Františka Palackého, cílem je Sedlo pod Krátkou – trasa na 15 km a Velký Javorník – trasa na 25 km.

Gulášové slavnosti v Petřvaldě

KDY: sobota 18. května od 12 hodin

KDE: chata MS Petřvald

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek pořádá na chatě MS Petřvald gulášové slavnosti – k dispozici budou různé druhy zvěřinových gulášů (srnčí, divočák, jelen), návštěvníci si mohou samozřejmě dopřát i klasického divočáka se zelím a knedlíkem, k tomu dobré pivo na čepu.

Otevírání Poodří v Bartošovicích, bude se procházet i koštovat

Jistebnický vodohospodářský půlmaraton

KDY: sobota 18. května (9-17 hodin)

KDE: areál TJ Jistebník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní akce pro sportovně založené rodiny. Postupně od 9 hodin startují tyto závody: maraton, půlmaraton, běh na 10 km, 3,6 km – běh Galerijní ulicí, štafety 4 x 10,5 km. Od 13 hodin začíná rovněž v areálu TJ Jistebník Dětská sportovní olympiáda pro děti od 5 do 15 let. Děti plní různé disciplíny: na 6 m lezecké stěně, trojskok z místa, hod na basketbalový koš atd. Večer se chystá rocková after party. Tratě závodů se nacházejí v nádherné přírodě CHKO Poodří, využívají hrází Jistebnických rybníků a mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem se mohou účastníci kochat krásnými výhledy na Moravskoslezské Beskydy.

Hodně piva, medoviny a škvaření vaječiny

Štramberský Jasoň a Jasoň45

KDY: sobota 18. května (6-19 hodin)

KDE: Ostravice (a další města)

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Závod Jasoň45 vede z Ostravice přes Lysou horu do Štramberka. Zúčastnit se mohou výkonnostní běžci, turisté a široká veřejnost. Povoleny jsou pouze běh nebo chůze, taktéž jsou povoleny turistické resp. běžecké hole. Prezentace závodníků bude probíhat U Pily v Ostravici od 6 hodin. Startuje se ale také z Kopřivnice, Frenštátu p. R., Frýdku-Místku či Ostravy, trasy jsou různé, je jich 11 v délce od odpočinkové na 6 km, po náročnou v délce 53 km a jsou určeny nejen běžcům, ale i cyklistům či kočárkům.

Děti si užijí Šťastný pátek v Kopřivnici

Květinový jarmark v Novém Jičíně

KDY: pátek 17. května (8-17 hodin)

KDE: Masarykovo náměstí Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Květinový jarmark nabídne návštěvníkům hlavně květiny hrnkové a řezané, sadbu květin, zeleniny a osiva, květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží. Těšit se můžete také na sýry a mléčné výrobky, masné produkty, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z něho, hand made výrobky a další sortiment, který převážně pochází z produkce regionálních dodavatelů.

OSTRAVSKO

Ostravský Majáles s průvodem

KDY: pátek 17. května od 13 hodin

KDE: centrum Ostravy, Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ani letos se neobejde Majáles Ostrava bez svého tradičního průvodu. Hokejová atmosféra mistrovství světa se promítne i do ostravských ulic, kudy budou proudit davy v hokejových kostýmech. Průvod se centrem Ostravy vydá na pochod ve 13 hodin. Od 15 hodin je pak na Slezskoostravském hradě připraven již klasický 28. ročník Majálesu pořádaného studenty. Atmosféru, kterou si budete moci užít hned na několika jevištích s multižánrovým programem v areálu Slezskoostravského hradu, obstarají talentovaní umělci jako třeba Pam Rabbit, AMO & Krooked + MC Daxta, Madface B2B Apokain, Robin Zoot, Pavel Callta, MC Gey, Magenta & Pain, Vojtaano a spousta dalších. Nebude chybět Xindl X nebo SKRAT.

Arrows Ostrava - Tempo Praha

KDY: pátek 17. května (19 h.)

KDE: SKSB Arrows Ostrava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V dalším duelu se zkušení borci z Arrows Ostrava postaví neméně zdatným baseballistům z pražského týmu Tempo. Přijdete podpořit „Šípaře“?

Laco Deczi, koncert

KDY: pátek 17. května (20 h.)

KDE: SKY Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazz-rockovou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba dodnes. Již mnoho let žije v USA a zahraje opět v Česku. Jednou ze zastávek bude Sky Music Club v Ostravě.

Greedy Gory Gluttony Minitour

Putridity, Cutterred Flesh, Indecent Excision, Pighead

KDY: pátek 17. května (19.30)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 499,- + CD Cutterred Flesh

PROČ PŘIJÍT: Příznivci brutální odnože death metalu si v pátek večer rozhodně přijdou v Barráku na „své pappenheimské“!

Bezva Fest Ostrava v Porubě

KDY: sobota 18. května (10 až 22 hodin)

KDE: letní koupaliště Poruba

ZA KOLIK: od 499 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší rodinný festival v republice se koná na letním koupališti v Ostravě-Porubě, kde je připravena třicítka atrakcí pro děti i dospělé. Program je určen hlavně dětem, pro ně na festivalu vystoupí Karol a Kvído, Tary, Kája a Bambuláček nebo Lollipoz. Na návštěvníky čeká nejdelší nafukovací překážková dráha v Česku, Bezva Edu vzdělávací zóna, Game zóna (počítačová herna, simulátory, herní konzole), youtuberská stage s youtubery a influencery, tvořivé dílny, beauty zóna pro maminky a mladé slečny nebo chlapácká zóna pro muže a mladé junáky. Součástí festivalu bude i velký sportovní festival s více než dvaceti sportovnímu oddíly a netradičními sporty k vyzkoušení.

Pojez Fest v Ostravě

KDY: sobota 18. května (od 10 h.)

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 18. května od deseti hodin otevře své pomyslné brány gastro městečko Pojez a zároveň na hlavním pódiu začne také bohatý celodenní program. Kulinářské umění zde během celého dne předvedou nejen stálí členové projektu Pojez. Chybět nebude tuzemská i zahraniční gastronomie. Live cooking show se závěrečnými ochutnávkami specialit proložíme také pořádnou porcí hudby. Ke kulinářskému koktejlu zahraje i kapela 7krát3. V areálu se zabaví opravdu celá rodina. Zajímavý program čeká na dětské návštěvníky na akci Den s Technotrasou. Zažijte opojení technikou, industriálním prostředím i řemesly a pochutnejte si na výjimečných dobrotách z celého Moravskoslezského kraje.

One man show Rudyho Linky

KDY: sobota 18. května (19.30 h.)

KDE: Bumbum Comedy, Ostrava

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: One man show známého jazzového kytaristy Rudyho Linky nabídne divadelní stand-up vystoupení, prokládané sólovými hudebními vstupy a doplněné projekcí fotografií z Rudyho soukromého archivu.

Ostravský Kompot 2024

KDY: neděle 19. května

KDE: Trojhalí Karolina

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostravský kulturní festival s rodinnou atmosférou jehož ústřední jídlo prozrazuje název festivalu. Krom kompotů se však hosté mohou těšit i na mnoho dalších stánků a pochutin, kapely (Janek Ledecký a jeho band, LA Sunday, Limity, Neminem, Adan Sanchéz ad.), trhy i doprovodný program pro děti.

Fauna trhy

KDY: neděle 19. května (6-12 h.)

KDE: Výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: 60 Kč / 40 Kč (děti, senioři, ZTP, ZTP/), děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené Fauna trhy pro milovníky všemožných druhů zvířat jsou po několika týdnech opět k vidění na Černé louce.

OPAVSKO

Prožitkový festival a výstava

KDY: sobota 17. května

KDE: hřiště a škola, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Během soboty si přijdou na své příznivci výtvarného umění i vzdělávání. Na hřišti u ZŠ Tyršova se od 16 hodin uskuteční prožitkový vzdělávací festival Edu fest Hlučín 2024. Hlavní téma zní Jak se dělá dobrá škola a přítomným dětem, jejich rodičům i další veřejnosti to prozradí náměstkyně ministra školství Martina Běťáková, analytička EDUin Nikola Šrámková, člen České komory architektů Ondřej Píhrtem a Martin Tomášek z FF, OSU. Talkshow bude moderovat Michael Rozsypal a v programu vystoupí žáci s pedagogy ZŠ Via Montessori. V Galerii Červený kostel začíná v 18 hodin vernisáž výstavy pod názvem Tišina v Hlučíně. Rodák z Hradce nad Moravicí a emeritní profesor pražské UMPRUM, patřící mezi současné nejuznávanější a též nejvýznamnější české představitele umělecké tvorby, na ní představí návštěvníkům soubor svých děl.

Festival s pestrou nabídkou

KDY: sobota 18. května

KDE: sady Svobody, Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival Forum kocour s trhem nabídne přítomným hudební vystoupení, tvořivé dílny pro potěšení dětí, občerstvení a dobou náladu. Přítomni budou rovněž lokální prodejci a tvůrci z celé Moravy. Akce se uskuteční pod záštitou opavského primátora Tomáše Navrátila.

Putování pohádkovou stezkou

KDY: sobota 18. května od 14 hodin

KDE: amfiteátr Dolní Životice

PROČ PŘIJÍT: V rámci oslav svátku mezinárodního dne rodiny proběhne akce Pohádková stezka. Účastníkům nabídne zábavu pro rodiny s dětmi. V 17 hodin přijde na řadu Kouzelnická show a oblíbené akce pro děti i jejich rodiče a to včetně dobrot a hledání pokladu. Podmínkou konání je dobré počasí.

Slezský Grunt ovládne poezie a jazz

KDY: sobota 18. května od 16 hodin

KDE: Slezský Grunt, Háj ve Slezsku-Smolkov

PROČ PŘIJÍT: V rámci Open Air festivalu ZEMĚZVRAT přivítají milovníci jazzu na třetím festivalovém ročníku jazzovou legendu Loco Decziho s jeho kapelou Celula New York. Úvodní část festivalu zajistí básníci a slameři v pořadu Slamy a jiné básně, kteří vyplní půl druhé hodiny programu. Jazzová hvězda vystoupí od 17.30 hodin. Šestaosmdesátiletý Laco Deczi je bezesporu neslavnějším československým jazzmanem a trumpetistou, který celý rok objíždí nejrůznější kluby, kulturní domy a jiné akce. I ve svém věku předává nadšeným posluchačům svou pozitivní energii a navíc neustále tvoří nové věci.

Koncert Marie Rottrové

KDY: neděle 19. května od 19 hodin

KDE: kulturní dům, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Zpěvačku Marii Rottrovou není nutné blíže představovat, protože její písně těší posluchače už hodně dlouho. Za všechny lze vzpomenout například Řeku lásky, Markétku, Lásko, voníš deštěm, Kůň bílý, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná nebo Skořápky ořechů. Tato „Lady soul“ je ve svém galakoncertu Dolnobenešovanům znovu připomene a přidá k nim ještě některé další i novější písničky.

BRUNTÁLSKO

Kolotoč pohádek na Sovinci



KDY: sobota 18. května a neděle 19. května vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: celodenní vstupné za 180 Kč, snížené za 120 Kč, rodinné vstupné 540 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kolotoč príma pohádek aneb Den dětí na zakletém hradě se koná již tento víkend na hradě Sovinec. Kdo všechno nás bude tentokráte bavit a rozesmávat? Své umění šermířské, bubenické a komediální vám předvede úžasná brněnská Skupina historického šermu Grál, mimo jiné i v legendárním představení s názvem Turnajíček. Loupežnické pohádky zahraje i divadelní a šermířská společnost z Valašského království Allegros. Své úžasné pohádky a pověsti z lesa Řáholce a staré Prahy přiveze na náš hrad i skvělá pražská Skupina scénického šermu Fuente Ovechuna. I tentokrát se budete moci setkat se sokolníkem Montym, s jeho dravci a sovami, které se vám budou předvádět v Sokolnickém dvorci. A pro děti všeho věku tu budou i malé Pohádky z kufru.

Voříškiáda v Krnově



KDY: pátek 17. května od 17 hod.

KDE: zahrada SVČ, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Všichni milovníci psů různých plemen i velikostí jsou zváni na další ročník Voříškiády, která se koná v zahradě Střediska volného času v Krnově. Využijte příležitosti odprezentovat, co vše vy a váš mazlíček dovedete.



Muzejní noc na zámku Bruntál



KDY: pátek 17. května od 17 hod.

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už tradiční Muzejní noc na zámku Bruntál se letos ponese ve znamení řádu německých rytířů. Pokud jste nestihli vernisáž výstavy Ve znamení černého kříže, nezoufejte. Během Muzejní noci vás autor výstavy při komentovaných prohlídkách seznámí s tématem působení řádu na Bruntálsku a navštívit bude možné i výstavu Sovinecká knihovna. Dále je připraveno několik poutavých přednášek. Tématem bude například historický vývoj zámeckého areálu či konzervace sbírkových předmětů, které jsou k zhlédnutí přímo na výstavě. A pokud stále váháte, zda přijít či ne, nabízíme vám i letos možnost prohlédnout si unikátní zlatý šperk z Opavska.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pozorování měsíce



KDY: pátek 17. května, 19 hodin

KDE: Třinec, hvězdárna Mikuláše Koperníka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zveme vás do třinecké hvězdárny na pozorování měsíce s Davidem Vodeckým. Akci pořádá Hvězdárna Mikuláše Koperníka a Knihovna Třinec a koná se za každého počasí.

Hutnický den 2024



KDY: sobota 18. května

KDE: Třinec, areál Werk Areny

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Olympic, Desmod, Wohnout a další hvězdy na akci s bohatým doprovodným programem.

KRYT aneb Kamarádi na život a na smrt!



KDY: sobota 18. května, 18 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Divadlo Čtyřlístek

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obnovená premiéra původní autorské tragické frašky s hororovými prvky o tom, že opravdové kamarádství je nade vše. Hraje soubor Divadla Šmíry.

KARVINSKO



Boj o házenkářské zlato



KDY: sobota 18. 5. v 18 hodin

KDE: hala házené STaRS

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Po roce se házenkáři karvinského Baníku znovu vrhají do boje o mistrovský titul v extralize. Jejich tradičním soupeřem v boji o zlaté medaile je Plzeň, v sobotu se v Karviné hraje druhý zápas finálové série, hrané na tři vítězství. Přispějte jako obvykle k parádní atmosféře v hale, ať to letos s titulem zase vyjde.

DinoPark v Doubravě



KDY: víkend 18. a 19. 5. (9-18 hodin)

KDE: Doubrava

ZA KOLIK: 270 Kč

PROČ PŘIJÍT: U Doubravy mezi Orlovou a Karvinou si na své přijdou hlavně rodiny s dětmi a milovníci pradávné historie. DinoPark je pravěký svět na dlani je zábavní a vzdělávací park, ve kterém na ploše 35 hektarů čeká 70 modelů zvířat, jež se po planetě zemi proháněla v době druhohor. Věrné modely v životní velikosti jsou jak statické, tak pohyblivé a ozvučené a nově jsou mezi nimi také mláďata. U dinosaurů se návštěvníci zábavnou a interaktivní formou seznámí s jednotlivými druhy, ale také vývojem života na zemi nebo pohybem kontinentů.

Mauglího ranč



KDY: víkend 18. a 19. 5. (8-19 hodin)

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Bohumíně můžete navštívit Mauglího ranč, jenž je součástí Hobbyparku a jeho rozloha je přes 3000 m2. Celý areál brázdí několik pávů, kteří jsou částečně volně vypuštěni a dokreslují atmosféru celého ranče. Farma s domácími zvířaty se bude líbit hlavně dětem. Najdou zde kromě pávů i drůbež, morčata, alpaky, kozy a ovce kamerunské. Děti si mohou hrát se zvířátky, v případě nepříznivého počasí jsou k dispozici i salaš a zastřešená terasa.

Botanická zahrada v Orlové



KDY: víkend 18. a 19. 5. (8-19 hodin)

KDE: Orlová-Lutyně

ZA KOLIK: 120 Kč (děti 50 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Botanická zahrada Otakar Potyka má ve svých sbírkách na ploše 450 metrů čtverečních okolo 5500 druhů rostlin z Bolívie, Brazílie, Argentiny, Mexika, Chile a USA. Celá řada z nich je přísně chráněných, nechybí ani více než 100 let staré exempláře. Návštěvníci se mohou těšit na záplavu různobarevných květů a rozmanitých vůní, kdo má zájem, může si domluvit soukromou prohlídku, nebo dokonce prohlídku s průvodcem, rádi zde přivítají také školní skupiny.

Zámek Fryštát v Karviné



KDY: víkend 18. a 19. 5. (10-17 hodin)

KDE: Masarykovo náměstí Fryštát

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Karviné-Fryštátě stojí na místě původního dřevěného hradu pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století sídlo knížecího rodu Piastovců. Na počátku 16. století byl zámek Fryštát přestavěn na renesanční, jeho dnešní empírová podoba je pak dílem konce století 18., kdy se jeho majiteli stali Larisch-Mönnichové. Dnes je zámek ve vlastnictví státu a je přístupný veřejnosti. Té jsou k dispozici tři stálé prohlídkové okruhy a tři okruhy speciální, které jim představí hlavní budovu zámku s 18 a vedlejší budovu Lottyhausu s 15 zámeckými komnatami. V zámku je možné prohlédnout si také stálou expozici Národní galerie Praha na téma českého vrcholného uměleckého díla 19. a 20. století.

Archeopark Podobora v Chotěbuzi



KDY: víkend 18. a 19. 5. (9-17 hodin)

KDE: Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Archeopark Chotěbuz – Podobora je vlastně rekonstrukce slovanského sídliště z období od poloviny 8. až do 11. století. Archeopak vznikl na místě, kde před dávnými lety žili naši předkové a dnes patří k jedněm z nejlépe dokumentovaných archeologických lokalit u nás. Na návštěvníky tady dnes čeká několik obytných domů i menších výrobních objektů, ale také železářská pec nebo kultovní objekt. Těšit se mohou také na novou interaktivní expozici, která jim představí především dějiny chotěbuzské lokality, okolní přírodu a výsledky zdejších archeologických výzkumů. Kdo chce, může si v rámci akcí pro veřejnost, které se tady v průběhu roku pořádají, vyrobit v keramické dílně s pecí a hrnčířským kruhem něco na památku.