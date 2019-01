Beskydy - Hoteliéři si pomalu mnou ruce. Již v těchto dnech přijímají objednávky na vánoční a silvestrovské pobyty, o které je zájem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Vánoční a silvestrovské pobyty například nabízí Hotel Petr Bezruč v Malenovicích. „Mohu potvrdit, že už nám v těchto dnech lidé volají, rezervují si pobyty a platí zálohy, což nás samozřejmě těší. Ještě mnohem větší zájem očekáváme během listopadu," uvedl ředitel Hotelu Petr Bezruč Josef Brezňák s tím, že hotel nabízí tři sta lůžek.

„Během pětidenního vánočního pobytu se například ubytovaní hosté mohou těšit na slavnostní štědrovečerní večeři. Pořádat budeme i Štěpánskou zábavu s večerním rautem. Programově bohatý bude i silvestrovský pobyt, během kterého nebude chybět travesti show, modní přehlídka, imitátoři, kouzelník, losovat se bude tombola. Po celý večer bude zajištěna hudební produkce. O půlnoci přijde řada na velkolepý ohňostroj," vyjmenoval ředitel Josef Brezňák. Zájem zaznamenávají také v Hotelu Odra v Ostravici.

„Nabízíme lidem několik silvestrovských pobytů. Každý si může zvolit, kolik nocí chce v našem hotelu strávit. Silvestrovský program zatím ještě tvoříme. Prozradit zatím můžu, že budeme mít živou hudbu, tombolu a vystoupení kouzelníka," řekla včera Deníku recepční Hotelu Odra Lenka Večeřová. Jak dále dodala, lidé mohou po celou dobu pobytu využívat bazén a saunu.

V oblibě jsou i podvodní masáže, vířivky na horní a dolní í končetiny, perličkové a hydromasážní vany, lymfodrenáže, parafínové obklady, klasické masáže. Na nedostatek zájmu si nemůže stěžovat ani Penzion Sluníčko v Ostravici.

„Vánoční a silvestrovské pobyty samozřejmě také nabízíme. Na Silvestra budeme pořádat diskotéku, o půlnoci velký ohňostroj. V loňském roce se lidem moc líbilo vystoupení Electro boogie, takže vážně uvažujeme, že je pozveme znovu. V současné době už máme pobyty v Penzionu Sluníčko na konec roku z poloviny vyprodány," sdělila zástupkyně provozního Penzionu Sluníčko Dagmar Horáková.

Redaktor Deníku oslovil několik lidí, kterých se zeptal, kde by nejraději strávili poslední den roku. „V posledních letech trávím Silvestra doma. A jestli bych jej chtěla trávit někde v horském hotelu? Nezní to opravdu špatně, jenže máme doma pejsky, které tam nemůžeme samy nechat, takže by to nešlo," svěřila se sedmačtyřicetiletá Miroslava Zicháčková. „Já mám hluboko do kapsy, proto na nějaké pobyty na horách nemůžu mít ani pomyšlení. Jsem rád, že nějak vyjdu, žiji doslova od výplaty k výplatě," posteskl si muž, který nechtěl být jmenován.