Drogový vztek si vybil na nevinném. Narkoman na ulici v Ostravě zmrzačil muže

Na čtenáře čekají nejděsivější vraždy, zajímavosti ze soudních síní i různé kuriozity z podsvětí. To vše v doprovodu autentických černobílých fotografií. Kriminalistická historie ostravského regionu je totiž výjimečně bohatá na mrazivé události.

Novinářská zkušenost

Ivana Zelinová Žáková je novinářkou od svých osmnácti let, nejprve působila v regionálních novinách jako Ostravský večerník a Dar, následně dlouhé roky působila v deníku Blesk. Je také autorkou projektu Skutečné zločiny a ve stejnojmenných magazínech již více než deset let předkládá čtenářům případy, které otřásly republikou.

Muž dal slepé družce drogy. Po jejich užití dostala záchvat a zemřela

Jako novinářka je sledovala, čerpala ze soudních i policejních spisů, mluvila s pozůstalými. U některých příběhů překvapí neuvěřitelné motivy vražd.

„Jedna z nich mě obzvlášť zaujala. Šlo v podstatě o malicherný spor. Žena zabila svého manžela kvůli neshodám ohledně hudby. Nemohli se domluvit, zda budou poslouchat Haberu, nebo AC/DC,“ prozradila autorka.

Tragédie na ostravském přejezdu. Policie vyvrátila fámy o letních pneumatikách

Kniha obsahuje celkem čtyřiadvacet případů, při jejichž čtení běhá mráz po zádech. Ivana Zelinová-Žáková se již nyní připravuje na napsání další knihy věnované nejtěžším zločinům v regionu. „Námětů je opravdu dost,“ uzavřela.

