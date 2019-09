Obžalovaným je Pavel N. (44 let). Podle obžaloby v listopadu 2009 zavraždil v Přerově svého šedesátiletého otce a jeho třetí manželku. Motivem vraždy byl údajně dům patřící otci. Těla se do dnešního dne nenašla. Oba již byli prohlášeni za mrtvé. Ostatky hledali policisté i přerovští dobrodruzi, kteří prakticky každý rok podnikají velkou pátrací akci.

„Já jsem nic nespáchal,“ uvedl Pavel N. Zároveň prohlásil, že jeho otec je naživu. Prý se může nacházet v USA, kam již dříve opakovaně vycestoval.

V USA?

Soud se proto obrátil na americké instituce. Podle nich ale otec obžalovaného v USA není. „Sdělily to americké bezpečnostní orgány prostřednictvím interpolu,“ konstatoval v pondělí předseda senátu.

Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti je také vyloučeno, aby muž do USA přicestoval pod falešnou identitou. Při příletu a vstupu do území USA by jej prozradily otisky prstů.

DŮKAZY

Případem údajné vraždy otce a jeho manželky se v minulosti již třikrát zabýval olomoucký krajský soud. Všechna jednání skončila osvobozujícím verdiktem pro nedostatek důkazů. Odvolací vrchní soud ale rozsudky pokaždé vrátil s tím, že nebyly správně hodnoceny důkazy. Naposledy pak případ postoupil Krajskému soudu v Ostravě.

Společně s Pavlem N. byla z účasti na dvojnásobné vraždě obžalovaná i jeho matka. Ta ale v roce 2013 zemřela.

ODROČENO

U ostravského soudu mohly tento týden zaznít závěrečné řeči. Vše ale bylo jinak, a to s ohledem na jinou kauzu, v němž Pavel N. figuruje. Je v ní obžalován z toho, že plánoval vraždu své tety. Za to byl odsouzen k osmi rokům vězení. Minulý týden měl tento případ řešit odvolací Vrchní soud v Olomouci. Pavel N. však soudce obvinil z podjatosti a požádal, aby jednání probíhalo u pražského vrchního soudu.

Ostravský soud musí podle předsedy senátu vyčkat na verdikt nejvyššího soudu. Teprve pak může rozhodnout o tom, zda Pavel N. zabil, či nezabil svého otce a jeho manželku. Jednání bylo odročeno na neurčito. Pavlu N. hrozí až výjimečný trest.