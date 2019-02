Také největší odborová organizace ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) pozorně sleduje dění před očekávaným vyhlášením výsledků výběrového řízení na post nového ředitele.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch by měl jméno oznámit v příštím týdnu, za největšího favorita je považován dočasně pověřený ředitel Evžen Machytka.

Stabilizaci personální situace ve FNO, narovnání vztahů s LF OU i vyřešení stavu na chirurgické klinice čekají od nového ředitele nemocniční odbory. Pro server euro.cz to řekla předsedkyně Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FNO Zuzana Sargová.

„Od nového ředitele určitě očekáváme stabilizaci provozu na všech klinikách, aby byly provoz i personální situace v pořádku. Určitě také, aby komunikace jednotlivých zástupců klinik s vedením byla kladná,“ řekla serveru euro.cz Sargová. Za nejproblematičtější považuje i ona situaci na chirurgické klinice, kam se vrátil kontroverzní lékař Pavel Zonča.

Také euro.cz spekuluje o tom, že by se mohl stát šéfem oddělení opět on, což by v konečném důsledku mohlo znamenat i další odchody lékařů z tohoto klíčového oddělení. „Situace na chirurgii není ideální,“ uvedla Sargová s tím, že na funkci přednosty dosud nebylo vypsáno výběrové řízení. „Není to úplně dobré a myslím si, že i mezioborová spolupráce už začíná pomaličku v některých bodech váznout,“ dodala Sargová, která vede odborovou organizaci s 900 členy. Ve Fakultní nemocnici Ostrava pracuje více než tři tisíce lidí a obrat společnosti dosahuje takřka pěti miliard korun.