1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?

2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Petr Blokša, starosta Pržna:

1. Neřekl bych největší, ale jeden z řady. Ne zcela všichni lidé, kteří se v obci pohybují, respektují nařízení o používání roušek. Jde spíše ale o výjimky. Problém nastává zejména, je-li hezké a teplé počasí. Lidé mají tendence se scházet na dětských hřištích či u restaurací a nerespektují nařízení o počtech osob na jednom místě. Vůbec si nepřipouštějí možná rizika a ještě jsou bez roušek. Na skutečnost, že si musíme pomoci s pomůckami sami, jsme si již zvykli a vlastně už ani moc neočekáváme.

2. Obce si díky svým lidem pomohly samy! A navíc, obce pomohly a pomáhají i tam, kde to je a byla jednoznačně povinnost státu! Ocenění za naši obec zasluhují všechny naše švadlenky, které se velice ochotně vrhly do šití roušek. Našily více než 1000 kusů a co se nerozdalo v obci, pomohlo v dětských domovech, domovech seniorů, v nemocnicích, ve firmách či v zařízení Náš svět. Těmto subjektům jsme dodali určitě dvě třetiny celé produkce roušek. Pochvalu zasluhují také zaměstnankyně obchodu a pošty, které velice dobře zvládají nelehké období a starají se o zachování chodu služeb v obci. Rovněž zaměstnanci úřadu a obce plní své úkoly.

3. Ne, to si tedy nemyslím. Kraj a stát nás sice ze všech možných stran pravidelně informují, to ano, ale pomůcky jsme takřka nedostali. Do dnešního dne (2. 4.) jsme obdrželi 50 kusů jednorázových ústenek a jeden respirátor. Ordinace praktického lékaře jede jen v provizorním režimu, neboť nemají ochranné pomůcky. Stát měl již dávno oslovit domácí výrobce. Stát nedokázal pomoci tam, kde je to jednoznačně jeho povinností. To je smutné. Možná bychom na tom s šířením viru byli daleko hůře, kdybychom spoléhali jen na vládu.