Hasiči zasahovali v neděli odpoledne v úseku mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Na místo masivního úhynu dorazily profesionální jednotky z Přerova, Hranic, Lipníku a Olomouce a dobrovolní hasiči z Hustopeč nad Bečvou a Špiček.

K jak rozsáhlé kontaminaci došlo, ale ukázal teprve následující den. Otrávené ryby vyplavaly až v Lipníku.

„V neděli jsme zasahovali na toku od Hustopeč nad Bečvou až po Hranice a Ústí, v pondělí pak v Lipníku nad Bečvou. V Ústí jsme stavěli nornou stěnu a odebrali pětadvacet vzorků z různých míst, jejichž analýzu provede chemická laboratoř ve Frenštátu pod Radhoštěm,“ řekl krajský mluvčí hasičů Radek Buryánek.

Úhyn ryb na řece Bečva v okolí hustopečského mostu v neděli 20. září odpoledne

Zdroj: Ondřej Kašpar

Šetření ekologické havárie provádí Česká inspekce životního prostředí a na opatření se podílí Povodí Moravy, rybáři, hasiči a zástupci odborů životního prostředí jednotlivých měst.

„Snažíme se silně koncentrovanou látku naředit, ale ryby byly vytrávené až po Lipník. Jde z nich čpavý zápach a zatím je těžké určit, o jakou látku se jedná. To určí přesně teprve analýza,“ dodal Radek Buryánek.

Nenapouštějte Jadran

Zabránit dalším otravám se snaží i rybáři.

„Uhynulé ryby zatím vyskakují pod mostem v Lipníku, naštěstí to ale postupuje pomalu a v Přerově se ještě nic neprojevilo. Nechali jsme po dohodě s Povodím Moravy ale uzavřít Strhanec, aby se neznámá látka nedostala do chovných rybníků - vodu ze Strhance totiž nabírá Jadran, Podolší, ale třeba i rybník v Prosenicích,“ upřesnil Alexander Majer z Českého rybářského svazu v Přerově. Rybáři teď dávají dohromady tým lidí, který bude odstraňovat následky.

Vlastní kroky už podnikli i starostové měst na Přerovsku.

„Jsme v pohotovosti od neděle a informaci jsme předali prostřednictvím sms a e-mailů všem občanům. Upozornili jsme Osek nad Bečvou, ať nenapouští vodu do Jadranu. Uhynulých ryb je hodně a budou se postupně odvážet do kafilérie,“ vylíčil starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Přerovský magistrát vyzval obyvatele, aby nevstupovali do řeky Bečvy, ani z ní pro jakékoliv účely neodebírali vodu.

„Před vstupem do vodního toku by měli lidé ochránit i své psy,“ upozornila Ivana Hřibová z oddělení vodního hospodářství a zemědělství přerovského magistrátu.

Viník neznámý

Co přesně úhyn způsobilo, zástupci odborů životního prostředí netuší.

„Nevíme, co je to za látku. Uhynulé ryby ale mají poškozené žábry, takže je to zřejmě nějaká těkavá nebo lepkavá látka, která musela být buď hodně koncentrovaná, nebo jí bylo větší množství,“ konstatoval šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Ani mluvčí valašskomeziříčské radnice neměl v pondělí přesnější informace ke zdroji nákazy a blíže nespecifikoval látku, která úhyn způsobila.

„Odbor životního prostředí v současné době spolupracuje s policií a Povodím Moravy. Společně intenzivně dohledáváme možné místo úniku látky, co to bylo za látku, a jak se do Bečvy dostala,“ sdělil Jakub Mikuš.

Úhyn ryb, ke kterému došlo na řece Bečvě mimo katastr Valašského Meziříčí, nahlásila na tamní odbor životního prostředí policie.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek se domnívá, že jedovatá látka pravděpodobně na bázi chloru nebo zásady unikla do Bečvy v okolí Choryně.

„Nepředpokládá se její původ z podniků ve Valašském Meziříčí ani z průmyslové zóny Lešná, ale až někde níže po toku řeky. Věřím, že policie najde viníka,“ vyjádřil se na svém profilu.

DEZA spekulace odmítla

Lidé na sociálních sítích spekulují o tom, že by mohl být původcem zkázy valašskomeziříčský podnik DEZA.

Mluvčí holdingu Agrofert, pod který závod zabývající se zpracováním černouhelného dehtu a surového benzolu patří, to kategoricky odmítl.

Podezření jsou podle něj naprosto neopodstatněná.

„DEZA zcela jistě není původcem úhynu ryb v řece Bečvě. Žádný únik nebezpečných látek neregistrujeme. Dnes v naší společnosti místně vyšetřovala tuto událost Česká inspekce životního prostředí, která neshledala žádná pochybení,“ sdělil Deníku Karel Hanzelka.

Doplnil, že DEZA provedla opakovaná měření u vypouštěných vod.

„Veškeré sledované hodnoty jsou v normálu a nepřekročily stanovené limity. O těchto závěrech jsme již informovali také zástupce samosprávy,“ dodal mluvčí holdingu.