/FOTOGALERIE/ Ve vybraných lokalitách Českého Těšína a Cieszyna jsme mohli v uplynulých dnech potkat skupinky studentů při stavbě netradičních dřevěných objektů. Ty jsou výsledným efektem jedinečného mezinárodního architektonického workshopu „Mood for Wood“, který je určen studentům architektury a designu z Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska.

Studenti prezentují svůj model. | Foto: Emilie Świdrová

Mood for wood, což bychom do češtiny mohli přeložit „Nálada na dřevo“, je iniciativa, která již 6 let pomáhá měnit veřejné prostranství v Polsku.