Vyhledávaný industriální areál se proměnil v jedno velké parkoviště, ze kterého se ozývalo troubení. Nejhlasitější bylo kolem půl desáté, kdy se rozezvučely klaksony stovek aut, jejichž osádky tímto způsobem vyjádřily nadšení z unikátního „koronavirového“ koncertu skupiny Mirai.

Ta připravila hudební akci, která u nás nemá obdoby. Jelikož v době koronavirové není stále možné pořádat klasické koncerty, přišla kapela Mirai s neotřelým nápadem – uspořádala největší koncert pro auta v Česku. Návštěvníci poslouchali písně z naladěných rádií v pohodlí svých automobilů, před kterými se tyčila velká regulérní stage. Ani diváci, pro jejichž čtyřkolové miláčky nezbylo místo poblíž pódia, nepřišli díky obřím LED obrazovkám zkrátka.

Areál se pro první automobily otevřel kolem sedmnácté hodiny. Pořadatelé nájezd fanoušků bez problémů zvládli. Situaci jistily i početné policejní hlídky s nejmodernější technikou, včetně speciálního monitorovacího vozu. Vše se obešlo bez větších problémů.

PIVO, BATERIE

Nechybělo ani občerstvení v podobě nealko i piva. Nápoje však nebylo možné koupit u stánků. Mezi vozy je roznášely hostesky.

Pro některé automobily však koncert znamenal příliš velkou zátěž. Jednalo se o vozy, jejichž baterie nebyly v nejlepší „kondici” a zapnutá rádia je dokázala vybít. Naštěstí i s touto eventualitou pořadatelé počítali a vyčlenily “oživovací” jednotku s nabíjecími kabely. „Několik aut mělo problémy. Připojili jsme je na sousední vůz a nahodili. Žádný problém,” řekl jeden z členů záchranného týmu.

TANEC

Samotný koncert přinesl pro diváky opravdu nevšední zážitek. Bylo vidět i houpající se vozy s roztančenými osádkami na sedadlech.

Do Dolních Vítkovic dorazili lidé z celého Moravskoslezského kraje.

Byli mezi i Radek a Sylva z Dětmarovic na Karvinsku. „Přivedla nás sem nejen hudba, ale také zvědavost. Něco takového jsme ještě nezažili. Mě hlavně zajímalo, jak to bude zorganizováno. Musím uznat, že to mají dobře nachystané. Sice z aut na okraji parkoviště toho není moc vidět, ale s tím je nutné počítat,“ řekl Radek.

Na koncert dorazilo na pět set vozidel. Lidé dodržovali pokyny a nařízení, aby vystupovali jen v nutných případech a venku měli roušky. Vzhledem k obrovskému zájmu skupina Mirai připravila i sobotní koncert.

Inspiraci pro zajímavý projekt kapela našla v zahraničí. „Oslovil nás jeden náš známý, jestli to nechceme zkusit a nám to přišlo jako skvělý nápad, který by se dal realizovat i různě po městech v Česku. V takovém měřítku to u nás ještě neproběhlo, ač třeba autokina už dávno frčí,“ uvedl frontman skupina Mirai Navrátil s tím, že areál Dolních Vítkovic, ve kterém se každoročně koná několik obřích koncertů, je pro takovou akci jako stvořený.

ZDRAVÝ ROZUM

Páteční koncert se však málem neuskutečnil, a to kvůli blíže nespecifikovaným snahám o jeho soudní zákaz kvůli obavám ze šíření koronaviru. Jak Mirai Navrátil zdůraznil, nakonec zvítězil zdravý selský rozum. Podle frontmana kapely lze koncentraci aut v Dolních Vítkovicích srovnat s kolonou na D1.