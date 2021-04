Ředitel nemocnice Norbert Schellong společně se spoluautorem rezervačního systému Reservatic Otakarem Lucákem mu představili vylepšení při odbavování klientů centra.

Jedná se o vylepšení fungování rezervačního systému systémem QR kódů. Jejich využívání se v těchto dnech testuje ve spolupráci s platformou Reservatic. „Každý, kdo se do Havířovského OČKA objedná, dostane už během rezervace termínu svůj unikátní QR kód. Tím se po příchodu na recepci prokáže, klidně i z obrazovky mobilního telefonu. A stejnou čtečkou přečteme i strojově čitelné údaje z občanského průkazu, abychom zkontrolovali, že přišel skutečně ten pravý klient. Celý proces vakcinace se tam může obejít bez papírování a zdržování. Denně by se tak kapacita očkovacího místa mohla zvýšit až o dvě stě dávek, a to bez navýšení počtu personálu,“ popsal náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že ostrý provoz QR kódů začne na začátku příštího měsíce.

Podle Unucky je to příprava na další měsíce, kdy už by měl být k dispozici dostatek vakcín a budou se moci očkovat i nižší věkové skupiny. Jen v Havířově to umožní očkovat denně o 200 lidí více.

Pokud se chytré technologie v Havířovském OČKU osvědčí, mohly by být využívány i v dalších očkovacích centrech v kraji. Premiér Andrej Babiš po prohlídce očkovacího centra řekl, by tento systém mohli využít i v Praze. „Líbí se mi to tady. Je to dobře zorganizované. Ta vylepšení rezervačního systému jdou dobrá a využijeme je v očkovacím centru, které bude od května fungovat v Praze v hale O2universum,“ řekl premiér.

Hejtman Ivo Vondrák dodal, že i díky příslibu dodávek dalších vakcín by se v v příštích měsících měla zvýšit proočkovanost. „Na konci června bychom mohli mít asi 70 procent lidí, kteří jsou cílovou skupinou, proočkovány poprvé a v polovině srpna proočkováno druhou dávkou,“ uvedl hejtman.

Připomněl, že vakcína Pfizer BioNTech je určena pro očkovací centra, Moderna pro domovy seniorů a sociální zařízení. Vakcínou Astra Zeneca se očkuje u praktických lékařů. „Stále jsme na polovině toho, co jsme schopni proočkovat,“ říká hejtman Vondrák.