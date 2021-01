Snad jedinou anomálii v této souvislosti zaznamenali ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) v Porubě. „Dlouho nezapomenu na službu na přelomu roku, kdy v osmačtyřiceti hodinách od sedmi ráno ve středu 30. prosince do sedmé ranní v pátek 1. ledna přišlo na svět osmadvacet dětí včetně jedněch dvojčat,“ oznámil vedoucí lékař porodních sálů Richard Špaček.

„Zcela jistě mezi nimi byla také Ema, Sofie, Eliška, Tadeáš, Tobiáš, Matyáš, což jsou jména vybíraná rodiči v naší porodnici nejčastěji,“ uvedla Petra Petlachová, mluvčí FNO. V níž se vloni narodilo 2347 miminek (dvojčátek bylo sedmadevadesát a trojčátka tři), a kde si i jako první v Česku „vydupali“ změnu zákazu přítomnosti tatínků na sále související s pandemií koronaviru.

„Kolegové byli opravdu zvědavi, zdali se jarní karantény projeví na porodnosti na konci roku,“ potvrdila Radka Miloševská coby mluvčí společnosti AGEL provozující porodnice v nemocnicích v Ostravě- Vítkovicích a Novém Jičíně. Podrobný pohled na statistiky ukázal, že tomu tak nebylo – třeba ve Vítkovicích předloni v prosinci rodilo 125 žen, zatímco vloni jich bylo 110.

Přesto obě porodnice v kraji spadající pod AGEL zaznamenaly za posledních dvanáct měsíců rekordy. „Babyboom je asi rozprostřen do celého kalednářního roku,“ poznamenala Miloševská. Vítkovice hlásily vloni 1607 rodiček a 1609 miminek (nejvíce od roku 2008 s 1626 dětmi), Nový Jičín pak 722 rodiček a 725 miminek (což bylo o 74 novorozenců více, než v roce 2019).

Krnovská porodnice se sice minulý rok stala držitelem certifikátu „Za vstřícný přístup k rodičkám“ z prestižní maminkovské ankety, nicméně ani zde se babyboom nekonal. „Není možné potvrdit, že by se tom jarní nouzový stav nějak podepsal. V prosinci se u nás narodilo přibližně stejně dětí, jako v předchozích letech,“ vzkázal se zdravotnického zařízení Jiří Krušina.

Český statistický úřad na svém webu zveřejnil dosud údaje pouze za první pololetí 2020. Čínská nákaza i opatření proti jejímu šíření se odrazila na „rekordně nízkých počtech uzavíraných manželství“. Ve srovnání se stejným obdobím 2019 se snižovaly počty rozvodů, ale i miminek. Těch bylo od ledna do června loňského roku 53 800 (skoro o dva tisíce méně, než předloni).

Zdroj: Nemocnice AGEL Ostrava-VítkoviceLepší než televize!



Tak komentovala z pokoje na oddělení šestinedělí v nemocnici ve Vítkovicích rodička Veronika Korejzová početí Kačenky. Která na svět přišla v neděli 10. ledna 2021 jako vymodlené dítě maminky usilující o druhého potomka po několika neúspěšných pokusech.



„Samozřejmě jsme na sebe měli za nouzového stavu více času a pak už se nemohli dívat na to, co dávali dokola v televizi…“ smála se Veronika. U porodu měla manžela Lukáše a doma na zprávu o sestřičce čekala šestiletá Adélka. Příbuzní o malé dozvěděli díky internetu, neboť čínská nákaza znemožnila návštěvy v porodnici.



Koronaviru se Veronika s Lukášem obávali – jako čehosi nového, neznámého. „Nakonec jsme si ale řekli, že se na to vyprdneme a těhotenství si užijeme. To se stalo,“ líčila pětatřicetiletá maminka, kterou by už během tohoto týdne měli s Kačenkou propustit domů.



Na pokoji se ostatně Veronika octla s Míšou, která taktéž přiznala, že její novorozený syn byl počat za první jarní karantény. „Slavili jsme výročí a teď máme chlapečka, Tomáška,“ nechala se slyšet.