Ano, ale novinkou LED mantinel na Městském stadionu není. Diváci jej znají již z předchozích dvou sezon. Změny jsou dvě. Zaprvé jde o zcela nové zařízení, na rozdíl od staršího systému z minulého období, takže prezentace partnerů je zase o stupeň výš. Za druhé jde o systém, který si klub pořídil do svého majetku.

Ta předchozí sezona byla výsledkově nejúspěšnější za několik let. Vzestup Baníku se tedy jistě projevil i na obchodním a marketingovém poli. Součástí je tedy i nákup LED mantinelu klubem?

Ano. Klub se musí vyvíjet a posouvat i v této oblasti. Když se vrátím na začátek mého působení v Baníku, tedy jarní část sezony 2017/2018, klub za pronájem LED mantinelu platil nemalé peníze. Částka za celoroční pronájem přesahovala 1 milion korun! A to se tehdy hrálo jen 15 domácích zápasů.

V následující sezoně 2018/2019, do které jsme vstupovali po záchraně v posledním kole s Brnem, jsme vyjednali 100% barter, tedy nulové finanční náklady pro klub. Šlo o model, kdy pronajímatel měl 50% vysílacího času pro sebe a své partnery, 50% času potom náš klub. Úspěšnost této sezony jste zmínil, ukázala nám další úroveň využití LED systému, a proto jsme přistoupili k jeho pořízení do vlastnictví klubu.

Jak je finančně takový systém náročný?

Záleží samozřejmě na technologii, stáří a metráži systému. Můžete mít celou řadu za milion, ale také za deset milionů. My chtěli nový systém, který má svítivost o třídu výš než systém dlouhodobě používaný, navíc v záruce. Na druhou stranu jsme nechtěli vyhodit miliony z okna za něco, co nevyužijeme a návratnost bude v nedohlednu. Vydali jsme se střední cestou, kdy návratnost vidíme do dvou let. Již nyní máme třetinu zpět díky partnerům, které nabídka zaujala v letní přestávce.

Jde nejen o LED prezentaci, ale i VIP program pro majitele a management firmy či nabídku permanentních vstupenek pro zaměstnance, na což firmy také hodně slyší. Ale ptají se i na možnost pronájmu LED systému, který lze poskládat nejen do tvaru mantinelu, ale i do podoby obrazovky. I touto cestou chceme jít a systém nabídnout firmám, městu, kraji, na různé sportovní akce atp.

Takže registrujete zvýšený zájem partnerů nejen kvůli úspěšné sezoně, ale i díky LED systému?

Určitě to není tak, že by se nám partneři sami hlásili proto, že byla úspěšná sezona a máme vlastní LED mantinel. Víte, jaká v Ostravě panovala nedůvěra fanoušků vůči předchozím majitelům, stejné to bylo i s obchodními partnery. S příchodem pana Brabce se to změnilo a Baník se pomalu vrací zpět na výsluní. Ve všech oblastech. Ale je to běh na dlouhou trať, dlouhodobá koncepční práce.

Tady musím připomenout, že se Baník osm let zachraňoval až nakonec spadl do 2. ligy, cesta nahoru chce také svůj čas. Co se obchodu týká, měl klub v sezoně 2017/2018 zhruba 60 obchodních partnerů, do sezony 2019/2020 vstupujeme s počtem 125 firem, které se rozhodly podpořit Baník. Ale znovu opakuji, sami se nehlásí. A v tomto není rozdíl, jestli sháníte peníze pro divizní či ligový tým. To vám potvrdí všichni, kteří peníze pro fotbal shání. A to nemluvím o ostatních sportech, které jsou na tom mnohem hůř.

Otevřel jste téma financování sportu. Jak složité je poskládat rozpočet z obchodní činnosti?

V našich podmínkách to není možné. Platí nepsané pravidlo, že rozpočet klubů se skládá ze tří částí. Příjmy z obchodní činnosti, prodeje merchandisingu, tedy klubových suvenýrů, a ticketingu, jsou pouze jednou částí. Druhou jsou příjmy ze sportovní činnosti, tedy prodeje a hostování hráčů, třetí potom jsou další zdroje jako dary, různé dotační programy případně pronájmy atd. Často se s kolegy z ostatních klubů na toto téma bavíme. V našich podmínkách není jediný klub, který by stál na své obchodní činnosti. Stačí se podívat na dresy týmů, na jejich generální partnery, najdete na nich majitele či jejich spřízněné firmy nebo tradiční partnery, jejichž výše plnění však je opravdu spíš symbolická.

Výjimkou je Plzeň, která však za poslední roky sbírala tituly, účastmi v Evropské lize či Lize mistrů, a na drese má opravdového generálního partnera. A k tomu si vydělala v minulé sezoně 800 milionů za svou sportovní prezentaci v Evropě. Na rozdíl od Baníku, který poslední roky hrával o záchranu. Ale věřím, že se Baníku podaří dostat zase nahoru, podaří se vychovat mladé baníkovce, kteří se podobně jako třeba Marek Jankulovski, Milan Baroš či Honza Laštůvka dostanou až k vysněnému zahraničnímu angažmá a Baník si z jejich přestupu a účasti v Evropě vyrovná rozpočet. To je jediná cesta českých klubů.

Vraťme se ještě k LED systému. Prezentace partnerů je jistě důležitá a žádoucí, ale může přinášet třeba i nějakou zábavu fanouškům na stadionu?

Určitě. Jedním z nových partnerů, kterého mohou fanoušci na LED mantinelu vidět, je sázková kancelář Tipsport, která využila naši nabídku na prezentaci svých live kurzů. Jde o zveřejňování kurzů během utkání, které se samozřejmě dle vývoje skóre mění. Tuto možnost mají jen diváci u nás a potom na Letné. Další novinkou s tímto partnerem bude tombola, 50:50, kterou již znají fanoušci hokeje. Princip spočívá v tom, že si každý může koupit před či při zápase libovolný počet losů za 50 korun za kus. Celkový výtěžek se potom rozdělí na dvě poloviny, jedna připadne jednomu z vylosovaných diváků, druhá poputuje do Nadace Baníku, konkrétně na fond bývalých hráčů klubu, kteří se ocitli v nesnázích.

Navíc slouží systém jako informační médium, že?

Ano. LED systém, ať už jde o mantinel u hrací lochy, LED panely nad vjezdy na tribuně B či LED obrazovky, chceme ještě víc využívat pro informační servis pro fanoušky. Nejen třeba na pozvánku příštího domácího utkání, ale i jiné akce, jako je chystaná autogramiáda v Karolině 9. 9., nový zápasový bulletin a jeho obsah, ale i na podzimní kolekci Fanshopu.