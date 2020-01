Basket Opava 2010 - klub s příběhem. A tenhle příběh má své kouzlo

Je to deset let, co se parta nadšenců rozhodla založit basketbalový klub. Přihlásili se do nejnižší soutěže, chtěli jen hrát… Ovšem byli dobří. Tak moc, že vyšplhali skoro mezi profíky. Jejich rodinný oddíl nyní válčí v první lize (druhé nejvyšší soutěži).

Basket 2010 BK Opava | Foto: Archiv

Hrdinové těchto řádků ohromují v klubu s názvem Basket Opava 2010. Kamarádská parta okolo Michala Štěrby, Víta Paterky a Petra Weisse je raritou třeba proto, že chod klubu si platí z vlastní kapsy. Další zajímavosti? V sestavě najdete bratrskou dvojici, otce a syna či bývalého reprezentačního rozehrávače. Basket Opava 2010 - klub s příběhem. A tenhle příběh má své kouzlo Přečíst článek › „Máme rádi basketbal, všichni jsme ho hrávali. Proto jsme se rozhodli založit klub. Přihlásili jsme se do tehdy sdruženého oblastního přeboru,“ vzpomíná Michal Štěrba, jeden z lidí, kteří klubu vdechli život. Premiéra dopadla skvěle, skončila postupem. „Nekladli jsme si žádné velké cíle. Šlo nám o radost ze sportu, zajít si po zápase či tréninku na pivko,“ pokračuje současný trenér týmu. PŘÍSPĚVEK OD HRÁČŮ Mužstvu se dařilo a nezůstalo u jediného postupu. „Když se nám loni podařilo vyhrát druhou ligu, rozhodli jsme se, že postup přijmeme,“ vykládá Štěrba. V konkurenci protřelých a zajištěných celků je výběr ze Slezska zatím poslední. „Věřím, že se zachráníme. Tajně jsem doufal ve střed tabulky, ale platíme nováčkovskou daň,“ přiznává jeden ze zakladatelů oddílu. Další posila v Opavě, do přípravy se zapojil Kodr Přečíst článek › Za pozornost stojí fakt, že hráči si chod klubu platí ze svého. A nejde o drobné. „Každý hráč dává pět tisíc na sezonu, i ti z béčka. Tato částka je největší částkou rozpočtu. K tomu jsme získali i malé sponzory a nyní jsme zažádali o dotaci město a kraj,“ vysvětluje jeden z klubových šéfů. Soupiska týmu je rozmanitá. „Kádr tvořili hráči, kteří skončili v opavském dorostu. Dali jsme možnost klukům, aby dál mohli hrát. To byl náš cíl,“ říká Štěrba. Nová chlouba Ludgeřovic? Fitcentrum 4 you fitness. Podívejte se, jak vypadá Přečíst článek › Svého času byli v sestavě tři bratři Dihlové. Nyní za áčko hrají Tomáš s Jiřím, Robert působí v béčku. „Je krásné hrát s bráchou, bylo to mé přání, teď se splnilo,“ usmívá se pivot Jiří Dihel, jenž dřív oblékal barvy BK Opava, klubu z nejvyšší soutěže. O patro níž si připadá dobře: „Basket hraji pro radost. Klub má své srdce, jsme jedna velká rodina, prostě kámoši, kteří táhnou za jeden provaz.“ TRÉNINKY DLE VYTÍŽENÍ Tým trénuje třikrát týdně. Vše závisí na pracovním vytížení hráčů. Jeden dělá bachaře, druhý podniká, třetí studuje…Mezi největší hvězdy celé první ligy patří Viktor Cvek, borec, který kdysi s BK Opava vybojoval v nejvyšší soutěži stříbrnou medaili. „Mohl jsem hrát za opavské béčko, ale lákalo mě zahrát si s kamarády, zajít si po zápase na pivko… Na angažmá jsme se domluvili právě u piva,“ usmívá se Cvek, který je právníkem. Bojan Dordič se upsal Opavě Přečíst článek › Nově dres Basketu 2010 obléká i bývalý reprezentační rozehrávač Michal Čarnecký. Pamatuje si rok 1996, kdy Opava začala sbírat tituly. Jedním z tehdejších hráčů byl Ota Kukla. Dnes mu je padesát a nadále hází míč do koše. „Je u nás předsedou a stále ještě sbírá minuty v první lize, a to po boku svého syna Ondry,“ popisuje velký úkaz Michal Štěrba. Fanoušci se mohou těšit na derby v první lize najdete také béčko „tradiční“ Opavy. „Rivalitu mezi námi nehledejte, fandíme si navzájem. Všem nám jde o radost z basketu,“ líčí Štěrba. Důkaz? Nechme promluvit kouče soupeře. „Před kluky z Basketu 2010 smekám. To, co dokázali, je inspirující,“ chválí „konkurenta“ jedna ze zdejších basketbalových ikon David Klapetek. A i kdyby Basket 2010 z první ligy spadl, myšlení hráčů se nezmění. „Kdyby mi před deseti lety někdo řekl, že budeme hrát první ligu, klepal bych si na čelo. Ale stalo se a jsme rádi. Plánujeme klub rozšířit o mládež. Zestárli jsme, máme děti a ty taky vedeme k basketbalu,“ nastiňuje Michal Štěrba. Budoucnosti se v Opavě nebojí.

