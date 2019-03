„Český hydrometeorologický ústav v Ostravě vydává spolehlivé předpovědi, které doporučujeme a na které odkazujeme. Avšak počasí je regionálně velmi proměnlivé, působí na něj mnoho faktorů a v dlouhodobém působení vytváří lokální mikroklima. To známe. To je naše know-how. A chceme ukázat lidem, že předpověď zase není házení kostkou,“ říká zakladatel projektu David Gorný, který je absolventem třineckého gymnázia a nyní studuje obor Humánní geografie na Masarykově univerzitě v Brně.

„Sledujeme počasí někteří už přes deset let a dělali jsme si předpovědi pro sebe. Nyní víme, že s nimi již můžeme ven. Kdybychom věděli, že na to nemáme, tak bychom do takového projektu nešli. V první řadě chceme předpovídat počasí pro významné dny a akce v regionu, popřípadě víkend a svátky. Ale chceme se zeptat i našich podporovatelů, zda o ně mají zájem častěji, a podle toho se uvidí,“ podotýká David Gorný, který je i členem Amatérské meteorologické společnosti.

Tvůrci projektu už spustili webové stránky a pracují i se sociálními sítěmi, chtějí také neustále rozvíjet témata z meteorologie, která můžou být zajímavá pro veřejnost. Připravují vzdělávací aktivity, snaží se rozjet i meteokomunitu. V posledních letech došlo na Třinecku k několika zásahům lidí bleskem, i proto chtějí formou populárně- -naučných článků a přednášek zlepšit povědomí o různých meteorologických tématech. Například jeden z členů projektu, Martin Popek z Nýdku, je prvním člověkem v Česku, který začal cíleně pozorovat takzvané nadoblačné blesky. Projekt má zlepšit orientaci lidí v množství informací o počasí, které jsou dostupné na internetu. Důraz budou tvůrci klást i na lov bouřek. „My si silné bouřky přejeme, protože na nich sledujeme jevy, ale samozřejmě nikomu nepřejeme škody,“ dodává David Gorný.