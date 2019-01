Tak jako v jiných letech i letos uspořádala základní škola v Tyršově ulici 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm při Dnu otevřených dveří bazárek.

I díky těmto školákům se pejsci v útulku ve Vlčovicích budou mít trochu lépe. | Foto: ZŠ Tyršova Frenštát p. Radhoštěm

„Vypadal tak, že se chodby ve druhém patře proměnily v tržiště plné stánků, kde se obchodníci ze 4.A, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B a 7.B předháněli v nabízení svých výrobků nebo domácích pokladů. Nakupující se prodírali mezi stánky a pečlivě vybírali. Sortiment byl opravdu široký, z dobrot třeba perníčky, pusinky, preclíky, chlebové chipsy, marokánky, linecké tyčinky,“ přiblížil průběh školního bazárku Jaroslav Jurečka, třídní učitel 5.B třídy, a doplnil, že v naprosté většině se jednalo o výrobky žáků, kterým s pečením pomáhali rodiče nebo babičky.

Druhou část sortimentu tvořily domácí poklady, například náramky, štěstíčka, nálepky, hrací karty, přívěsky, plyšáci či hlavolamy.

Zájemců se sešlo hodně, zboží šlo doslova na dračku a obchodníci byli spokojeni. „Kromě výdělku si žáci odnesli i zkušenosti z práce prodavačů. Viktorie zjistila, že je to těžká práce, Terezie poznala, že prodavači musí být hodně rychlí, aby stíhali vracet peníze,“ pokračoval Jaroslav Jurečka.

Právě žáci jeho třídy se rozhodli, že letos přispějí na dobrou věc, a tak vyzvali své kolegy prodavače z jiných tříd, aby i oni část svého zisku věnovali na psí útulek v Kopřivnici-Vlčovicích. „Psi se mi líbí, mám vlastního psa a vím, co pes potřebuje,“ zdůvodnil rozhodnutí, proč přispěje Vojta. Alžbětě zase vadí, když někdo psa týrá a nechce, aby psi umírali zbytečně a Daniela si myslí, že každý pes si zaslouží vše, i páníčka. Nikola přispěla, protože je přesvědčena, že je to na dobrou věc. „Domnívám se, že pejsci v útulcích nejsou tak rádi jako ti, co mají domov, takže, když jim mohu pomoci, tak pomohu,“ doplnila spolužáky Sára.

Celková částka, kterou škola získala od prodejců, z části zisku školního bufetu i z darů žáků činí 7 300 korun. Psí útulek v Kopřivnici-Vlčovicích peníze dostane jako dar.