Eva má místo míchání koktejlů z novinky Martini Fiero za pultem Palm Beach Baru na rukou pracovní rukavice a pobíhá okolo největšího podniku Porubaku (jak se říká Letnímu koupališti Poruba) se smetákem. „Jsem tady teprve druhý den, zatím hlavně uklízím. Příprava na otevření mi zabere více, než týden,“ popisuje.

Zatím totiž není kam spěchat. „Jindy se běžně otevírá už na konci května, teď ale není ještě napuštěna voda v bazénech,“ uvádí Eva provozující bar v severovýchodním rohu koupaliště více než deset let. Tři měsíce je tady od rána – kdy se stihne vykoupat a nasnídat ještě v klidu – až do večera. A cítí se podle svých slov jako u moře.

Zdroj: Archív baru

„Ještě postavit oba altány a přivézt všech dvanáct palem. Ty mám v zimní zahradě na baráku,“ líčí živnostnice. Koronavirus dosud na její podnikání – ani zdravotní stav – dopady nemá, avšak obává se ztrát kvůli omezování počtu návštěvníků. Porubak s obří kapacitou dává vláda do téže kategorie jako mini koupaliště ve Staré Bělé…

„Psala jsem kvůli tomu na ministerstvo zdravotnictví. Myslíte, že mi odpověděli?“ kroutí hlavou provozovatelka Palm Beach Baru. Jenž je pro příchozí doslova na ráně; však si taky lidé nejprve nacházejí místa v jeho okolí, aby to měli k pultu co nejblíže. V oblibě ho mají děti – vysedávají, koukají a poté lákají rodiče, aby jim něco koupili.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Polská klientela a počasí

„Neobejdu se ani bez polské klientely. Ostraváci přijdou, až když je třetí den vedro, a mají stoprocentní jistotu, že nebude pršet. Záleží na každé hodině, když je ráno zataženo, v jedenáct už víme, že je pozdě na nějakou extra návštěvnost,“ vysvětluje Eva.

Polští hosté se ovšem objevují, i když se domácím na koupaliště příliš nechce. Palm Beach Bar má vloni, jak provozovatelka podotýká, za sebou nedobrou sezonu. Poznamenanou hlavně mizerným červencovým počasím, střídáním hezkých a deštivých dní. Eva se proto nemůže otevření Porubaku dočkat. „Na opačné straně renovují takzvanou chorvatskou riviéru, u nás je to jako na té francouzské,“ konstatuje.

Úderem včerejšího poledne pak strojník Jiří otevírá ventily, jimiž za hodinu protéká 280 kubíků vody. „Deset, jedenáct dnů to trvá,“ říká k napouštění největšího středoevropského koupaliště. Na otevření zde budou nachystáni se vším všudy nejpozději druhou červnovou sobotu, doufají, že do té doby padnou omezení počtu návštěvníků.

ROZHOVOR K TÉMATU

Roušky? Ve vodě a na lehátkách ne, u pokladen i stánků ano!

Vnitřní bazény v bartovické Ještěrce a Vodním světě v centru fungují od posledního pondělí v květnu, postupně se k nim přidávají městské sauny, masáže, solária i jiné sportoviště včetně porubského Multifunčního areálu se zimním stadionem. Informuje tom Jaroslav Kovář, jednatel společnosti SAREZA.

Jak se vypořádáváte se situací s koronvairem?

V současné době máme – vzhledem k aktuálnímu omezení počtu návštěvníků plaveckých bazénů na tři stovky lidí – kratší otevírací dobu z důvodů minimalizace mzdových nákladů. Pokud hovoříme o hygienických opatřeních, dle nařízení ministerstva zdravotnictví jsme na všechny areály nakoupili stojany s dezinfekcí, provádíme samozřejmě i pravidelné očisty ploch virucidními prostředky. Co se hygienických a bezpečnostních opatření týče, platí stejné, jako pro hromadné akce.

Co to konkrétně znamená pro areály SAREZA?

Jak jsem zmínil, momentálně platí podmínka, že se v zařízeních smí nacházet nejvýše tři stovky osob. Současně to znamená, že může být návštěvník na deset metrů čtverečních plochy přístupné veřejnosti. Je třeba dodržovat rozestupy dvou metrů, neshlukovat se zbytečně v prostoru, řádně používat dezinfekce…

Kdy otevřete letní areály, co tam bude nového?

Fungovat budou jednotlivé areály postupně podle toho, jak budou připraveny a samozřejmě také podle vývoje počasí. Co se oprav a rekonstrukcí týče, byly prováděny převážně nutné údržbové práce a přípravy na sezonu.

Roušky na koupalištích a za jakých podmínek?

Návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu ve vodě, dále je nemusí mít při pobytu na lehátku nebo podložce. Roušky je však nutné používat v místech, kde se shromažďuje větší počet osob – při vstupu u pokladen, u stánků s občerstvením, při cestě na toalety a podobně.

Očekáváte, že padnou omezení kapacity zařízení?

Počty stanovují mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, my každopádně věříme, že s postupným rozvolňováním opatření proti koronaviru budou tyto limity padat. Momentální stav s omezeným počtem lidí vstupujících do areálů nám značně komplikuje provoz, zejména koupališť. Očekáváme, že se tento počet navýší, hlavně v letních prázdninách kdy bychom chtěli znovu přivítat co nejvíce návštěvníků.

Krytý bazén už od zítřka

• Krytý bazén Poruba čeká návštěvníky od středy, otevírá dětskou, plaveckou a výplavovou část, podle počasí poté i venkovní bazén (stejně jako kasu z ulice), vstup je zatím jen přes vnitřní pokladnu



• Vodní svět!!! v centru známý jako Čapkárna, počítá se zahájením venkovní sezony v pátek, vybudovali tady nová nerezová brodítka, opravili nerezové bazénové vany a potrubí



• Letní koupaliště Poruba alias Porubak má otevřít brány v sobotu 13. června, samozřejmě v návaznosti na počasí, po opravě je zde hlavní odpočinková plocha včetně dřevěných lehátek, brouzdaliště pro děti, vznik nový stánek s občerstvením v zadní části areálu



• Vodní areál Jih v Zábřehu je nachystán k provozu, probíhá tu mj. instalace nových zámků na skříňkách a jejich přechod na on-line systém