Příznivci heavy metalu, taneční hudby i dalších hudebních žánrů zažijí v Ostravě během víkendu, co už dlouho ne. V pátek a v sobotu se v jednom městě konají hned tři hudební festivaly. Dva přímo v Dolní oblasti Vítkovic, hudební session Štěrkovna Open Music 2021 v areálu pod Landekem.

Festival Beats For Love v Dolní Oblasti Vitkovice. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Štěrkovna na Landeku. Ta začíná už ve čtvrtek a na třech scénách se první den představí Eva Farna, Ben Cristovao, Petr Bende, kapely Horkýže Slíže, Zrní a No Name. K hvězdám pátečního programu pak patří Buty, Skyline, Tata Bojs, Aneta Langerová, Michal prokop se svou kapelou Framus Five. Pro rodiče s dětmi je na pátek a sobotu připravený doprovodný program na ČEZ Rodinné scéně.