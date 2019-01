Územní pracoviště Finančního úřadu (FÚ) pro Moravskoslezský kraj až do 2. prosince prodlouží své úřední hodiny. Chtějí tak vyjít vstříc těm podnikatelům, kterým od počátku příštího měsíce vzniká povinnost elektronické evidence tržeb (EET).

Ilustrační foto z finančního úřadu v Ostravě | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

„Od pondělí do čtvrtka tak budou moci podnikatelé o autentizační údaje osobně žádat ve třech ostravských pracovištích finančního úřadu a také v Opavě, Bruntále, Novém Jičíně, ve Frýdku-Místku, v Karviné, Hlučíně, Havířově, Třinci, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Kopřivnici a Krnově od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 16 hodin.

Územní pracoviště FÚ v Orlové, Bohumíně, Českém Těšíně a ve Fulneku budou otevřena pouze v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin," informovala mluvčí finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová.