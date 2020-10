/EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR/ Má téměř jistotu, že bude pokračovat v rozdělané práci náměstka pro dopravu a chytrý region. Jakub Unucka se po druhém místě ve volbách navíc cítí natolik silný v kramflecích, že do nedělních jednání s vítězným hutím ANO a koaličními partnery z KDU-ČSL půjde s požadavkem na post prvního náměstka. „Nelze složit koalici bez ANO, takže buďto bude pokračovat ta stávající, případně doplněná o ČSSD,“ propálil Unucka a potvrdil hypotézy, že v případě rozšíření koalice budou stát s nataženou rukou jako první sociální demokraté.

Volební štáb ODS, 3. října 2020 v Ostravě. Jakub Unucka. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Oproti minulým volbám jste poskočili ze sedmi procent na 14, byť v koalici s TOP 09, jste spokojen?

Řekli jsme si, že chceme mít místo 20 tisíc hlasů 40 tisíc a dvojnásobný počet mandátů, takže ano, za mě volby dopadly dobře. Moc děkuju TOP 09, že do toho s námi šla, protože bez ní by to tak dobré nebylo. Ta koalice v našem kraji neměla jen marketingový význam, ale i programový. Moravskoslezská ODS je hodně zelená, proevropská, to samé „Topka“, takže to dává smysl. Navíc i lidé v ní jsou strašně fajn.