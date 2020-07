Parky v centru slezské metropole vybízejí k procházkám a odpočinku. Jednomu místu se ale Opavané vyhýbají obloukem.

Posadit se na lavičky k arkádám, které se nacházejí na samém okraji Dvořákových sadů, chce totiž hodně odvahy. Tato lokalita je už delší čas pomyslnou adresou, na níž mají svůj „trvalý pobyt“ napsán bezdomovci.

Jak ze začarovaného kruhu ven? Město uvažuje, že u arkád přes léto vybuduje stanoviště s občerstvením.

Objekt dříve patřil Biskupství ostravsko-opavskému, od roku 2018 je majetkem města. Jenže pák na vystěhování pochybných existencí radnice mnoho nemá, přesněji řečeno skoro žádné. A tak zde po bezdomovcích stále zůstává slušně řečeno nepořádek a ani čichové buňky kolemjdoucích nečeká zrovna nic příjemného.

„Je to problém, který řeší všechna větší města a žádný účinný nástroj na bezdomovce zatím nemáme,“ přiznává Roman Konečný z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Pokuty jsou bezpředmětné

Minulý týden nastoupila do arkád uklízecí četa ve složení strážníků a zaměstnanců opavských technických služeb (TS). Vyklizené arkády zaplnily téměř celou korbu menšího vozidla. Nutno konstatovat, že úklid zde pracovníci TS provádějí pravidelně a toto místo velmi dobře znají.

Strážníci teď mají za úkol se na arkády ještě více zaměřovat. Napálit bezdomovcům pokutu nemá podle ředitele Městské policie Opava Jiřího Kleina žádný smysl.

„Sankce udělit jde, ale je naprosto nevymahatelná. To znamená, že městu každou takovou peněžitou sankcí vzniká jen nedobytná pohledávka. Tváří se to jako příjem města, že z pokut získáme nějaké peníze, ale nikdy je neuvidíme. To je ten problém,“ připouští šéf strážníků Jiří Klein. Hlídka by měla místo aktuálně kontrolovat alespoň třikrát denně.

„A pokud je to možné, požádají bezdomovce, aby nepořádek uklidili. De facto to dělá jeden člověk. Vozí vše na vozíčcích, kočárcích. Naloží si to a řekne, že je to jeho majetek, i když jde o nepořádek. Snažíme se na něj nějak působit, aby to nedělal, ale je to složité,“ pokračuje.

Vyhodíte je dveřmi, přijdou oknem

Dalším problémem je skutečnost, že i když se bezdomovci z arkád na čas „vypaří“, nezmizí pochopitelně úplně a jen přesídlí do jiné části města.

„Přejdou jinam a tam dokonce vadí ještě víc než v arkádách. Přesunou se třeba na Dolní náměstí, do centra, jsou ještě více na očích a samozřejmě to opět lidem vadí,“ konstatuje Jiří Klein.

Bezdomovci se pak podle něj vyskytují v menším počtu i na jiné „oblíbené adrese“, a sice na zastávce u Kauflandu v Olomoucké ulici. Dalším ohniskem výskytu je i nádraží Opava východ.

Bourání nebo plot? Určitě ne

Lze tedy problém vůbec nějak efektivně vyřešit? Kdoví. Opavská radnice zatím podle Romana Konečného plánuje arkády i jejich okolí zrekonstruovat.

„Toto místo bylo zároveň vybráno na to, aby zde přes léto mohlo být stanoviště s občerstvením, něco jako stánek s kávou u Ptačího vrchu. Chceme, aby se toto místo stalo dalším místem k setkávání, odpočinku a podobně. O oplocení či případné demolici se rozhodně neuvažuje,“ dodává.