„Prověřujeme násilný trestný čin. Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nebudeme v tuto chvíli sdělovat více informací,“ řekl k případu ve středu mluvčí policie Petr Směták.

„Je to hrůza, nechápeme to, vždyť tady existuje babybox, tak proč to někdo musel řešit tak strašným způsobem,“ daly by se pak shrnout názory obyvatel Holubovy ulice, které Deník v úterý na místě oslovil.

Muž bez domova, který dítě našel, nejprve kontaktoval jednu z místních obyvatelek.

Snímek z policejního vyšetřování na místě v úterý večer.Autor: Čtenářský snímek

„Byla jsem zrovna venku se psem a přišel za mnou bezdomovec, jestli nemám telefon. Prý našel v popelnici dítě. Já jsem tomu zpočátku moc nevěřila a protože jsem u sebe telefon neměla, muže jsem poslala za taxikářema, kteří stávají tady nedaleko, protože jsem věděla, že telefony mají. Pak mi to nedalo a šla jsem ještě za vnučkou do vedlejšího domu, ať policii přivolá ona, v té chvíli už ale policie byla na místě a začala vše šetřit,“ řekla obyvatelka čtvrti Irena Nagyová.

„Toho muže bez domova jsem tady nikdy před tím neviděla,“ dodala žena.