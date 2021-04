Po mnoha desetiletích Bezhlavému rytířovi zase pohlédneme do tváře. Bezhlavou sochu Z Hlinky odvezl restaurátor Tomáš Křivý, aby mu po mnoha desetiletích rytířovi zase vrátil jeho původní podobu.

Bezdůvodné vandalství

Před deseti lety tehdejší starosta Hlinky Jan Novák i místostarosta Jiří Stadler potvrdili Deníku, že osobně znali vandala, který soše středověkého rytíře bez zjevného důvodu urazil hlavu.

Jméno vandala není důležité. Už je dávno po smrti. Pachatel barbarského činu nevnímal rytíře jako pietu za hlinecké rodáky padlé ve světové válce. Spíš jako nepotřebnou bezcennou věc, která nikomu nepatří. Svým způsobem měl pravdu. Podle zápisů v katastru tu měla být jen orná půda.

Vlastník neznámý

„V Hlince se už dávno řešilo, jak zajistit rekonstrukci Bezhlavého rytíře. Museli jsme nejdřív právně zdůvodnit, proč obec hodlá opravovat památník na cizím pozemku, který nemá svoje parcelní číslo,“ vysvětluje starosta Hlinky Marcel Chovančák, jak nedořešené vlastnické vztahy zkomplikovaly plán na rekonstrukci rytíře.

Další problém bylo sehnat historickou fotografii, aby restaurátor nemusel improvizovat při modelování nové hlavy. „V tom nám nejvíc pomohl Bohuslav Fajkus, který v archivech objevil fotografii s původní podobou rytíře. Zveřejnil ji ve své publikaci o historii Hlinky, která byla věnována 750. výročí založení obce,“ doplnil starosta Hlinky Marcel Chovančák.

Na pole se už nevrátí

Rytíř z bílého supíkovického mramoru v restaurátorské dílně Tomáše Křivého dostane zpět svou hlavu, ulomenou ruku i zlomený štít. Zbroj naznačuje, že by mohlo jít o rytíře Rolanda, který je v německojazyčném prostředí známou středověkou legendou. Po renovaci se už ale na své původní místo na poli za vesnicí nevrátí. Stane se dominantou centra Hlinky, kde urbanistická studie počítá s vytvořením návsi.

„Na to původní místo na poli není z obce vidět, takže tam rytíře nikdo neohlídá před vandaly. K poškozování památníku docházelo opakovaně. Řádili tu zloději železa, takže jsme na poslední chvíli zachránili aspoň kus zábradlí, aby bylo podle čeho vyrobit repliku. Navíc je to místo součástí velkého pole, které vlastní místní zemědělci. Museli bychom nechat zaměřit extra parcelu pod rytířem a vyjmout ji z orné půdy. Z těchto důvodů jsme se nakonec rozhodli přesunout památník do centra obce, kde urbanistický projekt počítá s vytvořením návsi,“ doplnil starosta Chovančák s tím, že do Září by už měl být opravený rytíř zase doma v Hlince. Chystá se také sbírka, aby obnovu památníku mohli podpořit místní patrioti i němečtí rodáci

Na návsi u stromu republiky

„Na původním místě měl památník výškově vyniknout jako osamocená dominanta na poli u silnice. Po převezení na náves se zástavbou socha dostane úplně jiný kontext. Záleží to na vás, ale já bych zvolil spíš o něco nižší podstavec. Ať se pohled rytíře víc přiblíží pohledu diváka,“ konstatoval restaurátor Tomáš Křivý při obhlídce nového místa.

Další faktor, který je potřeba zohlednit, je sousední Lípa republiky. Byla v Hlince vysazena spontánně jako malý stromeček, ale v budoucnu se z ní nepochybně stane jedna z hlavních dominant návsi. Až z lípy vyroste mohutný zelený strom, měla by se s rytířem vhodně doplňovat.

Hlinka, březen 2021: