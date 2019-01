Díky vydatnému sněžení si běžkaři v Beskydech přijdou na své. V sobotu 5. ledna byla po jednoroční pauze zahájena strojová úprava tří bežeckých okruhů v okolí Lysé hory.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Jedna z tras vede z vrcholu přes Zimný do Papežova a měří osm kilometrů, druhá trasa dlouhá více než třináct kilometrů vede z vrcholu Lysé hory přes Ivančenu na Albínovo náměstí. Třetí trasa vede z osady Vyšní Mohelnice na Bílý kříž.

Dobré podmínky čekají na běžkaře také na tratích v oblasti Bílé. V minulých dnech byly projety všechny čtyři trasy, a to v lokalitách od hraničního přechodu na Bumbálce až po Staré Hamry. Běžkaři mají možnost využít také běžecké trati v oblasti Pusteven, upravené běžecké tratě jsou i na Jablunkovsku na tratě lze nastoupit ve ski areálu v Mostech u Jablunkova, trasy vedou do Jablunkova, na hranici se Slovenskem, přes Gírovou na Hrčavu, Jaworzynku a také do obce Bukovec. Milovníci běžek také s oblibou vyrážejí na tratě v oblasti Ondřejníku.

Na úpravu běžeckých tras přispívá jednotlivým subjektům Moravskoslezský kraj, a to dotacemi v rozmezí od 40 do 450 tisíc korun za sezonu. Běžkaři navíc mají přehled, které tratě jsou upraveny. Webová aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech stav upravenosti lyžařských běžeckých stop v Beskydech a Jeseníkách.

Běžkuje se také v golfovém areálu v Ostravici, kde je již v provozu nejdelší varianta tamních tratí, která měří více než 3,5 kilometru. Velká část trati je také osvětlená. Vstupné na tratě je 50 korun v průběhu dne a 100 korun večer za umělého osvětlení. K dispozici jsou také šatny a sprchy. V areálu se nachází půjčovna, půjčovné za celý set na jeden den je 250 korun a je možné si půjčit i jen některou součást vybavení.

Všechny tři okruhy jsou v provozu také v golfovém areálu na Čeladné, tratě různé náročnosti o délce přibližně pět kilometrů jsou vhodné pro klasický styl i bruslení. I tam se ale za využití běžeckých tras platí celodenní vstup vyjde na 200 korun, nechybí výhodnější rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti za 300 korun. Děti od 6 let a studenti zaplatí stokorunu. Návštěvníci mají možnost využít šatny a sprchy. Za vypůjčení běžeckého setu tam návštěvníci zaplatí 300 korun, pro děti stojí půjčení 200 korun.