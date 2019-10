S definitivní platností o tom v těchto dnech rozhodl Krajský soud v Ostravě. Ten v rámci odvolacího řízení částečně upravil původní verdikt Okresního soudu v Ostravě z počátku letošního roku. Změna se však týkala pouze délky zákazu řízení.

Mladý řidič (20 let), který v září 2017 na přechodu smrti v Ostravě-Porubě usmrtil devětaosmdesátiletou ženu a vážně zranil desetiletou dívku, půjde na tři roky do vězení.

Okresní soud mladíkovi uložil desetiletý zákaz, krajský soud jej zmírnil na sedm let. S odvoláním proti tříletému trestu však řidič neuspěl. Rozhodnutí je pravomocné a motorista musí nastoupit do vězení.

Podle soudu šlo o zcela bezohlednou jízdu, navíc v době odpolední dopravní špičky. Muž sedící za volantem automobilu značky Fiat se podle znaleckého posudku řítil k přechodu v ulici Opavské rychlostí 113 kilometrů v hodině.

V době střetu mělo auto rychlost kolem sedmdesáti kilometrů. V daném místě je povolena padesátka.

Řidič vinu nepopřel, tvrdil však, že mu selhaly brzdy, se kterými měl dlouhodobé problémy. „Samovolně vypínal systém ABS, auto pak hůře brzdilo,“ prohlásil obžalovaný.

Podle soudního znalce bylo auto v pořádku a systém ABS během následné zkoušky fungoval. Na dotaz obhájce však nevyloučil, že při nehodě mohl být systém ABS nefunkční. Jak ale znalec zdůraznil, i kdyby ABS nefungoval, na samotné brzdění by to nemělo žádný významnější vliv.

Obávaný přechod smrti v Ostravě-Porubě, na kterém již vyhaslo několik lidských životů, budou s největší pravděpodobností řídit semafory. Paradoxně měly fungovat již před bezmála 14 roky, což by některým tragédiím zřejmě zabránilo. V roce 2005 již byla zpracována projektová dokumentace, proti se ale tehdy postavili ekologové. Nelíbilo se jim, že by k zemi muselo jít sedm stromů.



Projekt ožil až nyní. Svou roli zřejmě sehrály i velké protesty obyvatel, kteří po dvou tragických nehodách z let 2017 a 2018 požadovali komplexní řešení. Koncem letošního roku nebo v průběhu prvních měsíců 2020 budou v Opavské ulici spuštěny semafory. Neměly by omezovat tramvajový provoz. Součástí rozsáhlých stavebních prací bude také instalace zábradlí.

Ostravský soud nedávno řešil i jinou tragickou nehodu, která se odehrála na přechodu smrti v Ostravě-Porubě. Obžalovaným byl pětapadesátiletý muž, který vloni 29. července srazil a usmrtil čtyřiasedmdesátiletou ženu. Soud mu vyměřil dva roky vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Současně mu uložil peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a čtyřletý zákaz řízení. I tento rozsudek je již pravomocný.

Na přechodu smrti již bylo provedeno několik technických úprav. Počítá se také se semafory, které by mohly být spuštěny koncem letošního roku nebo v průběhu prvních měsíců 2020 - více zde