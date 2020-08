K násilnému trestnému činu došlo v pondělí odpoledne krátce po páté hodině. Útočník pobodal muže, který i přes pomoc svědků a záchranářů podlehl svým zraněním. Viník z místa činu utekl. Kriminalisté podezřívají dvaapadesátiletého Jozefa Popušu. Muž je střední postavy, má pleš, hnědé oči a prošedivělé vousy.

Podle očitých svědků se spolu muži hádali před nedalekou hospodou. „Šel jsem si ven zakouřit a uviděl jsem dva muže, kteří se začali hádat. Chtěli se pobít, ale jeden z nich vytáhl nůž. Druhý muž začal před útočníkem couvat, ten ho však praštil nožem přes tvář a zraněný muž spadl na zem,“ popsal začátek konfliktu svědek Lumír.

Místo vraždy na Antonínově náměstí

Podle něj pak útočník ještě chvíli druhému muži vyhrožoval. „Šli o několik metrů dál a znovu se začali hádat. Útočník znovu vytáhl nůž a bodl druhého muže, ten ještě zvládl udělat dva tři kroky a skácel se k zemi. Přivolal jsem sanitku a snažil jsem se zraněnému poskytnout první pomoc, než přijedou záchranáři. Byla tam se mnou ještě jedna paní, která byla zdravotní sestra, a snažili jsme se mu pomoct, ale už asi bylo pozdě,“ popsal.

Další svědek potvrzuje výpověď prvního. „Oba muži byli v hospodě a pohádali se. Začali se rvát a jeden z nich vytáhl na druhého nůž a dal mu ránu do obličeje, načež se zraněný muž svalil. Pak přišli až sem a znovu se pohádali. Útočník vzal nůž a bodl druhého muže do hrudi. U hospody bylo hodně lidí, kteří se dívali, co se děje, a když zraněný spadl po ráně nožem, tak přiběhli a snažili se mu pomoct,“ uvedl Ivan Pavlosek, který má stánek na tržnici.

Kriminalisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k pohybu a pobytu hledaného muže, aby neprodleně kontaktovali linku 158. Upozorňují však, aby se podezřelého nesnažili nikterak zadržet, protože může být nebezpečný.

