Kajnar vs Macura! Souboj politiků jako vystřižený z poutačů zápasnické MMA, navíc doprovozený vyzývavými slogany primátora minulého vůči primátoru současnému. Nadějná zvolání se objevují i na poutačích komunistů, zato sociální demokraté zjišťují, že i pracovníci v reklamních agenturách jsou jen lidé. A dělají pravopisné chyby. V ulicích třetího největšího města v zemi to už opět hraje důvtipem, ale i nevybíravou rivalitou.

Volby 2022 v Ostravě: Nemocnice Fifejdy, boj o reputaci i vlastnictví špitálu

Patrně nejskloňovanější billboardy má na svědomí sociální demokracie a hnutí Lečo, které na nich stylizovaly lídra Petra Kajnara do role vyzyvatele favorita Tomáše Macury v boji o primátorské křeslo. A neodpustily si u toho pár políčků. Primátor – vizionář, tak jej stylizují. Primátor – mluvka, tak vidí stávajícího prvního muže města. „Blokuje peníze, stagnuje rozvoj,“ vyčítá mu Kajnar na billboardu, zatímco se sám chlubí miliardami investovanými do rozvoje města.

„Nechci to komentovat jinak, než že mě Petr Kajnar, kterého jsem si vážil a jehož přínos pro Ostravu jsem vždy oceňoval, lidsky velmi zklamal,“ reaguje pro Deník Tomáš Macura. Podle Petra Kajnara je ale vše jinak. „Šlo to mimo mě. Byl jsem zrovna na dovolené, když s tímto náš tým, který pracuje na volební kampani, přišel. Samozřejmě za to ale bohužel cítím zodpovědnost, není to můj styl a panu primátorovi se omluvím,“ slibuje Petr Kajnar, který podle svých slov dělá vše pro to, aby billboardy zmizely. „Překryje se to, zmizí to. Nevadí mi ani tak konfrontace dvou primátorů, jako ty dodatky, to vážně není můj styl. Ještě během pátku by měly být peprné fráze zakryty, celkové přelepení ale bohužel chvíli potrvá, agentury nereagují tak pružně,“ tvrdí Kajnar.

Bude kampaň levnější?

Za zmínku ale stojí i další poutače sociálních demokratů – a to všech těch, kteří kandidují ve Slezské Ostravě. Ve zmínce o kandidatuře do zastupitelstva obvodu jim vypadlo písmeno s, kandidují tedy do zastupitelstva Slezké Ostravy. Možná tak budou padat hlavy podruhé.

VIDEO: Místo demolice vzniklo v Ostravě moderní muzeum

„Nevěděl jsem to. Informací jste mě znepokojil, takže jsem si všechny naše billboardy objel a chyba je skutečně na všech,“ reaguje Tomáš Petřík, někdejší náměstek primátora za ODS, který nyní kandiduje za sociální demokraty a Lečo a na několika billboardech tak sám figuruje. „Je to chyba grafického studia, takže zodpovědný člověk za ni bude patřičně ‚oceněn‘,“ slibuje. „Tedy ne, že bychom tím měli kampaň zadarmo, to ne, ale chyba se stala a někdo ji zaplatí. A obzvlášť proto, že jsem háklivý na gramatiku,“ říká Petřík, podle něhož budou billboardy počátkem druhého zářijového týdne bez poskvrny.

Zakřičí si komunisté Ole!?

Pozornost poutají i komunisté, respektive Ostravská levice, v rámci níž spojili své síly s nezávislými kandidáty. A to možná ani ne hlavním a očekávaným sdělením, že do Ostravy nepustí Fialovu drahotu, jako spíše informací pod ním. Zvolání Ole! zaujme nejen sportovní příznivce. „Je to vlastně dvojsmysl. Jednak zkratka Ostravské levice, ale současně i zvolání. Koalice Spolu tvrdí, jak to spolu dokážeme, hnutí ANO zase všechny přesvědčuje, že bylo, bude a je líp. A i my teď máme slogan,“ popisuje záměr lídr Martin Juroška. „Já tedy nejsem moc zvyklý křičet, takže to zatím moc nepoužíváme, ale po volbách si snad společně Ole! zakřičíme,“ doufá Juroška.