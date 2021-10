/FOTOGALERIE/ Národní zemědělské muzeum Ostrava ožije v sobotu 23. října 2021 od 12 hodin unikátní vinařskou akcí. Letošní čtvrtý a zatím největší ročník vinařského festivalu Ostrava žije vínem nabídne také dvě hudební scény, zážitkovou degustaci, přednášky o víně, soutěž o vinařské ceny, fotokoutek a v neposlední řadě také prohlídku Národního zemědělského muzea a další doprovodný program. A vy můžete být u toho!

Snímek z uplynulých ročníků festivalu Ostrava žije vínem! | Foto: Navínko

SOUTĚŽ DENÍKU o 20 vstupenek

Stačí dnes (pátek 22. října 2021) do 14 hodin odpovědět na otázku:

Kolik vinařství se letos na akci představí?

Své odpovědi zasílejte na e-mail petr.svitak@denik.cz včetně jména, příjmení a telefonního čísla. My vylosujeme 10 šťastlivců, kteří od nás získají vždy 2 vstupenky do mailu (není třeba je tentokrát vyzvedávat v redakci).

Nápovědu najdete na www.ostravazijevinem.cz

*Soutěž se řídí obecnými pravidly vydavatelství VLP, a.s. - více zde.