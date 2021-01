Rodiny s dětmi tak nemusejí cestovat na sjezdovky do uzavřených lyžařských areálů, kde bylo poslední víkendy hodně těsno.

„Je to paráda! Včera běžky na Pohořanech a dnes se můžeme s dětmi vydovádět na sněhu před kostelem. Jezdí to skvěle. Někteří valí až směrem do Samotišek,“ usmíval se spokojeně padesátiletý David z Olomouce.

„Covid necovid, tato zima nemá chybu,“ loučil se a utíkal chytat syna ujíždějícího z kopce dolů.

V noci až -18°C

Zima o sobě dá vědět i v příštích dnech, i když teploty půjdou nahoru. Po třeskutých mrazech v noci na pondělí, kdy v údolích může rtuť teploměru klesnou až k minus 18 stupňům Celsia, bude být v úterý přes den i nad nulou.

Ve středu pak podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) stoupne v Olomouckém kraji teplota k pěti nad bodem mrazu.

Podle měsíčního výhledu má být nejchladnější třetí týden od 1. února.

„Všeobecně by první polovina února měla být chladnější než druhá polovina ledna, ale velké rozdíly v teplotách mezi jednotlivými týdny neočekáváme,“ informuje ČHMÚ.

Nejvíce srážek, co se týká celostátního průměru, bude pravděpodobně v prvním únorovém týdnu.

„V ostatních týdnech očekáváme množství srážek na úrovni běžných srážkových úhrnů pro danou roční dobu. Vzhledem k předpokládaným teplotám a celkovému úhrnu srážek lze očekávat, že na horách bude sněhu postupně přibývat, v nižších a středních polohách bude tvorba sněhové pokrývky jen přechodná,“ avizují meteorologové v dlouhodobé předpovědi pro období od 18. ledna do 14. února.