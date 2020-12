Město bude příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 926 milionů korun. Téměř 243 milionů přitom půjde do investic. Počítají i s 27milionovou rezervou na pokrytí neočekávaných výdajů i úspěšných dotačních akcí a s osmnáctimilionovou dotací na provoz Bohumínské městské nemocnice.¨

„I přes výpadky daňových příjmů v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními je rozpočet silně proinvestiční. Nezohlednili jsme v něm ale případné dopady na naše daňové příjmy v souvislosti s projednávanými návrhy poslanecké sněmovny na zrušení superhrubé mzdy, změnu zdanění nebo výši slevy na poplatníka. Pokud by poslanecká verze prošla, tak by to pro nás znamenalo, že na daních získáme o 60 milionů méně. Naštěstí však senátní verze počítá u obcí až s 80procetními kompenzacemi těchto výpadků a pevně věřím, že projde,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Moderní bydlení s 52 byty

Nejvíce prostředků si vyžádá rekonstrukce historické červené dělnické kolonie v centru města na moderní bydlení s 52 byty. Proměna za necelých 130 milionů odstartuje příští rok na jaře.

Regenrace by se měl dočkat i celý vnitroblok v ulicích Husova a Vrchlického za zdejší radnicí. Kromě něj by se měl proměnit i vzhled domu v Žižkově ulici vedle místní základní školy. Opravy by opět měly být komplexní, tzn. zateplené fasády, nové střechy, balkony i vstupní prostory. Dalších 30 milionů má Bohumín vyčleněno na přípravu lokality Petra Cingra ve Starém Bohumíně pro rodinné bydlení.

„Jedná se o jednu z největších investic posledních let, na kterou máme zatím vyčleněno 30 milionů korun. Pokračovat bude i v dalším roce. Proto si na přestavbu chceme vzít 60milionový úvěr s nízkou úrokovou sazbou,“ dodal Vícha.

Do sociální a zdravotní oblasti chce radnice investovat 25 milionů korun. „Rekonstrukce přijde na jedenáct milionů korun, většinu nákladů ale uhradí desetimilionová dotace z Evropské unie. V rozpočtu příštího roku na rekonstrukci počítáme s pěti miliony. Budova projde kompletní renovací, zvenčí dostane novou fasádu, uvnitř bude nové schodiště i s výtahem, který zajistí bezbariérovost objektu, což je podmínkou dotace. První nájemníky přivítá v roce 2022,“ pokračoval starosta.

Do rozšíření rekreace u Vrbického jezera v Bohumíně, které sousedí s ostravskými částmi Hrušova a Koblov nedaleko dálnice, půjde příští rok jedenáct milionů. Předloni tady radnice začala s úpravou břehů a instalací cykloboxů, vyrostlo i místo pro grilování a piknikování. Příští rok přibydou nové vodní atrakce, které zpestří pobyt u vody jak milovníkům koupání, tak příznivcům projížděk v lodičkách. Vznikne tady plovoucí přístaviště včetně plovárny s možností slunění. Zakotví u něj až deset plavidel. Klasické lodičky a veslice, nic motorového. Náruživí plavci ocení 65 metrů od břehu plovoucí distanční molo s žebříky pro výstup do vody. Posledním prvkem bude „ekomolo“, které ovšem nevyužijí lidé, ale vodní ptáci a živočichové.

„Pod čarou máme další investiční akce, které jsou buď nachystány k realizaci, anebo je projekčně připravujeme. Jde například o výstavbu tří parkovišť, přístavbu zimního stadionu, rekonstrukci interiéru smuteční obřadní síně nebo výkup tenisových kurtů v parku Petra Bezruče. Na přípravu projektových dokumentací na další rozvoj Bohumína máme v rozpočtu vyhrazeny čtyři miliony korun,“ uzavřel starosta Petr Vícha.