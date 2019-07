Bohumínský trend: Z problémové lokality dobrá adresa

/FOTOGALERIE/ Osud posledního zchátralého cihlového domu v ulici Petra Cingra v Bohumíně je zpečetěn. Do ulice už vjela demoliční technika. V příštím týdnu po něm zůstane jen hromada cihel. Radnice za jeho odstranění zaplatí necelý jeden milion korun. Do dvou let by na jeho místě mohly začít vyrůstat nové rodinné domy.

Ještě před devíti lety stálo v lokalitě sedm domů z červených neomítaných cihel pro Bohumín tak typických. Dohromady v nich bylo asi sto bytů čtvrté kategorie. Bývalou dělnickou kolonii však postupně vybydleli a zdevastovali původní nájemníci. Šest domů proto radnice postupně zbourala, a to v rámci svého programu Nulové tolerance. Jejich rekonstrukce by byla příliš nákladná. Ten poslední přišel na řadu letos. Mezitím město dokončilo projekt na proměnu celé lokality. „Chceme, aby se z ulice Petra Cingra stala opět dobrá adresa. Po zdemolovaných domech a také na zelené louce by mělo vzniknout 39 nových zasíťovaných stavebních parcel. S jejich realizací začneme už příští rok, kdy se pustíme do výstavby dešťové kanalizace. Spolu s ní musí vzniknout i retenční nádrž a čerpací stanice. Budoucí stavební pozemky tak odvodníme. Pak je rozparcelujeme a zasíťujeme. Pro stavbu rodinných domků by tak mohly být k dispozici už za dva roky,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. Koncertní sbor Permoník nahrával s Tomášem Klusem Přečíst článek › Město si na proměnu lokality nechalo vypracovat studii. Ta počítá s parcelami o velikosti maximálně tisíc metrů čtverečních. Mezi budoucími rodinnými domy zůstane prostor pro malý parčík s atrakcemi, který propojí stávající zástavbu rodinných domků s těmi novými. Zároveň se pro něj využije i zdejší vodní plocha. „Až bude vše připraveno, nabídneme pozemky k prodeji v licitaci podobně jako v městské části Záblatí ve Slunečné či Sokolské ulici. O tento druh bydlení je mezi lidmi stále větší zájem. Proto usilovně hledáme a pracujeme na přípravě dalších lokalit v Bohumíně, které by byly pro výstavbu rodinných domků vhodné,“ dodal Vícha. NULOVÁ TOLERANCE Bohumínští radní už třináct let postupně proměňují problémové lokality na místa s dobrou adresou. „Náš program Nulové tolerance odstartovala koupě bývalého hotelového domu. Tehdy se z něj odmítali vystěhovat nepřizpůsobiví nájemníci. Soudní spory trvaly roky a i přes kritiku nevládních organizací město nakonec vyhrálo. Dům jsme za 83 milionů opravili a 86 moderních bytů nabídli k bydlení mladým i seniorům,“ připomněl Vícha. "Betonové peklo". Rekonstrukce karvinského náměstíčka přinesla zklamání Přečíst článek › Všechny městské problémové a sociálně vyloučené lokality tak z Bohumína postupně zmizely. Město postupovalo podle dlouhodobého plánu. Volné městské byty v nich už neobsazovalo a jakmile byl dům prázdný, pustilo se buď do rekonstrukce, nebo demolice. Od roku 2006 tak město v pěti problémových lokalitách odstranilo osmnáct vybydlených domů a tři zrekonstruovalo. Teď k nim přibude poslední devatenáctý. Boj s tímto vleklým problémem však bohužel nekončí. Situaci městu komplikují soukromé ubytovny.

Autor: Redakce