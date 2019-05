Podle události, kterou na Facebooku vytvořili organizátoři demonstrace, mělo přijít do centra města asi sedm stovek nespokojených občanů. Jejich počet byl nakonec odhadem i vyšší. Přitom ještě patnáct minut před začátkem protestní akce postávala na náměstí asi jen dvoustovka přihlížejících.

Prostor před divadlem se ale poté začal rychle plnit. Úderem šestnácté hodiny si vzal slovo hlavní pořadatel Roman Ulbrich. Právě on stojí už několik let za facebookovým profilem Moje Opava a byl to před nedávnem právě on, kdo celé shromáždění za záchranu kulturní památky vymyslel. Příchozí přivítal a seznámil je se svou myšlenkou i s cílem dnešní akce, a sice aby se začalo pro záchranu objektu něco dělat.

„Já sám si Bredu bohužel koupit nemohu. Ale určitě zůstanu v celé věci aktivní. Nadále vás budu o všem novém informovat na Facebooku Moje Opava. Děkuji, že jste dorazili v tak hojném počtu,“ řekl.

Poté přišel na řadu opavský primátor Tomáš Navrátil. Ten zdůraznil, že městu není stav Bredy lhostejný, snaží se správci konkursní podstaty pomoci najít vhodného investora a prověřují se i možnosti dotací. „Budova ale nepatří městu a tím jsme tedy limitováni,“ konstatoval a následně zareagoval i na aktuální stav Bredy.

„Byl jsem se podívat uvnitř a musím říci, že mě to mile překvapilo. Do objektu už nezatéká, opravdu jsem čekal, že to bude o dost horší,“ uvedl. V Bredě totiž už několikrát probíhaly po konzultaci s památkáři vyklízecí práce, sloužící mimo jiné i k lepší údržbě interiéru. Na sociálních sítích ještě před tím kolovaly i ne příliš uspokojivé snímky právě z vnitřních prostor Bredy.

Po Tomáši Navrátilovi promluvil k občanům také Václav Hájek z opavského pracoviště Národního památkového ústavu. Ten je mimo jiné autorem dokumentárního filmu Na útěku, mapující osud rodiny Davida Weinsteina, která byla poznamenána nacismem a druhou světovou válkou. Právě David Weinstein nechal Bredu podle projektu Leopolda Bauera v letech 1927 – 1928 postavit. Václav Hájek udělal jakýsi průřez historií budovy, přičemž doplnil, že z hlediska památkářů určitě nepřichází v úvahu například demolice objektu. Před sedmnáctou hodinou bylo shromáždění oficiálně ukončeno.

Bredu získal po revoluci v privatizaci podnikatel Kamil Kolek, který tedy byl jejím vlastníkem. V prosinci 2004 zasáhl Bredu požár, závada na elektroinstalaci v roce 2013 ale někdejší perlu Slezska definitivně uzavřela. Od loňského února se snaží zchátralou Bredu za 55 milionů prodat správce konkursní podstaty, zatím bez úspěchu.