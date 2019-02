ANKETA/ Moravskoslezský kraj - V průměru okolo dvaceti korun nyní zaplatí lidé za kilogram brambor. Narůst od loňského podzimu je až třicetiprocentní, může za to sucho, které panovalo v minulém roce.

Při pohledu na aktuální ceny zeleniny se řadě zákazníků doslova protáčejí panenky. Zdražení se projevilo napříč celým sortimentem a nevyhnulo se ani bramborám. Kilogram je nyní k dostání asi za dvacet korun, někde dokonce atakuje i hranici třiceti korun. Důvod je prostý, kvůli loňskému suchu sklidili pěstitelé méně brambor než obvykle, a to nejen v Česku, ale i v okolních státech. Cena roste postupně.

„Pravidelně už několik let beru brambory přímo od místního sedláka. Když jsem pro ně jel loni na podzim, zaplatil jsem deset korun za kilo, to je asi o dvě koruny na kilogramu více než v roce 2017. Bohužel ale musím říci, že kvalita českých brambor, nejen těch, které teď máme od soukromníka, ale i těch z obchodů, je rok od roku horší. Už jsem uvažoval, že pro ně zkusím zajet do Polska, mám několik známých, kteří tak učinili a jsou spokojeni,“ míní například Opavan Tomáš Říčný.

Polsko se mu vyplatí

Naše redakce hovořila i s prodejcem z Opavska, který si přál zůstat v anonymitě. Pro brambory dlouhodobě jezdí do skladů právě v Polsku a s úspěchem je prodává ve svých prodejnách.

„Kupuji je po patnáctikilogramových pytlech. Jeden z nich mě loni vyšel na 90 korun, později se cena zvýšila na 105 a myslím si, že až tam pojedu příště, bude ještě o pět korun vyšší,“ komentuje. I když se brambory zdražují i v Polsku, pořád se mu vyplatí pro ně zajet.

„V Česku prodávám kilo za 10 korun. Kdybych je bral u nás, byl by kilogram přibližně o pět korun dražší. U Poláků je to výhodnější. Brambory ale u nich odebírám ve velkém. Když už tam pro ně jedu, beru plnou dodávku,“ poznamenává rodejce z Opavska.

Třebaže polské výrobky čelí kritice, on sám se s výtkami ze strany zákazníků nesetkal, právě naopak: „Brambory odtamtud vozím už hodně dlouho. Lidé si je pochvalují, chutnají jim. Oceňují přijatelnou cenu. Je to asi podobné jako v Česku. I my máme pěstitele s dobrými a špatnými bramborami.“

S pěstováním nepřestaneme

Řada českých zemědělců navíc od pěstování brambor už úplně ustoupila, protože se pro ně jeví jako ztrátové. I tak ale v opavském okrese lze pořídit tuto plodinu i jinde než u soukromníků. Největší jméno má v této souvislosti zejména Březovská zemědělská, která dodává brambory jak dalším prodejcům, tak si sem pro ně mohou zajet i koncoví zákazníci. I tady cenu zvedali.

„Samozřejmě, musíme reagovat na situaci na trhu, my si ji nevymýšlíme. Do pěstování brambor jsem za poslední roky dal už tolik peněz, že to určitě chci udržet a budeme se tím zabývat dále. Novou technologii, kterou jsem pro tyto účely pořídil, jinde ani nevyužiji,“ konstatuje ředitel zmíněné společnosti Roman Lichovník.

Brambory zde pěstují na 85 hektarech. „Jestli je podnik v zisku či ztrátě nelze říct za jeden rok. Stanovuje se to jednou za čtyři až pět let. Dva roky můžete být ve ztrátě, rok v zisku, další dva to bude zase jinak. Troufám si však říci, že letos i navzdory průměrné sklizni budeme ziskoví,“ vypočítává závěrem Roman Lichovník.