„Betlém vytvořil Josef Nedomlel, řezbář ze Starého Města u Bruntálu. V řezbářském díle pokračuje jeho syn František, který pro betlém vytváří další figury.“ Touto univerzální větou můžeme představit jak bruntálský, tak mohelnický betlém. Jak je to možné? O vysvětlení jsme požádali řezbáře Františka Nedomlela z Bruntálu.

Oblíbeného děkana soudruzi přeložili

„Víte jak souvisí bruntálský a mohelnický betlém? V padesátých letech byl v Bruntálu děkan František Martínek, který se věnoval mládeži také mimo kostel. Fotbal nebo šachy byly pro něj stejná samozřejmost jako náboženství. Spousta mladých díky němu ráda chodila ministrovat a kostelničit. To se soudruhům nelíbilo, tak šup s ním za trest do Mohelnice. To ale neměli dělat. S otcem Martínkem jsme všichni byli kámoši, tak jsme za ním začali jezdit z Bruntálu do Mohelnice,“ vysvětlil František Nedomlel, jak vznikl Mohelnický betlém.

Jeho otec Josef Nedomlel s děkanem Martínkem koncepci velkého mechanického betlému vymýšleli pro Bruntál. Díky komunistům, kteří děkana Martinka v roce 1962 za trest přeložili do Mohelnice, ze stejných nápadů vznikl jak bruntálský, tak mohelnický betlém.

Advent? Tři týdny práce

Mohelnický betlém byl dlouho větší a hlavně známější než ten bruntálský. Dnes jsou oba víceméně stejně velké. Zatímco při instalaci a rozebírání mohelnického betléma v kostele sv. Tomáše Becketa pomáhají dobrovolníci, o ten bruntálský pečuje jen pastorační asistent farnosti Karel Peschke.

„V Mohelnici se zapojili pomocníci, kteří nemají tolik zkušeností, takže častěji se tam něco poškodí. Jsou to křehké věci. Já sbírám zkušenosti spoustu let, a přesto mi občas zůstane v ruce třeba střecha mlýna. Je s tím piplačka, ale raději betlém skládám a rozebírám sám, než zaučovat někoho jak se co zvedá a přenáší,“ uvedl Karel Peschke s tím, že jen poskládání bruntálského betlému před Vánoci mu zabere tři týdny práce.

Parťáci, kteří se nehádají

„Jsme už s Karlem tak sehraná dvojka, že já bez něj nic, a on beze mě taky nic. On má na starosti elektriku a počítače, já vyřezávání, takže se dá říct, že bruntálský betlém tvoříme společně,“ prozradil František Nedomlel, jak je pro řezbáře důležité najít parťáka.

„Nejlepší na té spolupráci je, že jsme se s Frantou ještě nikdy nepohádali, přestože máme kolikrát úplně jiný pohled na věc. Srdcem cítíme, že máme společný cíl. Jen díky tomu mohl vzniknout takový unikát,“ doplnil Karel Peschke, jak funguje spolupráce s Františkem Nedomlelem.

Čím se betlémy liší? Pozadím

Bruntálský i mohelnický betlém jsou z lipového dřeva. Oba mají stejnou velikost figur i autorský styl řezbářů. Oba zobrazují místní reálie, třeba hrad Bouzov nebo bruntálský zámek. Je něco, v čem se liší? Zatímco pozadí Bruntálského betlému odjakživa tvořily jen nazdobené vánoční borovičky, mohelnický betlém si pořídil vyřezávané pozadí.

Co z toho vyplývá? Že Bruntál do toho půjde taky. „Tentokrát uděláme výjimku a betlém nebudeme v únoru rozebírat. Zůstane tady zaplachtovaný proti prachu, abychom mohli pracovat na novém patře. Franta už vymýšlí jak vyřezat pozadí s Pradědem, Uhlířským vrchem, Petrovými kameny a okolní krajinou. Do šířky se už rozšiřovat nemůžeme, tak během příštího roku bruntálský betlém přepracujeme, abychom novým patrem vytvořili místo na nové sekce a připravili si podmínky pro další rozšiřování,“ uzavřel Karel Peschke.