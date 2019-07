Proto v pátek 12. července Arriva zavítala na Vsetín, aby budoucím cestujícím představila své soupravy. Návštěvníci si mohli prohlédnout zevnějšek vlaku i interiér.

Pro ty nejmenší pracovníci nachystali výtvarnou soutěž o nejkrásněji namalovaný vlak Arrivy. Otevřená byla i kabina strojvedoucího, který zájemcům vysvětlil, jak to vlastně s řízením vlaku chodí.

Tomáš Hříbek z Hrušek u Břeclavi je strojvedoucím 16 let a pro Arrivu pracuje jeden rok. Jeho povolání je pro něj koníčkem, ale cítí také velkou zodpovědnost.

„Řídit vlak je pro mě splněný dětský sen a nekonečná radost. Když se člověk narodí jako strojvedoucí a cítí to v sobě, nic jiného ani dělat nechce,“ popsal svou práci Hříbek.

Arriva hledá pro spoje na jihu a východě Moravy pracovníky. To na prezentaci vlaku přilákalo i strojvedoucího Petra Zbožínka z Hranic.

„Podmínky pro strojvedoucí jsou u jiných dopravců horší, proto jsem tady a musím říct, že jsem mile překvapen. Jako strojvedoucí se chci hlavně podívat do kabiny, abych viděl i technické vlastnosti mašiny a mohl to srovnat s konkurencí,“ zdůvodnil Zbožínek.

Strojvedoucím se chce stát i sedmiletý Ondra Samsonek, který se na vlak přišel podívat společně se svou maminkou.

„Moc se mi tu líbí. Nejvíc se chci podívat do kabiny a zjistit, jakým čudlíkem se houká,“ vysvětlil mladý nadšenec.

Ondra se zapojil i do soutěže o nejkrásněji namalovanou lokomotivu, za kterou si výherce může odnést stavebnici, nebo mobilní telefon.

Voňavý a pohodlný vnitřní prostor vlaku se líbil i Svatavě Vanduchové ze Vsetína.

„My jsme se přišli na vlak podívat s dětmi. Je to tu opravdu moc pěkné a čisté a už se těším, až se ve vlaku projedeme,“ pochválila vlak Vanduchová.

Vozy podle přepravců nabídnou pohodlné sedačky, wifi připojení k internetu, zásuvky na dobíjení mobilních telefonů nebo pro práci na počítači a pitnou vodou zdarma. Jízdenku si navíc cestující mohou koupit přímo ve vlaku, kde se o ně postará stevard.

„Svou práci mám moc rád a oceňuji i rodinné zázemí, které tu máme. Je to o lidech a komunikaci. Každá cesta je něčím zajímavá,“ přiblížil šéf stevardů Arrivy Tomáš Vrba.

Od prosince Arriva převezme linky osobních vlaků z Rožnova do Bylnice, dále i ze Vsetína do Velkých Karlovic a Uherského Brodu do Luhačovic. Spěšné vlaky nahradí na lince ze Starého Města u Uherského Hradiště, přes Uherský Brod až do Bylnice.

„Doufám, že se u nás cestujícím bude líbit,“ uzavřel Vrba.

HEDA GREPLOVÁ