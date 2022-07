V Havířově našli čtyři koně, pásli se u nádraží, nikdo se k nim nehlásí

První objekt je zachován ve stylu prvorepublikové československé armády připravené na obranu hranic. Další pak využili němečtí vojáci v roce 1945 při snaze odrazit útoky sovětských vojáků. Třetí přesunul příchozí do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tento typ opevnění byl na některých místech republiky připravován pro třetí světovou válku. Jejich osádky měly za úkol nečekanými výpady zpomalit útok nepřítele do chvíle, než dorazí hlavní obranné jednotky.

„Bunkr v Chotěbuzi je pouze ukázkou toho, jak se upravovaly bunkry na jižní hranici s Rakouskem. U nás na hranici s Polskem k takové přeměně samozřejmě nedocházelo,“ vysvětlil Ján Labák. U zmíněného bunkru byly i samopaly a další výzbroj naší armády, kterou mnozí ještě pamatují z dob základní vojenské služby.

Velkou pozornost poutal bunkr využívaný v roce 1945 Němci při obraně. Milovníci vojenské historie zde vystavili dobové sovětské i německé zbraně a munici. Někteří návštěvníci se s nimi vyfotili.

Rekonstrukce

U všech bunkrů čekal na příchozí odborný výklad. „Celkem máme pět objektů, které jsme získali od armády. V sobotu jsme otevřeli tři z nich. Jejich rekonstrukci jsme dokončili v roce 2018, ale pořád je na nich co dělat. U čtvrtého objektu chystáme maskovací nátěr. Máme i pátý objekt, ale do něj se pustíme, až budou finance,“ doplnil Ján Labák s tím, že chotěbuzský klub vojenské historie se v průběhu roku účastní různých akcí v České republice i na Slovensku.