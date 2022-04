„Tohle mi hlava nebere. Nechápu, kdo to mohl udělat. Přitom tady máme hned několik kontejnerů na plastový odpad,“ podivoval se starosta Šilheřovic Stanislav Lipinský a dodal: „Když už si někdo dal tu práci naložit odpad do auta či na vozík, mohl zajet až ke kontejnerům. On je ale mine a pak to za několik stovek metrů vyklopí do lesa. To je hodně smutné. Navíc existují i sběrné dvory.“

Podle starosty jde o způsob výchovy.

„Stačí se podívat na příkopy u cest. Vždy se najde někdo, kdo z auta vyhodí plastové pytle s odpadem. Tohle dělají podobné typy. Je to v nich hluboce zakořeněno,“ řekl starosta. Skládka se nachází v oblasti Černý les, což je velmi oblíbené turistické místo vyhledávané obyvateli ze širokého okolí.

Fotografie s plastovým odpadem se objevily i na sociálních sítích. Jeden z autorů neváhal a trochu se „harampádím“ probral. Našel důležité dokumenty, jako velký technický průkaz či doklad o převzetí autovraku. Policisté tak mohou zjistit posledního majitele a postupně se dostat až k firmě, u které auta skončila. Postupně by se tak mohli dobrat až k tomu, kdo skládku založil.

„Ráno mě kontaktovala policie, tak doklady předám a budeme držet palce,“ uvedl muž, který pořídil fotografie. Nebyl sám, kdo podobné snímky zveřejnil. Reakce lidí na sociálních sítích byly jednoznačné. „Zajímalo by mě, co to je za člověka, jaký má asi charakter, když si dá tu práci a rozveze takový šrot a bordel do přírody!!!“ uvedl jeden z pisatelů.

Kromě Černého lesa se podobný plastový odpad objevil i v Ostravě-Hošťálkovicích. „Měli jsme ho i u nás u řeky Opavy. Upozornili nás na něj občané,“ uvedl starosta Hošťálkovic Jiří Jureček s tím, že v té době nemohla být kvůli nemoci nasazena četa technických služeb. „Lidé se nabídli, že to sami uklidí. A udělali to. Patří jim za to velké poděkování. Domluvili jsme se, že odpad uložíme v našem sběrném dvoře,“ řekl starosta.

Oběma černými skládkami se již zabývá policie. Tu z Černého lesa řeší oddělení v Hlučíně, hošťálkovickou pak ochránci zákona z Ostravy-Přívozu. Při vyšetřování spolupracují, je totiž možné, že skládky mají stejného původce. „V současné době oba případy policisté intenzivně prověřují,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.