Byla to obrovská radost, když 20. března 1994 na mistrovství světa ve slovinské Planici Jaroslav Sakala dolétl z mamutího můstku pro zlatou medaili. „Už je to čtvrt století, utíká to,“ usmál se skokan, který byl rovněž člen bronzového družstva z olympiády v Albertville 1992.

Svůj slovinský triumf si sám nepřipomíná. „Jsem furt v jednom kole a dost často i v Planici, takže mi to nepřijde. Nemyslím na to,“ svěřil se Sakala krátce před oslavou padesátých 50. narozenin.

O jeden tehdejší zážitek z roku 1994 se ale podělil. Víte, proč po zisku titulu musel domů řídit mikrobus? „Zatímco jsem byl na dopingové kontrole, zlato už všichni oslavovali. Takže jediný střízlivý jsem zůstal já,“ prozradil mistr světa v letech na lyžích. Rok předtím vybojoval na MS ve skocích stříbro na velkém a bronz na středním můstku ve Falunu. Dnes bývalý reprezentant předává jako šéftrenér Dukly Frenštát zkušenosti mladým následovníkům, mezi kterými je i jeho syn Filip, který se ve 23 letech v české reprezentaci účastnil MS ve skocích na lyžích.

Pod Radhošť se vrátil po osmi sezonách ve slovinském klubu Ilirija Ljubljana. „Přemluvil mě předseda oddílu TJ Frenštát Roman Klíma s vizí obnovy můstků v Areálu Jiřího Rašky. Na Horečky jsem jezdil se Slovinci, a když přijedete ze zmodernizovaného areálu ve skokanské velmoci, tak mi vždycky bylo trošku líto, jak to ve Frenštátu vypadá,“ vysvětlil. Na velkou rekonstrukci, která by měla areál pod Radhoštěm zařadit mezi nejmodernější v Evropě, se moc těší. „Změny probíhají už teď. Do klubu lákáme a nabíráme děti, vyrobili jsme minimůstek, který se dá složit a kamkoliv převézt,“ řekl Sakala.

Do frenštátské Dukly je zatím zařazeno sedm mladých skokanů a jedna skokanka. „A další talenti dorůstají. Věříme tomu, že se to rozšíří pro kategorii juniorů a starších. Ve Frenštátě teď mají skokani podporu ke sportu, vedle kterého se mohou věnovat třeba studiu,“ konstatoval šéftrenér.

Vidí nějaký rozdíl mezi trénováním ve Slovinsku a doma? „Obrovský co se týká zázemí, které jsem měl k dispozici tam a tady. Na druhé straně musím říct, že čeští kluci jsou maličko skromnější, takže se s nimi trénuje velmi dobře,“ srovnal Sakala. Modernizace Areálu Jiřího Rašky je naplánována do roku 2030. Nevadí Sakalovi, že z můstku K-100 si sám neskočí? „Těším se na to a doufám, že to dopadne. Středisko bude nejen pro skokany, ale pro všechny. Bude tam i in-line stezka nebo posilovna. Líto mi bude jen to, že v té době budu mít šedesát let,“ dodal s úsměvem bývalý světový šampion.