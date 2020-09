Nápad shromáždit na jednom místě a ukázat kočárky, v nichž v období od poloviny minulého století vozili maminky svá dítka, se zrodil v hlavě Pavly Recmanové, kreativní majitelky galerie U Perníkářky. Informaci, že by chtěla vystavit staré kočárky, v nichž se vozily děti, ale i kočárky, s nimiž si zpravidla dívky v dětství hrají, umístila na sociálních sítích a odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Maminkám se ten nápad zalíbil a vytáhly ze sklepů či půdy jak kočárky, ve kterých vozily své děti, anebo si je půjčily.

„Na akci mě přivedla jednak majitelka této galerie a také mé další dvě kamarádky, které mají také staré kočárky a jeden mi půjčily. Můžu tak zavzpomínat na na časy, kdy jsem vozila své děti, i když už v kočárcích novějších,“ řekla Daniela Hečková z Českého Těšína.

Podívejte se na video z průvodu

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ve vozítku, které měla půjčené, mohla její babička vozit její maminku. „Vypadá to jako kvalitní výrobek. Krásně to péruje, akorát je trochu níže posazená korba. Ty starší kočárky ale mají výhodu v tom, že mají velkou korbu a daly se v nich vozit děti i do tří let. Dnešní kočárky jsou malé a po půl roce musíte koupit větší,“ zhodnotila historický kočárek.

Stojí třeba i třicet tisíc

S velmi velmi podobným, ovšem vlastním kusem dorazila na průvod Tereza Šimiková. V kočárku jí dokonce spala kamarádky dcera Anička.

„Mám ráda staré kočárky a tento jsem si koupila ještě prvním porodem a odvozila v něm všechny tři své děti. Kočárek může mít klidně 70 let, ale mě vyhovuje. Navíc když je v dobrém stavu, je to starožitnost, která má hodnotu třeba i třicet tisíc,“ říká Tereza Šimiková.

O takový skvost je ale třeba se trochu starat. „Muselo se to trochu renovovat, třeba nastříkat blatníky. V Libertě (podnik Liberta, bývalý český výrobce dětských kočárků – pozn. red.) jsem pak koupila náhradní kola. Poslední dvě, co tam měli,“ prozradila.

Organizátorku akce Pavlu Recmanovou zájem překvapil. „Všechno to jsou mí kamarádky, známé a pěstounky, které jsem svolala před dvěma týdny před facebook. Některé přijely dokonce až z Brna. Odhaduju, že tu může být tak třicet kočárků a asi padesát lidí. To je fakt skvělé,“ řekla těsně před tím, než se ženy (mezi nimiž byli asi tři muži tatínkové), vydaly s kočárky vydaly, některé v doprovodu svých dětí, do centra města.