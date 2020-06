Asi nikdo neumí říci úplně přesně, jak bude cestovní ruch po třech měsících "spánku" fungovat, zda se rapidně změní ceny, jaké nástrahy na ty, kdy vyrazí do zahraničí, mohou čekat. Jak ale situaci vidí lidé z branže? Co doporučují a před čím varují a radí zvýšenou opatrnost? Ve snaze zmapovat situaci před letní sezonou Deník oslovil zkušeného cestovatele a majitele ostravské cestovní kanceláře Radynacestu.cz Martina Šimka. Níže jsou jeho postřehy a rady.

Jak se vede lidem z firmy Radynacestu.cz po zásahu světa koronavirem a na začátku letní sezony?

Kdybyste se mě zeptal v březnu, tak by má odpověď nebyla veselá. Osobně jsem ale věřil, že to nebude tak zlé, jak to představovala v danou chvíli média s jejich scénáři uzavřených hranic na roky. Teď cítíme z našich zákazníků, že si cestování a poznávání chtějí vynahradit. Máme hodně práce s vylepšováním všech zájezdů a přípravou nových míst, kam ještě nejezdíme. Naši průvodci volný čas využili na plánování a my teď vybíráme to nejlepší, co je možné navštívit.

Máte povzbudivou informaci či radu pro toho, komu pandemie zhatila či minimálně zkomplikovala letošní dovolenkové plány?

Už je jasné, že kdo bude chtít v létě cestovat, ať už k moři nebo za poznáním nových míst, tak mu v tom nic nebude bránit. I když to nemusí být úplně všude. Ale evropské země (a nejen evropské) budou chtít co nejdříve přivítat turisty a udělají pro to maximum. A všechno špatné může být nakonec k něčemu dobré. Poskytovatelé cestovních služeb si mysleli, že turisté budou jezdit nějak automaticky a nemusí pro to nic moc dělat. A i když teď možná budou nějaká menší omezení, tak dlouhodobě musí muset znovu přemýšlet, co zajímavého cestovatelům nabídnout. Problémem posledních let byl tzv. overturismus. Centra měst byla přeplněná, ceny se šroubovaly nahoru. To teď skončilo.

Co byste doporučil tomu, kdo chce letos za každou cenu k moři? Kam se má vydat? U kterého moře by to letos v létě podle vás mělo být s minimem nebo nejlépe úplně bez komplikací?

Osobně bych doporučil Řecko. Jednak je moje oblíbené, především ostrov Lefkada. Řecko je hlavně plné skvělého ubytování ve studiích a apartmánech, což bych pro letošek upřednostnil oproti velkým hotelům, kde bude častější nějaké omezení.

Máte nějaký tip na dovolenou pro rodiny s dětmi? Mají za každou cenu tradičně zamířit do Chorvatska nebo Bulharska, či pro letošek změnit plány a jet třeba nějak do aquaparku v tuzemsku?

Léto je pro děti období dobrodružství a objevování toho, na co jindy není čas. A cestování, nové kraje, jazyk a kultura je právě to, co děti láká. Ve spojení s mořem to přináší zážitky na celý život. Ale pro děti může být atraktivní klidně i dovolená v kempu. Kempování pro děti je součást toho dobrodružství. Ale není nutno cestovat přímo k moři. Skvělá dovolená může být třeba u slovinských nebo rakouských jezer, na farmách, horách nebo s kombinací toho všeho.

Pokud jde o věkově starší cestovatele, je podle Vás v současné době bezpečné vydávat se někam dál, třeba do Orientu, jihovýchodní Afriky či Asie? Samozřejmě pokud jsou tyto země turistům otevřeny. Nehrozí turistům v exotických destinacích nějaké nepředvídatelné nebezpečí, které bude důsledkem pandemických změn a opatření? Anebo jednodušeji: Kam v současné době nedoporučuje jet?

Co se týká exotiky, tak na tu bych počkal raději až na zimní období. Jednak kvůli nejisté epidemiologické situaci, kdy hlavně vzdálenější země mohou reagovat nepředvídatelně, ale hlavně proto, že mohou vyměnit evropské sychravo za teplé klima, což je pro zdraví to nejlepší. Co se týká starších cestovatelů a případných rizik pro ně… víte, já na to mám možná trochu specifický názor. Dnešní senioři nemohli téměř po celý život cestovat, protože byly zadrátované hranice. Potom měli zodpovědnost za své děti, rodiny a práci a stále se přizpůsobovali nějakým okolnostem a povinnostem. A teď, když mají čas a třeba i peníze, tak by měli zase být doma? Až já budu senior, tak určitě nebudu chtít sedět po zbytek života doma na zahrádce. Myslím si, že to je právě čas si splnit své sny. Ano, cestování má svá rizika, ale také přináší do života nové zážitky, které osvěžují a povzbuzují ducha i mysl. Oproti seriálům a zprávám v televizi.

S pozvolným obnovením leteckého provozu se mezi lidmi i odborníky hodně spekuluje, jak to bude s cenami letenek, zda nezdraží, zda bude létat stejné kvantum leteckých linek jako před březnem 2020. Jak to vidíte Vy? Lze čekat okamžitý či postupný výrazný pohyb cen letenek směrem dolů? Má smysl si dnes kupovat letenku třeba na listopad do Vietnamu či do USA? Nebudou třeba po létě levnější?

Nedokážu odhadnout, jestli budou letenky levnější v červnu nebo v září. Ale i když se to teď možná nezdá, tak pro cestování se otevírají velmi zajímavé časy. Ceny všech služeb budou určitě nižší než dříve. Co se týká leteckých linek, tak ta uzemněná letadla musí do vzduchu všechna. Frekvence linek bude brzy stejná jako dříve. Možná se přizpůsobí situaci a budou létat do jiných zemí, ale na letišti dlouho parkovat nemůžou. A i pokud by se stalo, že nějaká letecká společnost zkrachuje, tak jejich letadla převezme rychle někdo jiný.

Všiml jsem si v nabídce vaší kanceláře Radynacestu.cz poznávacích zájezdů, které připravujete na tak, pro lidi z Ostravska tak obvyklá místa jako je Halda Ema nebo Jeseníky. Nabídněte našim čtenářům něco, co se podle Vás musí vidět.

Nejde o zájezdy, ale většinou o jednodenní procházky s průvodcem pro naše klienty, kteří s námi už jezdí do zahraničí. Je to taková služba navíc. Protože i naše okolí je plné míst a příběhů, kolem kterých chodíme, ale vlastně o nich moc nevíme. Osobně bych ale z Ostravska doporučil návštěvu Polska, které téměř neznámé a je to škoda, protože stojí za to. Vidíme to i v naší cestovní kanceláři, kde je o Polsko velký zájem.

Prozradíte, kam se letos na dovolenou uchystáte Vy?

Já se těším na podzim s celou rodinou na ostrov Gran Canaria, konkrétně do Las Palmas. Právě proto, že na podzim to klima na Ostravsku není dobré. Čerstvý vzduch, teplo a mořské klima je pro zdraví a imunitu dětí to nejlepší. A oceán otevírá bránu do dětské fantazie plné dobrodružných výprav za piráty nebo novými zážitky.