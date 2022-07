„Nedávno jsem jela z Prahy do Havířova. Cestující museli vystoupit už ve Svinově, protože měl vlak prý velké zpoždění a nestihl by se obrátit zpět na Prahu,“ napsala Deníku cestující, která si podle svých slov musela zbytek trasy „po svém“ doplatit. Štve ji však nikoli cena, ale princip. Podobnou zkušenost na téže trase v opačném směru, která je patrně vyústěním typového případu výše, eviduje i další žena.

„S kamarádkou jsme jely 14. července na koncert do Olomouce, kam jsem za ní dorazila až po dvou hodinách. A proč? Jí hodinu před odjezdem přišla esemeska, že vlak nevyjíždí z Havířova, ale ze Svinova, a že má využít smluvený spoj Českých drah. Mně, která jsem měla nastupovat na hlavním nádraží v Ostravě, žádné upozornění nepřišlo a spoj mi odjel,“ postěžovala si cestující, která musela improvizovat.

Nevěděla, že vlak odjíždí odjinud

Podle manažerky mezinárodních projektů RegioJetu Terezy Ptáčkové dopravce jednotlivé případy řeší. U plánovaných událostí s předstihem, u operativních případů co nejdříve v závislosti na jejich charakteru.

„Rozhodnutí o řešení provozních mimořádností zahrnují mimo jiné zvážení, zda cestující mohou využít nějaký jiný z našich spojů, řešíme také náhradní autobusovou dopravu, nebo se domlouváme s jinými dopravci na uznávání našich jízdenek. Ať už je řešení kterékoliv ze zmíněných, cestující je o daném postupu informován co možná nejdříve,“ reaguje Ptáčková s tím, že dopravce vždy potřebuje znát konkrétní spoj, na němž se problém vyskytl, v opačném případě může popsat možná řešení v obecné rovině. Cestující, která výše uvedený případ z hlavního nádraží popsala, však podle svých slov na zaslanou stížnost do včerejšího dne reakci neobdržela. „To je běžné,“ ulevila si.

Plánované výluky podle Terezy Ptáčkové při tvorbě jízdních řádů bere v potaz správa železnic i samotní dopravci. „Proto například došlo k prodloužení jízdní doby na trase Praha – Brno či Praha – Ostrava. Mimo to může vzniknout podle aktuální provozní situace i zpoždění, kde už záleží, jestli je například možné ho eliminovat anebo snížit při obratu soupravy, případně jsou možná i jiná řešení,“ nastínila Ptáčková.

V jídelním voze, zpátky bez jídla

Problémy eviduje i Radim Majer, který 21. července vyrazil na výlet s rodinou do olomoucké zoo. „Den před odjezdem přišla esemeska, že vagon, ve kterém jsem měli jet, nahradí jiný typ vagonu, ale že místa a čísla místenek se nemění. Po nástupu jsme zjistili, že zakoupená místa jsou obsazená a bylo nám řečeno, ať si sedneme, kde je volno. Cestu jsme tak museli strávit v jakémsi jídelním voze na stoličkách,“ popisuje Majer svou nedávnou zkušenost. Bezproblémová pro něj nebyla ani cesta zpět. „Objednali jsme si po odjezdu přes aplikaci občerstvení, před výstupem jsme museli přijmout fakt, že nám vrátí peníze na účet,“ popsal Majer.

K místenkám zástupkyně RegioJetu uvedla, že nahrazované soupravy mají vždy stejný typ vozu. „Pokud by z nějakého důvodu muselo dojít k přesazení, záleží, zda je to dopředu, či během jízdy. V každém případě jsou stanoveny postupy a cestující je o dané situaci informován. Pokud už ve vlaku cestuje, můžeme ho přesadit do jiného vozu v rámci stejné třídy, nebo do třídy jiné, v závislosti na situaci,“ popsala Tereza Ptáčková.

Upadající standard obsluhy či vagonů zmínili i další cestující v době, kdy Deník zprávy, které na adresu dopravce teprve začínaly chodit, nevyužil. „Vůbec ve vlaku nefunguje klimatizace, velmi často jsou mimo provoz i toalety,“ psalo se v jedné. Další zpráva zase poukazovala na nedostupnost stevardů. RegioJet se dušuje, že nasazuje pouze vozy s funkční klimatizací, která však při vysokých teplotách lidem může připadat nedostatečná.