/FOTOGALERIE/ Dva sympatičtí a pořád dobře naladění obyvatelé domu v Zámecké ulici v centru Ostravy, Jan Sopuch a Adam Stejskal, rozjeli v neděli 5. května svůj projekt Chleba shůry.

Nápisy na vstupních dveří domu informují o novém projektu kolemjdoucí a těm, kteří by chtěli čerstvý chleba i s pomazánkou ochutnat, zároveň i radí, jak mají postupovat: „Zazvoň na zvonek u prosklených dveří nebo zavolej mocným hlasem, koukej u toho nahoru, my se ti ukážem v okně – jako na orloji –, domluvíme se, kolik chlebů budeš chtít namazat. No a pak ti už pošleme náš božský chleba v naší bedně shůry.“